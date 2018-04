'Novu odjeću ne stavljajte na sebe dok je dobro ne operete...'

Bakterije, gljivice i uši lako mogu nataložiti i razmnožavati na tkanini jer je dug put od početka proizvodnje do krajnjeg kupca - preko hala u kojima se proizvodi sama tkanina, transporta do tvornica i šivanja pa transporta raznim kontejnerima do velikih skladišta, preslagivanja i slaganja u maloprodajne lance, objašnjava dr. Donald Belsito, profesor dermatologije na Sveučilištu Columbia u New Yorku.

- Ne postoji način da pratite tko je tu odjeću prije vas imao u svojim rukama ili na sebi. Vidio sam slučajeve ušiju koje su na ljude prešle s odjeće koju su isprobavali u trgovini, a postoje i zarazne bolesti koje se mogu prenijeti preko odjeće. Svačega sam se nagledao u svojoj karijeri. Ja ne bi riskirao stavljanjem nove neoprane odjeće na sebe - kaže Belsito.

Pranje odjeće uvelike smanjuje vjerojatnost dobivanja osipa ili izloženosti kože raznim kemikalijama. Posebno treba pripaziti na odjeću u kojoj se tijelo znoji jer tada se pore na koži rašire te je kemikalijama omogućen lakši ulazak u kožu.

Foto: Dreamstime

- Boje i smole formaldehida, pronađene na novim odjevnim predmetima, mogu izazvati iritaciju kože, kao i alergijske reakcije. Osim toga, ne postoji pravi način da saznate koliko je ruku dodirnulo vašu odjeću, i tijekom proizvodnje i tijekom prodaje u trgovini - dodaje, a prenosi Reader's digest.

Svakako bi nakon kupovine trebalo oprati:

čarape

donje rublje

potkošulje

sportsku odjeću

majice

hlače

haljine

suknje

kupaće kostime

pidžame

Foto: Thinkstock

- Na tkanini se mogu nalaziti bakterije od ljudi koji su odjeću isprobavali u trgovini, a tko zna koliko ih je bilo - napominje Lana Houge iz SAD-a, profesorica predmeta vezanih za proizvodnju odjeće.

- Gotovo svaki konac ili obojena tkanina zahtijeva kemikalije kako bi bilo moguće pretvoriti u slatku suknju ili majicu. Nažalost, te kemikalije mogu imati nuspojave kao što su kontaktni dermatitis, crveni osip koji jako svrbi - nastavlja Lana Houge.

Dodaje kako se odjeća proizvodi u raznim dijelovima svijeta pa su tako i kemikalije koje se koriste različite. Zakoni su u raznim državama različiti. Tako se negdje koriste kemikalije koje su u drugim zemljama zbog svoje štetnosti zabranjene. A kupac to neće znati dok kupuje odjeću i neopranu je stavlja na svoju kožu.

Na primjer, u SAD-u su u nekim komadima odjeće u trgovinama pronašli formaldehid u količinama većima od zakonski dopuštene granice, a zna se da je on kancerogen.

VIDI OVO: 5 NAJVEĆIH MODNIH TRENDOVA ZA PROLJEĆE