O čemu najviše brinu žene, a o čemu muškarci kada ostare?

Starenje često donosi brige o kojima prije nismo puno razmišljali. Neke su praktične, neke emocionalne, a neke se pojave sasvim neočekivano. Iako postoje sličnosti, muškarci i žene često imaju različite strahove oko starenja
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U nastavku pogledajte što najviše brine muškarce, a zatim što žene kada je u pitanju starenje.
| Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte što najviše brine muškarce, a zatim što žene kada je u pitanju starenje. |
Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte što najviše brine muškarce, a zatim što žene kada je u pitanju starenje.
| Foto: Dreamstime
Za početak u nastavku pogledajte što najviše brine muškarce.
| Foto: francescoridolfi.com
1. GUBITAK SNAGE I MIŠIĆNE MASE Mnogi muškarci počinju više obraćati pažnju na svoju snagu kada primijete da više nisu jednako snažni kao prije. Podizanje teških stvari može postati zahtjevnije, a oporavak nakon fizičkog napora dulji. Taj proces dolazi postupno, pa ga nije lako odmah primijetiti. Kod nekih muškaraca to može utjecati na samopouzdanje jer snagu povezuju s vlastitim identitetom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. PROMJENE NA LINIJI KOSE Gubitak kose vrlo je čest kod muškaraca, posebno s godinama. Povlačenje linije kose često je jedan od prvih vidljivih znakova starenja. Iako je to prirodan proces, mnogima ga je teško prihvatiti. Kosa je često povezana s osjećajem mladosti i privlačnosti.
| Foto: lev dolgachov
3. ODRŽAVANJE KARIJERNOG ZAMAHA Kako muškarci stare, posao više ne djeluje jednostavno kao nekada. Pritisak da ostanu relevantni i drže korak s mlađima može biti velik. Čak i kada su uspješni, mogu osjećati nesigurnost oko budućnosti. To često stvara tihu, ali stalnu zabrinutost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. PAD RAZINE ENERGIJE Mnogi muškarci primijete da im energija s godinama opada. Dugi dani, loš san i stres počinju jače utjecati nego prije. Aktivnosti koje su nekad bile lake sada zahtijevaju više odmora. Prihvaćanje te promjene često nije jednostavno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. SVE ČEŠĆI ZDRAVSTVENI PROBLEMI S godinama zdravlje postaje ozbiljnija tema. Krvni tlak, kolesterol, bolovi u zglobovima i drugi simptomi više se ne ignoriraju tako lako. Redovni pregledi postaju važniji nego prije. To često mijenja odnos prema vlastitom tijelu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. OSJEĆAJ DA SU MANJE POTREBNI Neki muškarci počinju preispitivati svoju svrhu i ulogu. Ako su identitet gradili kroz posao ili odgovornost, promjene u tim područjima mogu biti bolne. To ne znači da vrijede manje, ali osjećaj gubitka može biti snažan. Često se pitaju gdje pripadaju kada im se životne uloge mijenjaju.
| Foto: Wikipedia
7. IZGLEDANJE STARIJE NEGO ŠTO SU OČEKIVALI Pogled u ogledalo ponekad može biti neugodan podsjetnik na prolazak vremena. Bore, umorne oči i promjene u crtama lica mogu biti teže prihvatljive nego što su mislili. Muškarci o tome rjeđe govore otvoreno. Ipak, to ne znači da ih te promjene ne pogađaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. FINANCIJSKA SIGURNOST Brige oko novca ne nestaju s godinama. Mirovina, troškovi zdravstva i podrška obitelji mogu stvarati dodatni pritisak. Mnogi osjećaju da bi do određene dobi trebali imati sve riješeno. Taj osjećaj odgovornosti može biti izvor velikog stresa.
| Foto: V.Anisimov
9. ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH VEZA S godinama muškarci ponekad shvate da im je društveni krug uži nego što su mislili. Prijateljstva često ovise o poslu, rutinama ili navikama koje se s vremenom mijenjaju. Kada se životne okolnosti promijene, lako se može pojaviti osjećaj izolacije. Društvena povezanost postaje važnija nego što mnogi priznaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. IZVEDBA I VITALNOST Mnogi muškarci brinu o tome hoće li s godinama ostati sposobni i vitalni. To uključuje fizičku spremu, samopouzdanje i intimni život. Čak i kada nitko drugi ne obraća pažnju na to, njima to može biti vrlo važno. Ove brige često duboko povezuju sa svojim osjećajem muškosti.
