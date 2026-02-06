Obavijesti

NIJE DO PREHRANE I VJEŽBANJA

Novo istraživanje otkrilo: Tajna dugog života ipak je u genima?

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Od redovite tjelovježbe do stroge dijete, neki ljudi spremni su pokušati gotovo sve kako bi živjeli duže. Sada je studija konačno otkrila tajnu povećanja životnog vijeka - i pokazalo se da je riječ većinom o našim genima.

Dosad su studije sugerirale da samo oko 10 do 30 posto životnog vijeka može biti pripisano genetici. Ostatak se smatrao rezultatima bolesti, nesreća i životnih navika, poput zdrave prehrane, nepušenja i vježbanja.

No nova studija Sveučilišta u Kopenhagenu otkriva stvarnu ulogu koju geni imaju u ljudskom životnom vijeku. Prema njihovim izračunima, čak 55 posto životnog vijeka može se pripisati genima.

- Ako životni vijek u velikoj mjeri određuju geni, onda je prostor za utjecaj na brzinu starenja ograničen, osobito putem životnih navika. S druge strane, ako je genetski doprinos minimalan, napori da se razumije starenje putem genetskih pristupa teško se mogu opravdati - rekli su koautori Daniela Bakula i Morten Scheibye-Knudsen.

Prosječni životni vijek u Velikoj Britaniji povećavao se posljednja dva stoljeća.

Prema najnovijim podacima ONS-a, očekivani zdrav životni vijek (HLE) pri rođenju u Engleskoj za razdoblje 2021.-2023. procijenjen je na 61,5 godina za muškarce.

Za žene je očekivani zdrav životni vijek nešto viši i iznosi 61,9 godina za isto razdoblje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

U svojoj novoj studiji tim je nastojao shvatiti zašto neki ljudi žive duže od drugih.

Povijesno gledano, neke ranije studije oslanjale su se na stoljećima starih, potencijalno nepouzdanih podataka, uključujući smrti u vremenu kada su bolesti i loša zdravstvena skrb bile daleko češće.

Umjesto toga, tim Sveučilišta u Kopenhagenu proučio je studije blizanaca i otkrio da, kod smrti prouzročenih od vanjskih faktora, poput nesreća ili zaraznih bolesti, bile rjeđe, a uloga gena bila povećana.

U pratećem komentaru, istraživači su istaknuli da njihovi nalazi imaju važna značenja.

- Razjašnjavanje uloge nasljedne varijacije u mortalitetu povezanim sa starenjem stoga je ključno za biološko razumijevanje, ali i za društvena očekivanja - napisali su.

Grandpa and his grandson spend time together in the park. They are sitting on the bench and look to each other
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prema stručnjacima, novo istraživanje jača argument za proučavanje koje genetske varijante su povezane s dugim životom i koje genetske razlike utječu na biološke putove koji reguliraju starenje.

Dodali su da se rezultati slažu s uočenom 50 posto nasljednošću drugih složenih osobina.

- Možda to znači da su intrinzične stope starenja strogo optimizirane kroz evoluciju, slično kao i druge osobine poput kognitivnih funkcija i metabolizma - dodali su, piše Msn.

