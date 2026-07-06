O čemu najviše brinu žene, a o čemu muškarci kada ostare?

7. IZGLEDANJE STARIJE NEGO ŠTO SU OČEKIVALI Pogled u ogledalo ponekad može biti neugodan podsjetnik na prolazak vremena. Bore, umorne oči i promjene u crtama lica mogu biti teže prihvatljive nego što su mislili. Muškarci o tome rjeđe govore otvoreno. Ipak, to ne znači da ih te promjene ne pogađaju. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA