Obitelj Rengel ima 140 goveda: Prava ljubav je kod nas na selu

Kad smo u petak došli u naselje Velika Črešnjevica na području Pitomače, i pred mjesnom trgovinom upitali gdje živi obitelj Maria Rengela, umjesto odgovora slijedilo je protupitanje – zašto vas to interesira? Nakon što smo starijoj gospođi rekli da imamo namjeru pisati o njima, na njezinu licu se razvukao široki osmjeh, te nam je kazala da žive u drugom dijelu naselja, te da se radi o doista vrijednoj i uglednoj obitelji, koja je to zaslužila, a Mario je zbog toga izabran za predsjednika sela.

Nekih kilometar dalje zaustavili smo se pred krasnom katnicom i 'navirili' u gospodarsko dvorište, te ugledali poljoprivredne strojeve svrstane u određenom redu, znali smo da smo stigli na pravo mjesto. Vrata nam je otvorila 19-godišnja djevojka. Kazala nam je da se tata nalazi u staji, a ostali su u kući nakon ručka.

Ubrzo je došla ljepša polovica od nositelja OPG Mario Rengel, supruga Valerija (42), koja je na tren ispustila jednu štaku i čvrstim stiskom ruke nam je poželjela dobrodošlicu. Pojasnivši da je stradala prije par mjeseci kada je hodala uz rub ceste po zelenoj površini, noseći u rukama najmlađu od četiri kćeri, Evu. Uslijed strahovitog udarca automobila s leđa ona je teško ozlijeđena, a četverogodišnja Eva joj je izletjela iz ruku i pala na travnjak ne ozlijedivši se. Ubrzo nam se pridružio i Mario (44), ispričavši kako će ubrzo morati nahraniti stoku. U stajama imaju 140 goveda, od kojih je 60 muznih krava koje u prosjeku dnevno daju 1000 litara mlijeka.

Maria smo upitali je li istina da je predsjednik sela, a on je odgovorio kako su ga izabrali i to nastoji obavljati na dobrobit svih mještana, te da je ujedno i šef lokalnog DVD-a, a svi ostali iz kuće su članovi društva. Da u obitelji vlada veseli duh i harmonija potvrdu je dala i 19-godišnja Iva, učenica završnog razreda matematičke gimnazije, kazavši kako su ponosni ne samo na tatu, jer je njegovim izborom i mama postala prva dama sela, ali da ne ide na domjenke, a sad rijetko i na radno mjesto u izmuzište, jer se oporavlja od lomova i uskoro ide u toplice. Njezin komentar je izazvao smijeh svih ukućana.

Prva dama, kako ju zove Iva, ili gospođa Valerija, kazala nam je da su se ona i izabranik njenog srca Mario, upoznali sasvim slučajno u Vukosavljevici, gdje je ona živjela. Mario je dovezao svog kolegu na spoj s djevojkom koja je bila najbolja prijateljica od njegove buduće žene.

- Čim sam se vratila doma, kazala sam majci da sam srela dečka svojih snova. Priznaj sad ti pred svjedocima iz 24 sata da je je i tebe Amorova strelica odmah pogodila u srce - govori Valerija.

On je samo kimnuo glavom a kao potvrdu je izrekao da su se vjenčali ubrzo nakon završetka škole. Mario se zaposlio u HV, a Valerija je počela raditi u trgovini. No, ubrzo su shvatili da to nije posao na njih. Mario je preuzeo gospodarstvo od roditelja i tad im je 'sunce granulo'.

- Ne mogu zamisliti život izvan sela. Tu nam je najljepše na svom gospodarstvu. Puno se radi. Od jutra do sutra, jer obrađujemo i 100 hektara zemlje. Ponekad gotovo da spojimo dan s noći, a to se dešava u vrijeme kad je sadnja i sjetva – pojašnjava nositelj OPG-a.

Da je život na selu lijep govori nam najstarija od četiri kćeri Maja (22), koja je sat vremena prije nas stigla iz Osijeka, gdje je na trećoj godini PMF-a. Matematika je njezino buduće zvanje, a selo je mjesto gdje će se nakon fakulteta vratiti.

- U Osijeku je lijepo, ali nema grada koji bi podredila selu. Mašta da se s diplomom vrati na selo i negdje zaposli. Iva baš i ne dijeli mišljenje starije sestre. I ona je odlična učenica matematičke gimnazije, a njezin je budući izbor medicina, a kaže kako će se prvo na specijalizaciji okušati u inozemstvu. Nela (12) je učenica 5. razreda, a najmlađa članica obitelji Eva (4) ide u malu školu. Kad smo ju priupitali tko joj je učitelj, ona je rekla djed i baka, što je odmah izazvalo buru smijeha uz komentar da je to zato jer s njima može kako hoće.

Ubrzo je prošlo vrijeme predviđeno za razgovor i svi smo zajedno krenuli u staju. Otac je mikserom razvezao hranu, a kćeri su ju lopatama približile gladnoj stoci. U odgovoru na pitanje vole li raditi i pomagati roditeljima, odmah je reagirala Iva, koja nas je kroz smijeh zamolila da napišemo kako ih roditelji iskorištavaju kao jeftinu radnu snagu. Uto se ubacila i Nela koja je rekla da je ona najkorisniji član obitelji, jer sad kad je mama ozlijeđena, ona sve pomaže u kući i u staji.

Na rastanku su nam Mario i Valerija kazali da ih je Bog podario dobrom i vrijednom djecom, koja znaju cijeniti život i da su oni napravili pravi potez vrativši se poljoprivredi.

- Zaista smo sretni, a kuća nam je puna ljubavi i veselja – rekli su nam Valerija i Mario prateći nas do ulice.

