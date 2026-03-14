HRANA KROZ GODINE

Nutritivne prednosti hrane se s godinama mijenjaju: Evo što jesti u svakom razdoblju života

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
5
Foto: PROFIMEDIA

Uravnotežena prehrana jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti za svoje zdravlje. No, određene namirnice su važnije u različitim životnim fazama

Neki nutrijenti važni su kroz čitav život, no postoji niz prednosti koje vam daje hrana u određenoj životnoj dobi.

1. Djetinjstvo

U djetinjstvu hrana doslovno gradi tijelo i mozak. Osim zdravih kalorija, djeci su potrebni i željezo, jod i širok raspon vitamina za podršku imunitetu, razvoju mozga i rastu mišića. To znači puno voća i povrća, cjelovitih žitarica, graha i leće, kvalitetnih masti, uključujući orašaste plodove i sjemenke, te minimalnu ultraprerađenu hranu. Od začeća kroz prvih 1000 dana i tijekom školskih godina, djeca brzo rastu i stvaraju većinu svoje buduće koštane mase. Zato su kalcij i vitamin D prioritetni nutrijenti u ovoj fazi; bitni su za normalan razvoj kostiju i za postizanje zdrave vršne koštane mase, što smanjuje rizik od osteoporoze i prijeloma kasnije u životu.

2. Tinejdžerstvo i 20-e

Hrana koju jedemo u ovom razdoblju također može postaviti temelje za buduće zdravlje. Ova životna faza je kada završavamo izgradnju kostiju i mišića te počinjemo provoditi sate učeći, radeći i družeći se – sve to povećava potrebe za hranjivim tvarima. Ovo je ključno desetljeće za uspostavljanje navika koje štite zdravlje srca i mozga u kasnijem životu. Tijelu je potrebno više hranjivih tvari u usporedbi s kasnijom odraslom dobi. To uključuje kalcij, vitamin D i željezo – što je posebno važno za žene zbog menstruacije. Proteini i vitamini B skupine također su važni. Ova populacija trebala bi se uglavnom pridržavati biljne prehrane i izbjegavati ultra-prerađenu hranu. Dakle, puno voća, povrća, cjelovitih žitarica, graha, orašastih plodova, leće i sjemenki. Također je važno imati odgovarajuću količinu proteina za svaki obrok, koji također mogu biti biljnog podrijetla. Studije pokazuju da pridržavanje takve prehrane ne koristi samo tijelu, već može utjecati i na mentalno zdravlje.

3. Srednja dob

Ovo je vrijeme kada bismo početi razmišljati o optimizaciji prehrane za zdravlje u kasnijoj životnoj dobi. To se posebno odnosi na žene u dobi oko menopauze, kada dolazi do ubrzanog gubitka gustoće kostiju. Kako žene prelaze u 40-e i 50-e, pojavljuju se dva velika prehrambena prioriteta: zdravlje srca i zdravlje kostiju i mišića. Pomoći će prehrana koja se sastoji od voća, povrća, cjelovitih žitarica, nezasićenih masti, orašastih plodova, mahunarki i mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti. Omega-3 masti, posebno one koje se nalaze u masnoj ribi poput skuše i lososa, smanjuju faktore rizika za srčane bolesti i imaju protuupalne učinke. Preporučuje se i blago povećanje unosa proteina kako bi se suprotstavili učincima gubitka mišićne mase, te mediteranska prehrana, kao i ograničavanje ultraprerađene hrane.

4. Poznije godine

Kako starimo, sastav našeg tijela se mijenja i potrebe za energijom opadaju, pa moramo unositi manje kalorija. Međutim, i dalje moramo osigurati dovoljno hranjivih tvari za održavanje snage kostiju i mišića. Dvije glavne hranjive tvari na koje bismo se trebali usredotočiti u starosti su kalcij i vitamin D jer manjak može povećati rizik od osteoporoze i prijeloma uzrokovanih krhkošću. Kalcij se nalazi u mlijeku i obogaćenim alternativnim napitcima, tvrdom siru, jogurtu, sardinama, tofuu i špinatu.

Hrana bogata vitaminom D uključuje masnu ribu, žumanjak i obogaćenu hranu. Unošenje ovih nutrijenata važno je i za sprečavanje demencije. Kako bi se osiguralo da tijelo pravilno koristi proteine, oni bi trebali biti dio uravnotežene prehrane koja uključuje ugljikohidrate, kvalitetne masti te vitamine i minerale. Kako starimo, mijenja se i naši mikrobiom, karakterizirani gubitkom korisnih bakterija uz porast potencijalno štetnih vrsta. Ova neravnoteža povezana je s nekoliko zdravstvenih stanja, poput Alzheimerove bolesti, moždanog udara i srčanih bolesti. Zato je važna prehrana bogata vlaknima i polifenolima (kojih ima u izobilju u voću i povrću).

