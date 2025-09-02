TikTok video korisnika @shopping_shock izazvao je burnu raspravu među hrvatskim potrošačima. Usporedio je cijenu popularne Nutelle u Hrvatskoj i Njemačkoj, a razlika je zapanjujuća
Nutella u Hrvatskoj 40% skuplja nego u Njemačkoj! 'Naše valjda dolaze s gotovim palačinkama'
U jednom njemačkom trgovačkom lancu tegla od 750 grama košta 5,29 eura, dok se u Hrvatskoj ista ta Nutella prodaje za čak 7,89 eura. To znači da je proizvod kod nas gotovo 40 posto skuplji, šokirano je komentirao TikTok korisnik @shopping_shock u svom videu.
Cijelu je situaciju odlučio prokomentirati kroz humor.
- Možda ove hrvatske Nutelle dolaze s već gotovim palačinkama - rekao je.
Ispod snimke brzo su se počeli nizati komentari pratitelja koji su isticali kako je neprihvatljivo da je isti proizvod gotovo 50 posto skuplji u zemlji s nižim plaćama, dok su drugi podsjećali na česte akcije i konkurenciju na njemačkom tržištu.
Stručnjaci za tržište razlike u cijenama objašnjavaju kroz nekoliko faktora, veće marže trgovaca na manjem tržištu poput hrvatskog, slabiju konkurenciju u odnosu na Njemačku gdje su akcije česte, troškove uvoza i logistike te poreznu politiku.
Nutella pritom nije jedini proizvod koji se u Hrvatskoj prodaje skuplje nego u zapadnoj Europi. Slične usporedbe rađene su za kavu, deterdžente i mliječne proizvode, a rezultati često izazivaju slične reakcije.
Ova usporedba ponovno je otvorila pitanje odnosa plaća i cijena u Hrvatskoj. Dok su prosječne plaće u Njemačkoj dvostruko više, potrošači u Hrvatskoj za iste proizvode često izdvajaju više novca. Za mnoge, upravo je Nutella postala simbol šireg problema, cijene života koja ne prati kupovnu moć građana.
