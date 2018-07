Obitelj treba izdvojiti 1315 kn za luksuzan dan na plaži hotela

U Splitu nema plaža koje se naplaćuju, a u potrazi za dodatnim sadržajem posjetili smo plažu hotela Le Meridien Lav. Jedan dan zabave četveročlanu obitelj tamo bi stajao 1315 kuna.

Recimo da obitelj stigne u 9 sati, a ode u 16, parking koji stoji 15 kuna po satu za tih sedam sati platili bi 105 kuna. Auti se ostavljaju u dubokoj hladovini hotelske garaže. Plaža je stvarno prekrasno uređena, more čisto, a dodatnih sadržaja napretek. Ležaljke se ne iznajmljuju po satu nego po danu, a cijena je 200 kuna, no to uključuje i korištenje unutrašnjeg i vanjskih bazena.

Iznajmljuju se i jet-skijevi, a deset minuta stoji 300 kuna. A ako netko poželi da ga na divovskom gumenom kauču gliser najvećom brzinom vuče deset minuta, taj će gušt platiti 50 kuna više, dakle 350 kuna. Kava na plaži također je veliki gušt. Velika s mlijekom stoji 20, a capuccino 25 kuna.

Ako će obitelj i ručati, na raspolaganju im je nekoliko barova i restorana, a jeftiniji ručak stajat će ih oko 500 kuna. Superluksuzni cjelodnevni izlet četveročlana obitelj platila bi 1315 kuna. Od toga je parking (7 sati) 105 kuna, dvije kave s mlijekom su 40, dva sladoleda stoje 20 kuna, pa gliser 350 kuna, deset minuta zabave na jet-skiju 300 kuna i još ručak 500 kuna.

Na plažu na Punta Skali u Petrčanima nedaleko od Zadra ulaz se plaća 40 kuna, a za djecu do 10 godina je besplatno. U cijenu je uključeno korištenje ležaljke i bazena. No kad se dođe do kraja ograde opet se plaća 40 kuna za drugi dio pješčane plaže. Tu su samo ležaljke uključene u cijenu. Na toj plaži je centar vodenih sportova.

Cijena vuče padobranom za jednu osobu je 300, za dvije 550, za tri 750, a za četiri osobe 1000 kuna. Najam pedaline je 100 kuna za sat. Vožnja na ufu (kao kauč na moru), banani ili tubi stoji 100 kuna po osobi. Najam jet- skija stoji 300 kuna za 15 minuta, pola sata je 500, a 800 kuna jedan sat.

U Novom Vinodolskom 15 minuta vuče padobranom stoji 350 kuna za jednu osobu, a za dvije sto kuna više. U Novom će gliser, osim pod padobranom, povući i na banani, tubi ili gumenom krugu, što stoji 70 kuna po osobi, a zajedno može uživati više ljudi. I ta zabava je kratkotrajna i cijene su za samo 15 minuta, kao i padobran.

Poželi li netko na jednako toliko unajmiti jet -ski, u Novom Vinodolskom platit će ga 250 kuna. Među jeftinijima je od plaža koje smo obišli, a najjeftinije je bilo u Medulinu gdje će se za istu cijenu voziti pet minuta dulje. U Senju će pak 15 minuta platiti 50 kuna više, odnosno 300 kuna, a za sat najma jet-skija treba izdvojiti 1000.

Najam suncobrana i dvije ležaljke u Senju na glavnoj plaži Škver stoji 80 kuna na dan, a za takav komplet na glavnoj plaži u Novom Vinodolskom trebat će izdvojiti 20 kuna više.

U Opatiji na glavnoj plaži Slatina takav komplet će stajati između 100 i 120 kuna, a na plaži Lido u cijeni je i ručnik. Kraj hotela Pinija u Petrčanima najam ležaljke je 25 kuna.

Sat najma pedaline je 80 kuna u Medulinu i Novom Vinodolskom, a u Petrčanima je 20 kuna skuplji. Maleni će rado otići i u aquapark, a pola sata u Medulinu stoji 60 kuna, u Opatiji je 50, a sat 70 kuna. U Medulinu je pak trampolin jeftiniji nego u Opatiji gdje 10 minuta stoji 20 kuna. U Medulinu je pet kuna jeftinije i pet minuta dulje se skače.

Desetljećima naplata, sad besplatno

Ulaz na gradsku plažu u Crikvenici ove godine se ne plaća, a na tu plažu ulaz se plaćao možda i više od 70 godina. Lani je ulaz stajao 15 kuna, osam za djecu do 14 godina, a za mlađe od tri bilo je besplatno. Ove godine nitko nema koncesiju, no kako su nam rekli iz županijskog ureda, opet će raspisati natječaj te utvrditi maksimalnu cijenu ulaznice koja bi uključivala i usluge na plaži.

Suncobran i dvije ležaljke 120 kuna

Na plaži u Medulinu kraj Pule 15 minuta vuče gliserom na banani ili tubi stoji 70 kuna po osobi. Najam jet-skija je 200 kuna za 15 minuta, a pet minuta više je 250. Sat pedaline je 80, aquapark za djecu 60 kuna pola sata, trampolin 15 kuna 15 minuta. Najam suncobrana i dvije ležaljke je 120 kuna na dan.

Zadru manjka WC-a, grade ih u Petrčanima

U Petrčanima ima puno javnih WC-a i ne naplaćuju se. Kraj hotela Pinija WC-i su blizu plaže, još dva su na plaži Punta skala, kod mjesne plaže su još dva te dva nova na mulu u centru Petrčane. To je turističko mjesto s nekoliko stotina stanovnika zimi i više tisuća gostiju ljeti. Zadar je 10 km južnije, ima 50-ak tisuća stanovnika i puno više gostiju. Vapi za gradnjom WC-a, no grade ih u Petrčanima.

