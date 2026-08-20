DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Niti osnivanje Jakuševca 1965. nije bilo konačno rješenje za Zagreb. Grad je u to vrijeme doživljavao golemi industrijski i demografski skok
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O spalionici na Žitnjaku pričalo se još i davne 1972. godine!
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"Savjet za izgradnju grada treba na svojoj prvoj jesenskoj sjednici donijeti odluku o najboljem izvođaču buduće spalionice smeća koja će se graditi uz toplanu na Žitnjaku. Ove godine Savjet je izabrao komisiju koja je obišla poznatije evropske proizvođače postrojenja za spaljivanje smeća i koja treba odabrati najbolje", piše Večernji list na današnji dan 1972. godine najavljujući veliko rješenje za Odlagalište otpada Jakuševac koje je - vjerovali ili ne - otvoreno samo koju godinu ranije.
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