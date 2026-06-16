Objavljene nagrade za održivu energiju u 2026. godini: Evo tko su najveći prvaci čiste energije

Tri izvanredna pojedinca i projekta osvojili su Europske nagrade za održivu energiju za 2026. godinu za svoje inovacije i postignuća u unapređenju područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Europi i šire. Nagrade nagrađuju postignuća koja doprinose EU-ovom sporazumu o čistoj industriji i potiču druge da usvoje najbolje prakse u izgradnji budućnosti čiste energije.

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Pobjednici su odabrani javnim online glasovanjem u tri kategorije: Lokalne energetske akcije, Žene u energetici i Mala i srednja poduzeća koja potiču energetsku učinkovitost. Nagrade su primili na svečanoj dodjeli nagrada Europskog tjedna održive energije (EUSEW) 9. lipnja 2026. u Bruxellesu.

100 projekata Postupno ukidanje plina, pionirska inicijativa za čistu energiju koju vodi agencija za klimu i inovacije grada Beča UIV Urban Innovation Vienna i njezin Odjel za energetsko planiranje, pobijedila je u kategoriji Lokalne energetske akcije, prepoznajući njezin utjecaj u poticanju prijelaza na 100-postotnu opskrbu obnovljivom energijom u austrijskoj prijestolnici do 2040. godine.

Foto: Nigel Roddis

Iako su sudionici inicijative u dvije godine zamijenili više od tisuću plinskih bojlera sustavima obnovljive energije, projekt je to iskustvo preveo u kurirani program učenja, prenoseći lekcije o tome kako se nositi s praktičnim, pravnim i proceduralnim izazovima u obnovi višekatnica.

Donna Gartland, voditeljica dublinske Agencije za energetiku Codema, pobijedila je u kategoriji Žene u energetici, čime je nagrađena njezina uloga u promicanju irskog prijelaza na grijanje s niskim udjelom ugljika. Donna je odigrala ključnu ulogu u vođenju značajnog projekta centralnog grijanja korištenjem otpadne topline iz obližnjeg podatkovnog centra za opskrbu općinskih i stambenih zgrada, kao i u osiguravanju značajnih sredstava EU u okviru programa LIFE Clean Energy Transition.

Istovremeno, transformirala je radne prakse, integrirajući rodnu ravnopravnost i progresivne politike u Codemi, uključujući četverodnevni radni tjedan s punom plaćom i rodno neutralnu politiku obiteljskog dopusta.

RE-LEAF: Pristupačna obnova, projekt u belgijskoj pokrajini Limburg, financiran u okviru programa EU LIFE, pobijedio je u kategoriji Mala i srednja poduzeća koja potiču energetsku učinkovitost, nagrađujući njihove napore u pionirskom razvoju inovativnog modela financiranja za borbu protiv energetskog siromaštva povezivanjem planiranja hipoteke sa savjetima o obnovi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Projekt okuplja socijalnog zajmodavca Onesto s lokalnim konzultantima za obnovu u Energiehuis Limburg, omogućujući kupcima da procijene i uključe energetske obnove prije nego što uzmu hipoteku. Takve obnove mogu smanjiti potrošnju energije za 40-60%, a istovremeno povećati vrijednost nekretnina do 15%.

EUSEW 2026

Europski tjedan održive energije (EUSEW) najveći je godišnji događaj posvećen obnovljivim izvorima energije i učinkovitom korištenju energije u Europi, a organiziraju ga Glavna uprava za energetiku Europske komisije i Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). 20. izdanje EUSEW-a održava se u hibridnom formatu, na licu mjesta u Bruxellesu i online, od 9. do 11. lipnja 2026.

Europski tjedan održive energije sastoji se od trodnevne konferencije o politici, dodjele nagrada za Europu za održivu energiju, sajma energetike i aktivnosti posvećenih mladim ambasadorima energije. Za ažuriranja o dnevnom redu i lokaciji događaja, pogledajte program EUSEW i stranicu Europskog tjedna održive energije (EUSEW) na LinkedInu. I dalje se možete pridružiti događaju, osobno ili online registracijom, a zatim platforma otvara mogućnost umrežavanja s drugim sudionicima.

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