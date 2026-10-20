Gdje kupiti najjeftinije lampione za Sve svete? Obišli smo dućane

Već na prvi pogled jasno je da se ponuda razlikuje od trgovine do trgovine, kako po cijenama tako i po izboru lampiona i cvjetnih aranžmana. Dok se ponegdje za manje od deset eura mogu pronaći i raskošniji ukrasi, drugdje za slične proizvode treba izdvojiti znatno više.

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Pokretanje videa... 00:53 Blagdan Svih svetih prije je bio na drugi datum, znate li zašto ga slavimo baš 1. studenog? | Video: 24sata/Video

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Na zagrebačkom Dolcu već se mogu pronaći brojni cvjetni aranžmani namijenjeni ukrašavanju grobova. Ponuda je šarolika, od manjih cvjetnih aranžmana do većih ukrasa u obliku srca i križa.

Foto: 24sata

Za one koji već sada planiraju posjetiti groblje, posebno su zanimljivi manji aranžmani od pravog, svježeg cvijeća koji se mogu pronaći već za pet eura, dok se za nešto veće izdvaja deset eura. U ponudi su i raskošniji aranžmani od pravog cvijeća po cijeni od 20 eura, a za isti iznos mogu se kupiti i aranžmani od umjetnog cvijeća u ukrasnim zdjelama.

Mogu se pronaći i cvjetni ukrasi u obliku križeva i srca, izrađeni u različitim bojama. Križevi su dostupni u varijantama od pravog i umjetnog cvijeća, a cijena im je jednaka. Prevladavaju bijele, ružičaste, crvene i ljubičaste nijanse, a umjetni ukrasi pogodni su za one koji žele da cvijeće na grobu ostane dulje bez dodatnog održavanja.

Ipak, prodavačica nas je upozorila da je ponuda takvih ukrasa trenutačno ograničena te da se oni uoči Svih svetih ne prodaju toliko kao krizanteme i drugo svježe cvijeće. Posebno je ograničen izbor aranžmana od umjetnog cvijeća. Recimo, cijena ovoga aranžmana na slici ispod iznosi 20 eura, jedni su od rijetkih koji su od umjetnog cvijeća i te veličine.

Foto: 24sata

Na Dolcu se već prodaju i lončanice. Trajnice smo pronašli po cijeni od dva eura, a u ponudi su i multiflore, odnosno vrste krizantema s brojnim sitnijim cvjetovima.

Foto: 24sata

Iako je već sada dobra ponuda svježeg cvijeća, osobito manjih aranžmana za pet eura, prodavači su nam objasnili da se glavna ponuda krizantema i drugog sezonskog cvijeća tek očekuje. Kako se budu približavali Svi sveti, štandovi će biti još bogatiji cvijećem koje građani tradicionalno nose na groblja. Ipak, oni koji planiraju posjetiti groblje već ovih dana imaju dobar izbor svježih aranžmana i drugog cvijeća po pristupačnim cijenama.

Müller

U Mülleru na zagrebačkom Trgu bana Jelačića zatekli smo velik izbor lampiona, od klasičnih crvenih i bijelih do ukrasnih staklenih i solarnih modela.

Foto: Muller

Među povoljnijima ističe se pakiranje od četiri crvena lampiona za 3,99 eura. To znači da jedan lampion kupca stoji približno jedan euro, što je isplativije od pojedinačne kupnje mnogih modela.

Pojedinačni lampioni mogu se pronaći već za 1,25 eura, dok se drugi jednostavniji modeli prodaju za 2,29, 2,45 i 2,79 eura. Nešto veći crveni lampioni s ukrasnim motivima, poput srca ili ruža, na akciji stoje 3,95 eura.

Za kupce koji žele nešto posebnije, u ponudi su i dekorativni lampioni sa zlatnim detaljima po cijeni od 5,09 eura, kao i stakleni modeli za 9,69 i 10,29 eura.

Najskuplji u ponudi su solarni stakleni lampioni. Jedan takav stoji 19,19 eura, a drugi, u obliku srca, 19,85 eura. Njihova je prednost što se koriste sunčevom energijom pa nema potrebe za redovitom zamjenom klasičnih svijeća.

Müller se tako ističe raznolikošću ponude, a posebno se isplati razmotriti pakiranja od četiri komada ako se kupuje više lampiona.

Foto: Muller

Interspar

U Intersparu u Buzinu kupci na jednom mjestu mogu pronaći lampione, krizanteme u lončanicama te različite aranžmane od umjetnog cvijeća.

Foto: 24sata

Među povoljnijim lampionima pronašli smo model Luna po akcijskoj cijeni od 1,49 eura. Drugi jednostavniji modeli prodaju se za 1,79, 1,99 i 2,29 eura, dok stakleni lampion za koji je navedeno da gori dva dana stoji 2,99 eura.

Posebno je zanimljivo pakiranje od četiri velika crvena lampiona za 7,99 eura. Tako jedan komad stoji približno dva eura. Ipak, pri usporedbi treba voditi računa o veličini lampiona i predviđenom trajanju gorenja, a ne samo o cijeni.

U ponudi su i solarni modeli po cijeni od 12,99 eura, dok stakleni solarni lampioni stoje 13,99 eura. Na deklaracijama pojedinih modela navedeno je do 1000 dana rada, ovisno o uvjetima korištenja.

Kad je riječ o cvijeću, Interspar trenutačno nudi krizanteme multiflore u lončanicama po cijeni od 6,99 eura. To može biti dobar izbor za one koji umjesto rezanog cvijeća žele postaviti živu biljku.