| Foto: dreamstime/ilustracija
U nastavku pogledajte što najviše brine žene kod starenja.
| Foto: PROFIMEDIA
1. PROMJENE NA KOŽI I IZGLEDU Mnoge žene počinju primjećivati promjene na koži i licu prije nego što su emocionalno spremne za njih. Bore, suhoća, opuštenost kože i promjene teksture postaju vidljivije. Čak i uz zdrav stav prema starenju, te promjene mogu biti izazovne. Izgled često snažno utječe na osjećaj identiteta.
| Foto: Michael Heim
2. STANJIVANJE KOSE ILI PROMJENE TEKSTURE Problemi s kosom nisu rezervirani samo za muškarce. Mnoge žene primjećuju da im kosa postaje tanja, slabija ili drukčije teksture. Budući da je kosa važan dio identiteta, te promjene mogu biti emocionalno teške. Čak i male promjene mogu imati velik utjecaj na samopouzdanje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. HORMONALNE PROMJENE I MENOPAUZA Hormonalne promjene donose niz fizičkih i emocionalnih izazova. Valunzi, promjene raspoloženja, nesanica i nepredvidivost tijela mogu biti iscrpljujući. Mnoge žene imaju osjećaj kao da im tijelo više nije pod njihovom kontrolom. To nije samo fizička, već i psihološka prilagodba.
| Foto: Ievgen Chabanov
4. OSJEĆAJ DA IH DRUŠTVO MANJE PRIMJEĆUJE Starenje često nosi poruku da je mladost najvrjednija faza žene. To može stvoriti strah od toga da postanu manje vidljive, manje cijenjene ili manje poželjne. Čak i vrlo samouvjerene žene mogu osjetiti taj društveni pritisak. Takve poruke duboko utječu na percepciju vlastite vrijednosti.
| Foto: DREAMSTIME
5. ZDRAVLJE KOSTIJU I ZGLOBOVA S godinama raste zabrinutost oko gustoće kostiju, pokretljivosti i fizičkog zdravlja. Osteoporoza je češća kod žena, što dodatno povećava svijest o toj temi. Držanje tijela, snaga i rizik od ozljeda postaju važniji. To često mijenja odnos prema prehrani i tjelovježbi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. PROMJENE TJELESNE TEŽINE KOJE VIŠE NE SLIJEDE “STARA PRAVILA” Mnoge žene primijete da tijelo više ne reagira kao prije. Načini prehrane ili vježbanja koji su nekad davali rezultate više nisu jednako učinkoviti. To može izazvati frustraciju i osjećaj zbunjenosti. Ponekad se osjećaju kao da ne prepoznaju vlastito tijelo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. BRIGA ZA SVE OSTALE Mnoge žene u srednjim godinama osjećaju da su rastrgane između brojnih obaveza. Djeca, roditelji, posao i kućanstvo često traže njihovu pažnju istovremeno. Uz vlastite brige, nose i teret tuđih potreba. To može dovesti do emocionalnog i fizičkog iscrpljenja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. FINANCIJSKA NEOVISNOST I DUGOROČNA STABILNOST Financijske brige kod žena često imaju posebnu težinu zbog prekida karijere, brige za obitelj ili manjih mirovinskih ušteđevina. S godinama ta pitanja postaju hitnija i konkretnija. Pitanje samostalnosti može biti veliki izvor stresa. Osjećaj sigurnosti često je usko vezan uz financijsku stabilnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. OČUVANJE ZDRAVLJA I OSJEĆAJA VLASTITOG IDENTITETA Za mnoge žene zdravlje nije samo odsutnost bolesti. Važno im je zadržati energiju, mentalnu bistrinu i emocionalnu stabilnost. Strah nije samo od bolesti, nego i od gubitka sebe kakve poznaju. Održavanje tog osjećaja identiteta postaje ključna briga.
| Foto: Dusanka Visnjican
10. JESU LI UČINILE DOVOLJNO ZA SEBE Mnoge žene u jednom trenutku počnu razmišljati koliko su života posvetile drugima. To može otvoriti pitanja o propuštenim ciljevima, odgođenim snovima ili zanemarenim osobnim potrebama. Nije nužno riječ o žaljenju, ali osjećaj može biti sličan. Često dolazi želja da se više posvete sebi.
| Foto: Dreamstime