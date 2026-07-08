O njima se premalo govori: Hrvatski gradovi koji su među najstarijima u Europi

Jeste li znali da se neki od najstarijih gradova Europe nalaze u Hrvatskoj? Evo priče o njima.

Teško je odrediti koji su najstariji gradovi na svijetu u kojima se i danas živi jer to ovisi o tome kako definiramo grad i možemo li dokazati kontinuiranu naseljenost. Neki lokaliteti imaju tragove ljudskog života stare više od 10 000 godina, ali nisu nužno imali urbani karakter kakav povezujemo s gradovima pod kojima podrazumijevamo organiziranu strukturu koja ima svoju vlast, vjersko središte, obrambeni sustav, razvijenu komunalnu strukturu (ceste, vodovod, sustav bunara, odvodnju…) i stalno stanovništvo. U Europi su najstariji gradovi u kojima se živi i danas Arg, Atena i Plovdiv, a u Hrvatskoj?

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Vinkovci su nesumnjivo najstariji grad u Hrvatskoj, te zajedno sa spomenutim Argom, Atenom i Plovdivom dijele prestižnu titulu najstarijih gradova u Europi. Postoje više hrvatskih gradova koji svoje početke datiraju od mlađeg kamenog doba, ali su imali duže prekide u kontinuiranoj naseljenosti. Vinkovci su grad u istočnoj Slavoniji na rijeci Bosut nastanjen još od ranog neolitika (mlađeg kamenog doba), oko 6 200. g. prije Krista. Vinkovački kraj bio je važno središte prapovijesnih kultura, posebice Sopotske i Vučedolske kulture. U Vinkovcima je 1978. godine pronađena posuda s urezanim ukrasima za koju se pokazalo da predstavlja najstariji europski kalendar. Vučedolci su na njoj prikazali zviježđa karakteristična za naše noćno nebo, što svjedoči o astronomskom znanju ljudi koji su ovdje živjeli. Ova je kultura postojala u vrijeme sumerskog perioda u Mezopotamiji, Starog kraljevstva u Egiptu (Doba piramida) i rane Troje.

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U antičko doba Vinkovci postaju važno rimsko naselje poznato kao Cibalae. Grad je bio rodno mjesto čak dvojice rimskih careva – braće Valentinijana I. i Valensa. Braća su se rodila u obitelji Gracijana Flavija iz mjesta Cibalae koji je bio vrlo bogat i utjecajan član zajednice. Car Valentijan je bio svjestan da je rimska država prevelika za jednog cara, pa je podijelio državu na dva dijela. Sebi je ostavio zapadni dio Carstva s Milanom kao glavnim gradom, a brata Valensa je proglasio carem istočnog dijela sa središtem u Konstatinopolu. Nakon Valentijanove smrti 375. g., Zapadno Rimsko Carstvo je brzo propadalo, pa se Valentinijan smatra posljednjim carem tog d. Car Valens i većina njegovih vojnika poginula je 385. g. u borbi s Gotima kod Hadijanapola.

Grad Cibalaeu je zadesila sudbina Zapadnog Rimskog Carstva, stradao je zajedno s propašću rimske civilizacije. Godine 378. razrušili su ga Zapadni Goti, nakon koje slijedi provala Huna, a nakon završetka Atiline vladavine, poharali su ga Istočni Goti. Cibalea u srednjem vijeku mijenja ime i u dokumentima se javlja kao Sveti Ilija.

Uz prapovijesne, rimske i srednjovjekovne ostatke, današnji Vinkovci plijene pozornost i svojom prelijepom, očuvanom baroknom urbanom jezgrom koja gradu daje prepoznatljiv izgled.

Uz Vinkovce, najstariji kontinuirano naseljeni gradovi u Hrvatskoj su Stari Grad na Hvaru i Zadar.

Stari Grad na Hvaru se razvio na temeljima antičkog starogrčkog polisa Paros, utemeljenog na samom početku 99. antičke Olimpijade – točnije, 384. godine prije Krista, iste godine kada je rođen i filozof Aristotel. Priča o Pharosu počinje vizijom grčkih doseljenika s otoka Parosa u Egejskom moru. Iako su na otoku zatekli snažnu i ratobornu ilirsku zajednicu, Pharani su nakon kratke, ali žestoke borbe uspostavili svoju vlast. Pharos je ubrzo procvjetao kao samostalna država (polis). Kovao je vlastiti srebrni i brončani novac, imao razvijene radionice vrhunske keramike i uživao u izobilju hrane.

