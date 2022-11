Novi lijek pomogao bi 30.000 ljudi u Hrvatskoj: 'Usporava bolest i manje je simptoma'

Stručnjaci kažu kako bi se to ubrzo moglo promijeniti, posebice stoga što je unazad desetak godina u središtu znanstvenih istraživanja koja se bave demencijama i Alzheimerovom bolešću traganje za supstancom koja će postati lijek. Tako tvrtke Eisai i Biogen planiraju do kraja godine podnijeti zahtjeve regulatorima za odobrenje lijeka lecanemab u SAD-u i Europi do kraja godine.