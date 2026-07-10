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Novković 1972. sletio autom niz provaliju i prošao neozlijeđen

Piše Marijana Matković,
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Novković 1972. sletio autom niz provaliju i prošao neozlijeđen
Foto: Privatni album/
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Poznati skladatelj Đorđe Novković u 1 u noći vraćao se sa Splitskog festivala iz Splita u hotel Lav u Miljevcu i izgubio kontrolu nad svojim novim vozilom

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Bio sam u kolima i nisam vozio brzo, znajući da je dionica Jadranske magistrale od Splita do Miljevca, u pravcu Omiša, vrlo prometna i opasna. Kobna je bila moja nesmotrenost, jer sam kraj ulaska splitske zaobilazne ceste na magistralu na čas bacio pogled na jednu prometnu nesreću, ispustivši iz vida da ulazim u zavoj. Kad sam se trgnuo, primijetivši da kola gube pravac, pokušao sam prikočiti, ali mi je noga samo skliznula preko papučice, a automobil se već približio rubu kolnika. Nesreća je bila neizbježna, ispričao je novinarima Večernjaka Đorđe Novković, poznati skladatelj zabavnih melodija, za tekst koji je objavljen na današnji dan 1972. godine.

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