Foto: Zvonimir Barisin

Najveći spomenik Pharosa nije isklesan u mramoru, već je ucrtan u samu zemlju. To je Starogradsko polje. Grci su ovo golemo polje podijelili na savršene pravokutne čestice odvojene suhozidima kako bi pravedno raspodijelili zemlju kolonistima. Danas je to najbolje očuvana grčka parcelacija na cijelom Mediteranu i spomenik pod zaštitom UNESCO-a.

Prijelaz imena od antičkog Pharosa do današnjeg Hvara je lingvistički proces koji zorno prikazuje kako su se na našoj obali smjenjivale civilizacije od Grka i Rimljana do dolaska Hrvata. Kada su grčki doseljenici s egejskog otoka Parosa 384. godine pr. Kr. utemeljili koloniju na mjestu današnjeg Staroga Grada, nazvali su je Pharos, što je bila jasna posveta njihovom rodnom otoku, s blagom modifikacijom. Nakon što su Rimljani u 2. stoljeću pr. Kr. preuzeli kontrolu nad Jadranom, prilagodili su grčki naziv svom jeziku. Grad i otok počinju se nazivati Pharia. U ranom srednjem vijeku (od 7. stoljeća nadalje), Hrvati naseljavaju jadransku obalu i otoke. S obzirom na to da starohrvatski jezik u to vrijeme nije poznavao suglasnik f (niti kombinaciju ph), doseljenici su rimski naziv Pharia prilagodili svom izgovoru na vrlo specifičan način, zamijenili su je suglasničkom skupinom hv (ili samim v) i tako je od Pharia nastalo ime Hvar.

Zanimljivo je istaknuti da kada je 1147. godine osnovana Hvarska biskupija, njezino prvo sjedište nije bio današnji grad Hvar, već upravo Stari Grad. Biskup je ovdje stolovao sve do 1278. godine, kada se zbog strateških i pomorskih razloga centar moći seli u "novi grad" Hvar. Od tog trenutka, stari antički polis dobiva ime po kojem ga i danas znamo – Stari Grad.

Stari Grad: Najstariji grad u Hrvatskoj | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon burnog srednjeg vijeka, grad dolazi pod višestoljetnu vlast Venecije, a 16. stoljeće pred grad donosi nove izazove. U tim nesigurnim vremenima, renesansni plemić, pjesnik i vizionar Petar Hektorović započinje gradnju svog ljetnikovca. Hektorović je bio čovjek ispred svog vremena. Na svojem posjedu želio je ostvariti ideju mikrokozmosa – malog, zatvorenog i skladnog svijeta u kojem prostor za suživot imaju sva Božja bića: ribe, ptice, biljke i ljudi. Hektorovićeva obitelj imala je svoj oltar u obližnjoj crkvi sv. Petra. Za taj je oltar pjesnik osobno naručio sliku "Polaganje u grob" od slikara Jacopa Tintoretta, jednog od najvećih majstora venecijanske renesanse. Danas je izložena u muzeju unutar Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Portal One Europe objavio je kartu 15 najstarijih europskih gradova, a na nju je na 13. mjesto uvrstio i Zadar. Spominje se da prema enciklopediji „History of Europe“, Zadar kao grad postoji od 1000. godine prije Krista, odnosno star je 3000 godina. Prvi puta se spominje kao naselje ilirskog plemena Liburna. Kao i svi dugovječni gradovi, Zadar je tijekom prošlosti često rušen, pljačkan, razaran, ali i ponovno građen.

Kroz promjenu imena, možemo pratiti njegovu povijest: Idassa (grčki izvor), Jadera (rimski izvor), Diadora za vladavine Venecije, Zara za vrijeme kada je bio pod Italijom pa do današnjeg imena Zadar.

U vrijeme Rimskog Carstva Zadar poprima urbanu strukturu s pravilnom mrežom ulica, s izgrađenim glavnim trgom, forumom. Rimljani su nakon pokoravanja ilirskog plemena Liburna detaljno urbanizirali cijelu regiju, povezali je cestama i organizirali poljoprivredni ager (zemljište podijeljeno na pravilne čestice – centurije).

Kiša i pad temperature opustjeli su zadarske ulice | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Mnogi današnji gradići i sela u okolici Zadra imaju izravne antičke korijene. Iako ne pripadaju redu najstarijih gradova, oni su povijesno neraskidivo povezani sa Zadrom te čine cjelinu koja je ključna za potpuno razumijevanje antičkog Iadera.