Izbor umjetnog cvijeća također je velik, a upravo se Interspar ističe jednom od najpovoljnijih ponuda cvjetnih aranžmana. Manji aranžmani mogu se pronaći već za oko pet ili sedam eura, dok se za 9,99 eura mogu kupiti i prilično veliki, bogato ukrašeni aranžmani. U ponudi su različite kombinacije umjetnih ruža, krizantema i drugog cvijeća, a cijene raskošnijih modela dosežu 26,99 eura.

Foto: 24sata

U usporedbi s ostalim obiđenim trgovinama, Interspar se posebno ističe omjerom cijene i veličine aranžmana. Kupci tako mogu pronaći i veće aranžmane za manje od deset eura, što je povoljna opcija za one koji žele ukrasiti grob, a pritom ne potrošiti previše.

Kaufland

Kaufland u zagrebačkoj Sloboštini također je pripremio veliku ponudu za nadolazeće blagdane. Posebno se ističe velik izbor klasičnih lampiona, koji se prodaju pojedinačno i u većim pakiranjima.

Foto: 24sata

Među najpovoljnijima pronašli smo crveni lampion Rips za 1,39 eura. Na akciji su i drugi modeli za 1,49 i 1,69 eura, dok pojedini veći lampioni stoje 1,89, 1,99, 2,29 i 2,99 eura.

Za one koji kupuju više komada, zanimljiva su i višestruka pakiranja. Primjerice, šest lampiona od 180 grama prodaje se za 5,79 eura, odnosno približno 97 centi po komadu.

U ponudi su i veći lampioni te ukrasni modeli, a cijene pojedinih pakiranja i proizvoda dosežu 16,99 eura. Stakleni lampion s elektroničkim uloškom, za koji je deklarirano približno 100 dana rada, na akciji stoji 6,59 eura.

Ipak, Kaufland se ne ističe samo lampionima. Na policama smo pronašli velik izbor umjetnog cvijeća, cvjetnih aranžmana i ukrasa za grobove.

Foto: 24sata

Manji gotovi aranžmani mogu se pronaći već za 5,99 eura, dok ukrasne košarice, križevi i veće cvjetne kompozicije stoje 10,99, 15,99, 17,99, 19,99 i 20,99 eura. Među skupljima su raskošniji aranžmani po cijeni od 22,99 eura.

Posebna prednost Kauflandove ponude jest mogućnost samostalne izrade cvjetnih aranžmana. Osim umjetnih ruža, krizantema i raznog dekorativnog zelenila, kupci mogu pronaći i podloge, plitke plastične posudice za aranžiranje cvijeća te cvjećarske spužve.

Cijene pojedinih posudica kreću se već od 0,59 i 0,89 eura, a u ponudi su i drugi pribor te veće podloge. Tako oni koji imaju malo kreativnosti i vremena mogu sami složiti aranžman prema vlastitim željama, umjesto da kupuju već gotov.

Velik je i izbor zamjenskih uložaka za lampione, što je praktično za kupce koji žele ponovno upotrijebiti postojeće staklene ili plastične lampione, umjesto da svaki put kupuju nove.

Gdje se kupnja najviše isplati?

Usporedba cijena pokazala je da najpovoljniji izbor ovisi o tome kupuju li se pojedinačni lampioni, veća pakiranja ili cvjetni aranžmani.

Najnižu zabilježenu cijenu pojedinačnog lampiona među obiđenim trgovinama pronašli smo u Mülleru, gdje se jedan model prodaje za 1,25 eura. U Kauflandu najpovoljniji fotografirani pojedinačni lampion stoji 1,39 eura, dok u Intersparu jedan od najjeftinijih modela košta 1,49 eura.

Kod većih pakiranja situacija se mijenja. Müller nudi četiri lampiona za 3,99 eura, a Kaufland šest komada za 5,79 eura. U oba slučaja cijena po komadu spušta se na približno jedan euro, s time da je Kauflandovo pakiranje nešto povoljnije po komadu. Naravno, riječ je o različitim proizvodima pa cijena ne govori nužno i o njihovu trajanju.

Kod cvjetnih aranžmana među najpovoljnijima izdvajaju se Interspar i Dolac. Na Dolcu smo pronašli manje aranžmane već za pet eura, no izbor je trenutačno ograničeniji, osobito kada je riječ o umjetnom cvijeću. Interspar, s druge strane, nudi znatno širi izbor gotovih aranžmana, uključujući i prilično velike modele za 9,99 eura. Upravo se zato pokazao kao jedan od najisplativijih izbora za kupce koji traže veće aranžmane po pristupačnoj cijeni.

U Kauflandu je također moguće pronaći povoljne manje aranžmane, no veće i raskošnije cvjetne kompozicije uglavnom zahtijevaju veći iznos. Njegova je prednost mogućnost samostalne izrade aranžmana zahvaljujući velikom izboru umjetnog cvijeća, spužvi i posudica, kao i zamjenskih uložaka za lampione.

Foto: 24sata

S druge strane, oni koji prednost daju svježem cvijeću mogu razmotriti krizanteme u Intersparu ili pričekati bogatiju ponudu na Dolcu, koja se očekuje neposredno prije Svih svetih.

Na kraju, najjeftinija kupnja ne mora nužno biti i najisplativija. Kod lampiona valja provjeriti trajanje gorenja i veličinu, a kod cvjetnih aranžmana razliku između pravog i umjetnog cvijeća. Za uređenje više grobova već nekoliko eura razlike po proizvodu može značiti osjetnu uštedu.

Napomena: Cijene su zabilježene tijekom obilaska prodajnih mjesta u listopadu, a dio proizvoda bio je na akciji. Ponuda i cijene mogu se mijenjati.