Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JEZIVI ZVUK

Objasnila što je samrtni hropac i smirila milijune zabrinutih ljudi

Piše Damir Pažin,
Čitanje članka: 1 min
Objasnila što je samrtni hropac i smirila milijune zabrinutih ljudi
Foto: 123RF

Kao što je još davno govorio Benjamin Franklin, u životu postoje dvije stvari koje su neizbježne - smrt i porezi. Sada jedan doktor tvrdi da postoji znanstveni razlog zašto stvaramo takozvani samrtni hropac

Kaže se da je smrt sastavni dio života, a koliko god to morbidno zvučalo, nečiji život uistinu može završiti u tren oka. Sada liječnica iz Belgije otkriva da doista postoji zvuk koji ljudi proizvode ako imaju manje od 24 sata života.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Zagreb: Doktor Ivan Zovko koji je u bolnici Sveti Duh zbrinuo napuštenu bebu 01:49
Zagreb: Doktor Ivan Zovko koji je u bolnici Sveti Duh zbrinuo napuštenu bebu | Video: 24sata/pixsell

Vjerojatno ste već čuli za samrtni hropac, zvuk koji nastaje blizu smrti. Prema dr. Paulien Moyaert, postoji znanstveni razlog zašto stvaramo samrtni hropac. U informativnom videu na YouTube-u dr. Moyaert objašnjava da će oko 23 sata prije smrti netko početi ispuštati zvukove stenjanja, hrkanja i hroptanja. Što se tiče uzroka, ona kaže: „To se događa kako se svijest smanjuje, a pacijenti gube sposobnost gutanja i čišćenja oralnog sekreta. Zrak se kreće preko tih skupljenih sekreta što rezultira bučnim disanjem. Neki ljudi kažu da je samrtni hropac pokušaj pluća da dišu kroz sloj sline."

'NAJZGODNIJA LIJEČNICA' Liječnica i influencerica Petra Meštrić savjetuje kako izbjeći blagdansko prejedanje
Liječnica i influencerica Petra Meštrić savjetuje kako izbjeći blagdansko prejedanje

Dr. Moyaert naglašava da premda samrtni hropac možda ne zvuči osobito ugodno - ne boli: „Važno je znati da to nije uznemirujuće za pacijenta jer u tom trenutku ne reagira i duboko spava."

Pošto bi moglo zvučati kao da se guše ili utapaju, liječnici često daju lijekove kako bi smrtni hropac zvučao manje zastrašujuće onima oko pacijenta, premda to nema veze s dobrobiti pacijenta. Također okrenu ljude na bok kako bi pomogli u pokretanju izlučevina pa tako ublaže zvuk hroptanja.

POZITIVAN UČINAK Evo kako je kava dobra za jetru
Evo kako je kava dobra za jetru

Mnogi su u komentarima zahvalili dr. Moyaert na njezinom videu, a jedan je napisao: „Moja prijateljica umire na Floridi i njezina kći me obavještava o svemu što se događa. Spomenula je 'samrtni hropac' u jednoj od svojih poruka i nisam bio siguran što je to. Hvala vam na objašnjenju."

Patient in the hospital with saline intravenous
Foto: 123RF

Drugi je komentirao: „Hvala vam. Trenutačno sam sam sa svojom umirućom majkom i to mi je pomoglo da znam da je to normalno", a treći je zaključio: „Sjedio sam s dva člana obitelji i čuo taj zvuk. Užasan je, tjera vas da osjećate kao da biste trebali nešto učiniti."

TREBA REAGIRATI Ovo su bolovi u nogama koje nikako ne smijete ignorirati
Ovo su bolovi u nogama koje nikako ne smijete ignorirati

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza: Škorpion je raspoložen, Raka očekuje put...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza: Škorpion je raspoložen, Raka očekuje put...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Stručnjaci su otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa
JESTE LI ISPROBALI?

Stručnjaci su otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa

Parfemi su više od običnog mirisa, oni su izraz osobnosti, raspoloženja i stila. Dobar parfem ima visoku cijenu, no podiže samopouzdanje, budi uspomene ili jednostavno uljepšava dan. Stručnjaci su odabrali najbolje
FOTO Nije joj jasno zašto joj blokiraju Instagram: 'Ne vidim ništa preseksi u svojim fotkama'
RADE JOJ LAŽNE PROFILE

FOTO Nije joj jasno zašto joj blokiraju Instagram: 'Ne vidim ništa preseksi u svojim fotkama'

Njezin je profil, koji je pratilo čak 1,9 milijuna obožavatelja, blokiran nakon niza prijava zbog navodno neprimjerenog sadržaja. Lauren i dalje ne razumije što je točno učinila pogrešno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025