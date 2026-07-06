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RAZLIČITI STRAHOVI

O čemu najviše brinu žene, a o čemu muškarci kada ostare?

Starenje često donosi brige o kojima prije nismo puno razmišljali. Neke su praktične, neke emocionalne, a neke se pojave sasvim neočekivano. Iako postoje sličnosti, muškarci i žene često imaju različite strahove oko starenja
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O čemu najviše brinu žene, a o čemu muškarci kada ostare?
U nastavku pogledajte što najviše brine muškarce, a zatim što žene kada je u pitanju starenje. | Foto: Dreamstime
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U nastavku pogledajte što najviše brine muškarce, a zatim što žene kada je u pitanju starenje. | Foto: Dreamstime
Komentari 0

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