Novi trend: Pogledajte zašto svi bacaju svoje Vansice u zrak

Na Twitteru se pojavio novi trend - ljudi bacaju u zrak svoje Vans tenisice i provjeravaju padaju li uvijek okrenute đonom prema dolje. Ovaj trend je potaknuo tisuće ljudi da bacaju tenisice u zrak i snimaju ili fotografiraju rezultat bacanja.

#VansChallenge je pokrenula korisnica Twittera @Ibelievthehype u subotu, kad je objavila video na kojem baca par Van tenisica u zrak,a one su svaki put pale na đon.

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H