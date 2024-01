Novogodišnji picigin u Splitu pozitivno utječe na psihu: Tako se snaži duh, tvrde znanstvenici

Većina ljudi prvo novogodišnje jutro dulje je odspavala, da povrati energiju od slavlja, a oni koji ne mogu spavati možda su se odvažili na ranojutarnju šetnju. No, ekipa s Bačvica u Splitu vjerojatno je brojala sate do tradicionalnog novogodišnjeg picigina, u kojem su, kako pokazuju naše fotografije, dali sve od sebe i uživali u dobrom provodu, unatoč tome što je temperatura zraka bila oko 13, a mora vjerojatno koji stupanj manja. Na kraju su i sebi i publici koja je navijala u blizini podigli raspoloženje.

POGLEDAJTE VIDEO: Picigin na splitskim Bačvicama: Tradicija koja se ne predaje

novogodišnji picigin | Video: 24sata/zvonimir barisin/pixsell

Sve je više dokaza za to da je to odlično za njihov duh. Tako je studija koju su znanstvenici prije otprilike dvije godine objavili u stručnom časopisu British Medical Journal pokazala da plivanje u hladnoj vodi ima iznenađujuće pozitivne učinke na psihu te da može doprinijeti smanjenju korištenja antidepresiva

. Ta je studija poslužila kao temelj emisije The Doctors Who Gave Up Drugs, koja je objavljena na BBC-u, a opisuje kako je Sarah (24) otišla liječnicima samo s jednim ciljem: da bi pobijedila depresiju bez korištenja lijekova, koji su imali vrlo negativne učinke na nju.

Pod vodstvom dr. Chrisa van Tullekena, koji je sudjelovao u istraživanju, Sarah je počela smanjivati antidepresive i plivati u vodi čija je temperatura bila oko 15 stupnjeva Celzijevih.

- Pod vodom osjećate intenzivnu mješavinu osjećaja pečenja i boli, a čak i nakon toliko godina vježbe, osjećate paniku. No to je jedino vrijeme kad se negativnost i tjeskoba u mojoj glavi utišaju. Nakon dvije minute kad se koža prilagodi temperaturi vode, osjećate se ugodnije i možete sporije disati.

Čak i nakon kratkog plivanja osjećam se puna elana satima, a mirna sam danima - opisala je Sarah. Nakon četiri mjeseca takve terapije Sarah je izjavila da su simptomi depresije nestali i da je prestala uzimati lijekove.

- Ako se prilagodite hladnoj vodi, možete prilagoditi odgovor tijela i na dnevnu razinu stresa koju doživljavate u prometu, zbog ispita ili kad vas otpuste na poslu - pojasnio je djelovanje hladne vode dr. Tulleken.

Naravno, tek se očekuju nova istraživanja te metode i tek treba procijeniti koliko traju učinci takve terapije, pa nikome ne bismo preporučili da metodu testira prije nego ona bude potvrđena.I svakako to izbjegavajte ako inače imate kardiovaskularnih problema, jer ulazak u hladnu vodu može predstavljati preveliki šok za srce.