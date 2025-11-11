Novo istraživanje otkriva što Hrvati stvarno rade u krevetu

Seks, riječ koja se svakodnevno pojavljuje na internetu, u reklamama, serijama, čak i u razgovorima na kavi – ali kad se ugase svjetla, mnogi se prave da ih se to ne tiče.

Iako se o seksu u javnosti nikad nije više pričalo, stvarnost u hrvatskim spavaćim sobama – kažu stručnjaci – često je mnogo tiša nego što bismo pomislili.

- Ljudi o seksu pričaju kao o nečem svakodnevnom, ali kad dođu na terapiju, otkrivamo da većina parova zapravo ima jako malo stvarne intimnosti. Živimo brzo, pod stresom, iscrpljeni. Na kraju dana više energije potrošimo na Instagram nego na partnera - objašnjava psihologinja i seksualna terapeutkinja dr. Ivana L.

Više skrolanja nego strasti

Prema istraživanju koje je provela agencija Puls među 2000 ispitanika, čak 62% Hrvata priznaje da im je seksualni život postao rutina, a 47% kaže da se “trude, ali jednostavno nemaju volje”.

Jedna od ispitanica, Marija (29) iz Zagreba, priznaje:

- Navečer oboje legnemo s mobitelima. On gleda sport, ja seriju. Kad se sjetimo jedno drugog, već je ponoć. Nije da ne želimo, nego nekako… prođe dan.

Stručnjaci to zovu “digitalna disocijacija” – kad tehnologija postane zamjena za stvarnu bliskost.

- Nekad smo se gledali u oči, danas u ekrane. A bez pogleda, nema ni kemije - kaže dr. Ivana.

Ne pričaju, ali isprobavaju

Anketa otkriva i drugu stranu priče – onu koju Hrvati rijetko priznaju. Čak svaka treća osoba kaže da je barem jednom u životu isprobala “nešto novo” u krevetu, ali o tome ne priča ni partnerima ni prijateljima.

Marko (36) iz Splita kaže:

- Ma nije da se hvalim, ali znatiželja mora postojati. Samo, u društvu ne možeš baš o tome pričati. Odmah te gledaju čudno.

Stručnjaci ističu da upravo to – skrivanje želja – često ubija strast.

- Ljudi se boje da će ih partner krivo shvatiti. Ali iskren razgovor često je najbolji afrodizijak - poručuje terapeutkinja.

Razgovor je nova predigra

U terapiji, dodaje dr. Ivana, sve više parova otkriva da problem nije u fizičkoj strani, nego u komunikaciji.

- Kad pitam parove kad su zadnji put otvoreno pričali o tome što ih uzbuđuje, mnogi kažu – nikad. A to je kao da pokušavaš plesati, a ne znaš ritam - kaže.

Savjet stručnjaka?

Započnite razgovor bez pritiska.

Pitajte partnera što mu se sviđa, a što ne.

Ne očekujte da sve mora biti ‘filmski’.

- Najvažnije je da oboje osjećate sigurnost. Kad nestane srama, počinje zabava. Seks nije natjecanje, nego komunikacija tijelom - kaže dr. Ivana uz osmijeh.

Seksualnost, ističu stručnjaci, nije samo fizički čin. Ona je način izražavanja ljubavi, nježnosti, humora – pa i stresa.

- Ljudi zaboravljaju da seks ne mora biti savršen da bi bio dobar. Bitno je da postoji povezanost i uživanje, ne rezultat - kaže dr. Ivana.

Seks nije samo tema za portale i viceve – to je ogledalo odnosa, navika i vremena u kojem živimo. U svijetu u kojem je sve “na klik”, bliskost se, paradoksalno, mora ponovno učiti.

I kako kaže stara izreka: “Dobar razgovor počinje riječima, ali se često završi – zagrljajem.”