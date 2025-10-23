Nutricionistica upozorava: Previše proteina tjera na toalet

Možda ste odlučili povećati unos proteina jer često vježbate ili vam jednostavno nedostaje ovog makronutrijenta. No ako ste se ikad našli u situaciji da trčite u kupaonicu nakon proteinskog shakea, niste jedini. Iako su proteini neophodni za izgradnju i obnovu mišića, mogu imati i neke neočekivane učinke na vaša crijeva i poticati njihovo brže pražnjenje.

- S obzirom na to da je za probavu proteina potrebno više energije, među makrohranjivim tvarima proteini imaju najveći termički učinak. Samim time troši se i najviše energije za probavu i sintezu bjelančevina. Zato prehrana bogata proteinima dovodi do bržeg mršavljenja - kaže nutricionistica Mirna Trumbetaš.

Također, određeni sastojci u proteinskim proizvodima, primjerice prahovima ili pločicama, mogu izazvati nuždu.

- Što se tiče proteinskih prahova, učestalost proljeva ili osmotsku dijareju najvjerojatnije mogu izazvati različiti umjetni zaslađivači, tj. zamjene za šećer, zato što izvlače vodu iz stanica crijevne sluznice. Ako ih ne koristite prema uputama, te uz zaslađivače iz ostalih proizvoda, može doći do proljeva - napomenula je Trumbetaš.

Stanja poput intolerancije na laktozu ili histamin, sindroma iritabilnog crijeva, celijakije, uklanjanja žučnog mjehura i insuficijencije gušterače mogu povećati osjetljivost na proteinske proizvode.

Kad je riječ o proteinima iz hrane, oni također mogu izazvati probavne promjene i simptome, ali to često ovisi o hrani koju jedete i može varirati od osobe do osobe. Uzmimo za primjer mahunarke, koje sadrže proteine, ugljikohidrate i prehrambena vlakna. Neki ljudi nakon mahunarki mogu osjetiti plinove, napuhnutost ili nelagodu.

- Napuhnutost dolazi od galaktooligosaharida (rafinoze i stahioze) koji stvaraju nelagodu u probavnom sustavu jer, ako dospiju nerazgrađeni do debelog crijeva, mogu poslužiti kao hrana mikrobioti i nastanku plinova - objasnila je nutricionistica.

Kako biste izbjegli želučane probleme kod povećanja unosa proteina, naša sugovornica savjetuje da konzumirate umjerenu količinu namirnica životinjskog podrijetla uz dovoljan unos vlakana - voća, povrća, sjemenki i cjelovitih žitarica.

Također možete birati proteinske proizvode s minimalnim brojem sastojaka, izolat sirutke, koji sadrži manje laktoze, ili proteinske prahove na biljnoj bazi, poput soje, graška ili riže. Također je važno da polako povećavate unos proteina kako bi se vaše tijelo prilagodilo i da biste poboljšali toleranciju na proteine te piti dovoljno vode, posebno ako ste skloni zatvoru.