Novo otkriće znanstvenika: Zdravstvene dobrobiti soka od cikle veće su nego se mislilo

Na krvni tlak utječu brojni čimbenici, od prehrane i tjelesne aktivnosti do stresa, a novo istraživanje sugerira da bi određenu ulogu mogla imati i cikla. Znanstvenici su otkrili da su stariji ispitanici nakon svakodnevnog konzumiranja soka od cikle bogatog nitratima imali niži krvni tlak, ali i značajne promjene u sastavu oralnog mikrobioma.

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Studija objavljena u znanstvenom časopisu Free Radical Biology and Medicine obuhvatila je 39 mlađih odraslih osoba te 36 osoba u starijoj životnoj dobi. Ispitanici su prolazili kroz različite faze istraživanja, među kojima su bile dvije dvotjedne faze konzumacije napitaka.

Tijekom jedne faze svakodnevno su pili sok od cikle bogat nitratima, dok su u drugoj dobivali placebo verziju napitka iz koje su nitrati bili gotovo potpuno uklonjeni. Između faza napravljena je dvotjedna pauza kako bi se smanjio utjecaj prethodnog tretmana na sljedeći dio istraživanja.

Foto: 123RF

Zašto su nitrati važni?

Nitrati su spojevi dušika i kisika koji se prirodno mogu pronaći u tlu, vodi i povrću, ali i u nekim prerađenim mesnim proizvodima. Kada je riječ o povrću poput cikle, nitrati mogu sudjelovati u procesu stvaranja dušikova oksida u organizmu, molekule koja ima važnu ulogu u funkcioniranju krvnih žila.

Zanimljivo je da cijeli proces zapravo počinje u ustima.

Bakterije koje prirodno žive u usnoj šupljini nitrate iz hrane pretvaraju u nitrite. Slina bogata nitritima zatim se guta, a u tijelu se kroz daljnje procese povećava dostupnost dušikova oksida.

Dušikov oksid pomaže krvnim žilama da se opuste i prošire. Taj se proces naziva vazodilatacija, a bolji protok krvi kroz proširene krvne žile može pridonijeti smanjenju krvnog tlaka.

Promijenile su se i bakterije u ustima

Znanstvenici su prije i nakon pojedinih faza istraživanja analizirali bakterije u ustima ispitanika koristeći sekvenciranje bakterijskih gena, a redovito su im mjerili i krvni tlak.

Foto: 123RF

Nakon konzumacije soka od cikle bogatog nitratima oralni mikrobiom ispitanika značajno se promijenio, no reakcija nije bila jednaka kod mlađih i starijih osoba.

Kod starijih ispitanika zabilježeno je smanjenje određenih bakterija iz roda Prevotella, dok se povećala zastupljenost bakterija poput Neisserije, koje sudjeluju u metabolizmu nitrata.

U samoj studiji smanjenje skupine bakterija u kojoj je dominirala Prevotella bilo je povezano s povećanjem koncentracije nitrita u krvi. Veća koncentracija nitrita bila je, pak, povezana sa smanjenjem krvnog tlaka kod starijih ispitanika.

To je posebno zanimljivo jer pokazuje da dobrobiti cikle možda ne ovise samo o tome što ona sadrži nego i o tome kako bakterije koje žive u našim ustima obrađuju sastojke iz hrane.

Stariji ispitanici na početku istraživanja imali su i viši prosječni arterijski tlak od mlađih. Nakon uzimanja soka od cikle bogatog nitratima prosječni arterijski tlak kod njih se smanjio za oko četiri mmHg. Takva promjena nije zabilježena kod mlađih ispitanika, a kod starijih se nije dogodila ni nakon placebo napitka.

Cikla i tlak proučavaju se već godinama

Ovo nije prvo istraživanje koje povezuje ciklu i nitrate sa smanjenjem krvnog tlaka.

Kako navodi Women's Health, analiza istraživanja objavljena 2022. pokazala je poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka kod ljudi koji su konzumirali različite količine soka od cikle – među njima 70, 140 i 250 mililitara dnevno.

Druga analiza, objavljena 2024., pronašla je značajan učinak konzumacije soka od cikle na sistolički krvni tlak, odnosno gornju vrijednost koja se očitava pri mjerenju tlaka. Učinak je u analiziranim istraživanjima zabilježen i tijekom razdoblja do 90 dana svakodnevne konzumacije.

Nutricionistica Sonya Angelone objašnjava kako upravo dobre bakterije u ustima nitrate iz cikle pretvaraju u nitrite. Nakon gutanja oni sudjeluju u stvaranju dušikova oksida, koji zatim djeluje na krvne žile.

Kardiolog Cheng-Han Chen pojašnjava da dušikov oksid nakon ulaska u krvotok pomaže krvnim žilama da se opuste i prošire, što može povoljno djelovati na krvni tlak.

Važne su i bakterije koje žive u ustima

Nutricionistica Christy Brissette ističe da je sastav oralnog mikrobioma važan za cijeli proces. Bez odgovarajućeg omjera bakterija sposobnih za pretvaranje nitrata taj se metabolički put ne odvija na jednak način.

Prehrana bogata prirodnim izvorima anorganskih nitrata, poput cikle i lisnatog zelenog povrća, mogla bi također utjecati na sastav bakterija u ustima te poticati uvjete povezane s boljom pretvorbom nitrata.

Foto: 123RF

Cikla ima i druge prednosti

Utjecaj na krvni tlak nije jedini razlog zbog kojeg se cikla smatra nutritivno vrijednom namirnicom.

Dobar je izvor vlakana, koja pomažu normalnoj probavi i zdravlju crijeva, a sadrži i antioksidanse. U cikli se nalaze i folat te kalij, nutrijenti važni za normalno funkcioniranje organizma i zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Prema nutricionistici Angelone, cikla bi mogla imati koristi i za tjelesnu izvedbu, među ostalim zahvaljujući utjecaju nitrata i dušikova oksida na cirkulaciju te funkciju mitohondrija, dijelova stanica odgovornih za proizvodnju energije.

Koliko cikle treba jesti?

Ako se cikla jede kao dio uravnotežene prehrane, nutricionistica Angelone preporučuje otprilike jednu šalicu cikle gotovo svakoga dana za ljude koji žele iskoristiti njezine nutritivne prednosti.

No stručnjaci naglašavaju da ciklu ili sok od cikle ne treba promatrati kao zamjenu za terapiju protiv visokog krvnog tlaka.

Osobe koje imaju hipertenziju trebale bi o prehrambenim i drugim promjenama razgovarati s liječnikom, osobito ako već uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka.

Kardiolog Chen ističe da je pad krvnog tlaka povezan s ciklom uglavnom umjeren, ali mjerljiv. Drugim riječima, cikla može biti koristan dio prehrane, ali nije samostalno liječenje hipertenzije.

A ako niste ljubitelj cikle, ona nije jedini izvor nitrata. Njima obiluje i drugo povrće, među ostalim špinat, celer i kelj.

Rezultati istraživanja tako upućuju na zanimljivu vezu između prehrane, bakterija koje žive u našim ustima i zdravlja krvnih žila. Upravo je promjena oralnog mikrobioma kod starijih ispitanika jedan od najzanimljivijih rezultata studije – i mogući dio objašnjenja zašto je nakon konzumacije nitrata kod njih zabilježen niži krvni tlak.