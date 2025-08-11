Objasnila što je samrtni hropac i smirila milijune zabrinutih ljudi

Kaže se da je smrt sastavni dio života, a koliko god to morbidno zvučalo, nečiji život uistinu može završiti u tren oka. Sada liječnica iz Belgije otkriva da doista postoji zvuk koji ljudi proizvode ako imaju manje od 24 sata života.

Vjerojatno ste već čuli za samrtni hropac, zvuk koji nastaje blizu smrti. Prema dr. Paulien Moyaert, postoji znanstveni razlog zašto stvaramo samrtni hropac. U informativnom videu na YouTube-u dr. Moyaert objašnjava da će oko 23 sata prije smrti netko početi ispuštati zvukove stenjanja, hrkanja i hroptanja. Što se tiče uzroka, ona kaže: „To se događa kako se svijest smanjuje, a pacijenti gube sposobnost gutanja i čišćenja oralnog sekreta. Zrak se kreće preko tih skupljenih sekreta što rezultira bučnim disanjem. Neki ljudi kažu da je samrtni hropac pokušaj pluća da dišu kroz sloj sline."

Dr. Moyaert naglašava da premda samrtni hropac možda ne zvuči osobito ugodno - ne boli: „Važno je znati da to nije uznemirujuće za pacijenta jer u tom trenutku ne reagira i duboko spava."

Pošto bi moglo zvučati kao da se guše ili utapaju, liječnici često daju lijekove kako bi smrtni hropac zvučao manje zastrašujuće onima oko pacijenta, premda to nema veze s dobrobiti pacijenta. Također okrenu ljude na bok kako bi pomogli u pokretanju izlučevina pa tako ublaže zvuk hroptanja.

Mnogi su u komentarima zahvalili dr. Moyaert na njezinom videu, a jedan je napisao: „Moja prijateljica umire na Floridi i njezina kći me obavještava o svemu što se događa. Spomenula je 'samrtni hropac' u jednoj od svojih poruka i nisam bio siguran što je to. Hvala vam na objašnjenju."

Drugi je komentirao: „Hvala vam. Trenutačno sam sam sa svojom umirućom majkom i to mi je pomoglo da znam da je to normalno", a treći je zaključio: „Sjedio sam s dva člana obitelji i čuo taj zvuk. Užasan je, tjera vas da osjećate kao da biste trebali nešto učiniti."