Oaza na Hvaru: Bazen unutar zidina vili daje poseban šarm

Svi vanjski zidovi koje vidite na kući su originalni, iz vremena kad je to bila bakina kuća, mi smo uređivali zidove samo u unutrašnjosti, nastojeći očuvati sve ono što se može. Imali smo bitno drugačiju ideju, no puno smo toga morali promijeniti jer nismo mogli ‘rastegnuti’ budžet da napravimo sve što želimo. Zato sam većinu rješenja istraživala sama, gledajući na Pinterestu i sličnim portalima, a nerijetko se znalo dogoditi da - kad nešto spomenem ili pokažem inicijalnu ideju - svi budu protiv onoga što sam naumila. No nisam se dala, priča Marina Plenković, vlasnica prelijepe obiteljske kuće za najam u Zastražišću, mjestašcu na malom brdu na istočnoj obali otoka Hvara, o tome kako je stara bakina kuća u konačnici prerasla u nešto baš čarobno. Posebno su očaravajući noćni prizori, zbog pažljivo postavljenog nenametljivog osvjetljenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+