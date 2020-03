Novi trend: Ultimativni ženski detalj ponovno postaje kravata

Jesenske revije donijele su kravatu kao prijedlog uz žensko odijelo, no trendovi ne čekaju pola godine, već se ubrzo pojavljuju u street-style varijanti. Odijela u raznim bojama i casual varijantama, pa i uz tenisice, postala su hit prije par godina, no sada se utjecaj muške garderobe nastavlja kroz raznolike kravate u bojama. Među prijedlozima su razne forme, uske, široke pa i one koje podsjećaju na maramu.

Rag & Bone predlaže lepršavu varijantu kravate koja se veže ležerno, poput marame, ispod koje ide obična majica u kombinaciji s cool kožnjakom.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Diorova art direktorica Maria Grazia Chiuri donosi novu urbanu formulu - spoj klasičnog odijela, kravate i boho marame.

Modna kuća Toga predlaže sklad romantične pufaste karirane košulje i efektne svilene jednobojne kravate.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

U likovnoj simbiozi Prada vidi eteričnu plavu i snažnu crvenu, kao dio eklektične formule koja kombinira i prozirnu suknju.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Dior još jednom podsjeća da su školske uniforme cool i da je kravata jedan od onih detalja s kojima svaka kombinacija postaje malo ozbiljnija.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Ponekad je kravata, u jarkoj nijansi, tek element u glamuroznoj kombinaciji optočenoj perlama. Look potpisuje Prada, za jesen 2020.