Nin (Aenona), smješten svega petnaestak kilometara sjeverno od Zadra, bio je iznimno važno liburnsko, a potom i rimsko središte. U Ninu se nalaze ostaci najvećeg rimskog hrama na istočnoj obali Jadrana (iz 1. stoljeća), posvećenog caru Vespasijanu. Ondje su pronađeni i monumentalni kipovi rimskih careva koji se danas čuvaju u Arheološkom muzeju u Zadru, kao i ostaci rimske urbane vile s očuvanim mozaicima te antičke solane.

Starigrad Paklenica (Argyruntum), ima iznimno bogatu i dinamičnu povijest. Njegov strateški položaj između surovog planinskog masiva Velebita i Podgorskog kanala, odredio mu je sudbinu kao važne točke koja povezuje kopnene i pomorske putove. Prije dolaska Rimljana, na ovom su području živjeli Liburni. Život se u to vrijeme nije odvijao uz samu obalu, već na lakše branjivim uzvisinama na obroncima Velebita. Iznad današnjeg mjesta nalaze se prapovijesne gradine koje svjedoče o ranom naseljavanju ovog kraja. Rimljani su uz samu obalu osnovali grad Argyruntum u 1. stoljeću, u doba cara Tiberija. Argyruntum je bio službeno priznat kao rimski municipij (naselje sa samoupravom), što svjedoči o njegovoj važnosti. Iz starohrvatskog razdoblja (kraj 9. ili početak 10. stoljeća) potječe i crkvica sv. Petra, građena u predromaničkom stilu. Od 16. stoljeća pa nadalje, Podgorje postaje poprište stalnih sukoba između Mletačke Republike (koja je kontrolirala more i obalu) i Osmanskog Carstva (koje je prodrlo u zaleđe). Iz ovog dugog razdoblja nesigurnosti potječe Večka kula, smještena na samoj plaži Kulina. Ova utvrda podignuta je u mletačko doba (vjerojatno 16. st.) kako bi nadzirala plovidbu kanalom i branila kraj od turskih brodova. Uz nju se veže i lokalna legenda o kralju Pasoglavu.

Foto: Privatni album

Osim Nina i Starigrada Paklenice u blizini Zadra nalazi se Podgrađe kod Benkovca (Asseria ) moćni liburnski grad-gradina koji pod Rimljanima postaje razvijeni municipij. Najpoznatiji ostatci tog vremena su Trajanova vrata (slavoluk izgrađen početkom 2. stoljeća u čast careva posjeta) te specifični liburnski nadgrobni spomenici – cipusi.

Tu su i Nadin (Nedinum), antičko mjesto u Ravnim kotarima, Karin (Carinium), Biograd na Moru (Blandona). Rimska centurizacija (podjela zemljišta) iz Zadra protezala se i preko kanala na otok Ugljan.

Zadar je kao jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj imao burnu i zanimljivu povijest. U 7. stoljeću Zadar postaje središte (glavni grad) bizantske teme (provincije) Dalmacije. Početkom 9. stoljeća Zadar se spominje kao sjedište biskupa Donata i bizantskog vođe Paulusa. U tom vremenu podiže se na rimskom forumu crkva Svetog Trojstva, danas Svetoga Donata, koja postaje simbolom grada Zadra. Godine 1202. grad spaljuju i osvajaju Križari i Mlečani. Posebno je zanimljivo da je prvo sveučilište u Hrvatskoj osnovano u Zadru 1396. g.

Zadar je bio pod Mletačkom vlasti od 1409. g. Vrijeme 15. i 16. st. obilježeno je značajnim aktivnostima hrvatskih pisaca, koji pišu na narodnom hrvatskom jeziku kao što su Petar Zoranić, Brne Karnarutić, Šime Budinić, Jerolim Vidulić.

Nakon Venecije, vlast nad Zadrom preuzimaju Austrijanci (1797. g.), potom Francuzi od 1806. do 1813. g., nakon čega ponovno dolazi pod austrijsku vlast koja je potrajala sve do 1918. godine.

Hrvatska krije bogatu riznicu urbanih središta čiji se povijesni i kulturni kontinuitet proteže od neolitika i antike do suvremenog doba. Među njima se posebno ističu gradovi na obali i otocima poput Visa, Pule, Poreča, Šibenika, Splita, Dubrovnika, ali i oni u unutrašnjosti kao što su na primjer Sisak, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod. O svakom od njih moglo bi se puno toga napisati, ali najbolje je da u ovo ljetno doba posjetite neki od njih i doživite duh prošlih vremena koji na neki način živi i danas.