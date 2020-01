Novo oružje protiv raka: Što o otkriću kažu naši znanstvenici

Iako je tek u povojima, ovo je doista veliko otkriće i nada da se pronašao univerzalni način liječenja svih vrsta tumora. Tim znanstvenika sa Sveučilišta Cardiff objavio je u uglednom znanstvenom časopisu Nature Immunology kako je uspio izolirati vrstu imunoloških T-stanica čiji receptori imaju sposobnosti pronaći i ubiti širok spektar stanica raka. Slična metoda primjenjuje se za sada isključivo za liječenje leukemije.

- Desetak godina već primjenjujemo takozvanu CAR-T personaliziranu terapiju. Riječ je o sličnoj metodi kakvu spominje tim sa Sveučilišta Cardiff. Ona se temelji na genskoj modifikaciji imunoloških stanica, koje potom prepoznaju i napadaju tumorske stanice. Ovo što danas radimo je kao da teškom artiljerijom gađamo muhu na zidu, a ono što su sad otkrili jest ciljano gađanje isključivo stanice raka - pojašnjava nam hematolog Mirando Mrsić.

Naime, novom metodom uništavale bi se sve stanice raka - od onih na plućima, koži, debelom crijevu pa do raka prostate, jajnika, bubrega i maternice. Najvažnije u ovom otkriću, kao što ističe dr. Mrsić, jest što bi tijekom ovoga postupka zdrava tkiva ostala netaknuta. Novootkrivena metoda nije se još primijenila na pacijentima i ne zna se kad će se napraviti taj veliki korak, ali činjenica da su znanstvenici u laboratoriju uspjeli izolirati ovu stanicu i genski je modificirati da uništava zloćudne stanice veliko je otkriće. Znanstvenik iz cardiffskog tima Garry Dolton za BBC ističe: “Prvi smo opisali T-stanicu koja pronalazi MR1 u stanicama raka. Nitko to do sada nije uspio”.

Hrvatski stručnjaci pozdravljaju britansko otkriće, no pojašnjavaju kako je ono još daleko od realizacije.

- Imunoterapija u liječenju raka za nas više nije novost, no britanski znanstvenici otkrili su novi antigen koji bi mogao biti odgovoran za to da naše T-stanice prepoznaju više vrsta raka. No to ne znači da smo se značajno približili izlječenju tih vrsta raka, jer liječenje genetskom modifikacijom T-stanica i stimuliranjem vlastitog imunosnog sustava zasad dobre rezultate daje samo u tekućim tumorima. Kod solidnih tumora je manje učinkovito jer je puno manja infiltracija T-stanica u njih - komentira otkriće znanstvenika sa Sveučilišta Cardiff prof. dr. sc. Stjepko Pleština, pročelnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb. Dodaje kako je riječ o rezultatima rane faze istraživanja, za koje još nisu započela ni ozbiljna klinička ispitivanja.

Nije testirano na ljudima

- No nastavi li se razvoj istraživanja dinamikom koju smo u posljednje vrijeme dosegli, možemo biti optimisti i reći da ćemo za desetak godina imati konkretnije rezultate i imunizaciju koristiti u liječenju još nekih vrsta raka osim onih za koje se danas koristi - kaže dr. Pleština. Dodaje kako je ključno to da ovo doista predstavlja novu fazu u liječenju raka koja se značajno razlikuje od dosadašnjih terapija.

- Nekad smo išli za time da ubijamo stanice raka u organizmu, kemoterapijom i citostaticima, na primjer. Sljedeći korak bio je da dođemo do toga da prepoznamo stanice raka u organizmu i djelujemo na njih, no problem je u liječenju bilo to što se rak često vraćao drugim putem. Imunizacija definitivno predstavlja revoluciju, a temelji se na tome da vlastiti imunosni sustav prepozna stanice raka te ih napadne i uništi. I imamo razloga vjerovati da će za desetak godina na taj način biti moguće liječiti više vrsta raka - rekao je.

Đikić oprezan kod otkrića

Britanski znanstvenici su opisali kako bi terapija liječenja od velikog spektra zloćudnih bolesti trebala izgledati. Prvo bi se iz pacijenta izvadio uzorak krvi. U krvi se već nalaze T-stanice koje bi genetski modificirali u laboratorijima. Jednostavno rečeno, “reprogramirali bi ih” tako da pomoću receptora otkriju stanice raka te ih unište. Takve modificirane stanice bi u laboratoriju “razmnožili” u velikim količinama te ih potom putem krvi ponovno unijeli u pacijenta. One bi potom napadale i ubijale isključivo zaražene stanice. Znanstvenici za BBC otkrivaju kako je istraživanje testirano na životinjama i stanicama u laboratoriju. Prije nego što se počne s testiranjem na ljudima moraju napraviti još provjera.

Najpoznatiji hrvatski znanstvenik i stručnjak za tumore Ivan Đikić, profesor na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu, prije više godina je najavio kako će se tumori u budućnosti liječiti kombinacijom imunoterapije, kemoterapije i pametnih lijekova. Zbog čega je toliko teško pronaći lijek za razne vrste raka, pojasnio je kako su tumori izrazito heterogeni i svaka stanica tumora ima svoje karakteristike.

- Ovo je stvarno jedno jako dobro, zanimljivo i vrlo originalno bazično otkriće. Koristili su metodu genetske molekule koje su važne za imunološki napad na tumorne stanice. Otkrili su da je molekula MR 1 neovisna od ostalih molekula koje pomažu prepoznavanju antigena na površini stanice. Time su otkrili da takve stanice mogu napadati tumorne stanice neovisno o antigenima. Zbog toga smatraju da će ovo otkriće moći poslužiti u borbi za sve vrste tumora. Ovo je veliki potencijal jer ne ovisi o specifičnim antigenima - pojasnio nam je Đikić. Ističe da ovo ne znači da je otkriven lijek protiv svih vrsta raka. Upozorava da ovo otkriće može biti i velika mana.

Napadi na zdrave stanice

- Nitko ne zna kakav će odgovor biti ljudskog organizma na pojačavanje tih stanica jer se imunološki sustav miša i čovjeka uvelike razlikuju. Dakle, važno je naglasiti kako lijeka nema, nego postoji samo mogućnost stvaranja lijeka koji bi mogao pojačati obranu organizma protiv tumora. Druga mana otkrića jest da postoji mogućnost da modificirane stanice za napad na sve vrste tumora napadaju i zdrave stanice u organizmu - kaže prof. Đikić.

Nitko ne zna koliko će vremena trebati da se ova teorija pretvori u zbilju, a Đikić upozorava da nitko ne može tvrditi da će do toga i doći.

'Najviše se bojim nuspojava'

- Za stvaranje lijeka, uvjetno rečeno, trebaju godine rada i istraživanja. Ovo je jedan veliki potencijal, no da bi se počelo primjenjivati na ljude, prvo se trebaju stvoriti protutijela koja će se moći primjenjivati kod ljudi i tek onda eksperimentirati. Na kraju ne možete znati hoće li studija biti odobrena, jer ako će terapija imati velike nuspojave, neće se dopustiti primjena. Upravo se najviše i bojim tih nuspojava - kaže nam Đikić. Ističe kako se do sada pokazalo da je najbolja borba protiv tumora ojačavanje imunog sustava da bude efikasniji u toj borbi. Do danas su znanstvenici napravili velike pomake kad je u pitanju izlječenje od zloćudnih bolesti.