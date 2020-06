Obnovljeni Vintage Campervan iz 1960. godine je na prodaju - zavirite u njegovu unutrašnjost

Prikolicu Geographic X naručio je David Holmes, predsjednik tvrtke za dostavu voća Harry i David, a želio je stvoriti novi, estetsko-futuristički dizajn za prikolicu u stilu 'svemirskog doba'

<p>Rijetke, vintage prikolice ili kamp-kućice često potražuju ljubitelji kampera koji traže jedinstveno iskustvo odmora. Zato su otkriće i restauracija prikolice za odmor Geographic X izazvali pomutnju među ljubiteljima kampera širom Sjedinjenih Američkih Država.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Autostopom proputovali Europu</p><p>Ova dizajnerska prikolica, jedna je od najpoželjnijih vintage putničkih prikolica na svijetu. Geographic X prvotno je osmišljen i napravljen 1960. godine, pod nadzorom poznatog industrijskog dizajnera <strong>Charlesa 'Chucka' Pellyja</strong>.</p><p>Prema časopisu Vintage Camper Trailers Magazine, Geographic X naručio je <strong>David Holmes</strong>, predsjednik tvrtke za dostavu voća Harry i David. Želio je stvoriti novi, estetsko-futuristički dizajn za prikolicu za odmor pa je unajmio Pellyja da dizajnira kamper u stilu 'svemirskog doba', kako bi se razlikovala od bilo koje druge prikolice na tržištu. To je prikolica za odmor vrhunskog smještaja, nazvana i 'prikolicom za bogate', a sadržava vrhunsku futurističku opremu i namještaj.</p><p>Da bi zadržala svoju ekskluzivnost, u posebno izgrađenom skladištu u Oregonu je proizvedeno samo sedam prikolica. Izložbeni model Geographic X krenuo je na put 1960. godine i obišao Kaliforniju, nadajući se da će privući bogate kupce. Međutim, njegova ogromna cijena možda je samo odvratila kupce.</p><p>Prikolica je tada koštala 8500 dolara, što je danas 71.000 dolara (477.000 kuna). Godine 1962. tvornica Holiday Homes uništena je u požaru, zajedno sa većinom zaliha i dijelova, a Geographic X je postala jedna od najrjeđih modela prikolica. Nije prodana niti jedna jedinica osim modela iz izložbenog salona koji je kupac zadržao do 1999. godine. Tada je prodana i restaurirana, a putovala je širom Sjedinjenih Država i Europe.</p><p>Donedavno se prema magazinu Vintage Camper Trailers smatralo da je to jedini preživjeli model vrlo traženog modela Geographic X. No, 2016. otkriven je još jedan model, sklonjen u garaži i korišten kao spremište za dijelove automobila. Kupila ga je Flyte Camp, tvrtka sa sjedištem u Oregonu, specijalizirana za vintage prikolice, a njenom obnovom započeli su veliki napori da se ovaj dio povijesti vrati u nekadašnju slavu.</p><p>Obnova je imala za cilj očuvati jedinstveni stil izvornog kampera, a istovremeno i ažurirati karoseriju i unutrašnjost. Flyte Camp se pobrinuo da zadrži glatku, karakterističnu siluetu izvornog dizajna, zadržavši identitet iz 1960-ih.</p><p>Ali za razliku od originala, Geographic X sada dolazi opremljen najsuvremenijom modernom tehnologijom, uključujući solarne panele, što omogućava potpuno 'izvanmrežno' iskustvo. Vanjski dio je pažljivo prebojan i obnovljen, s novim kotačima, osovinama, kočnicama i gumama.</p><p>Međutim, elegantan interijer doista će odvesti nove vlasnike u prošlost. Prekrasni ormari s drvenim pločama, zajedno s vintage presvlakom i klasičnim dizajnom interijera prenose stilski izgled iz 1960-ih. Vizionarski, svemirski originalni dizajn sada djeluje kao klasični dizajn iz 1960-ih i trebao bi se svidjeti svima koji vole vintage interijere.</p><p>Nakon dvije godine pažljivog i mukotrpnog obnavljanja, Geographic X izložen je na Sajmu modernizma u Palm Springsu u Kaliforniji. Ovdje je originalni dizajner, Chuck Pelly, prikolicu mogao vidjeti prvi put, gotovo 60 godina nakon njegovog dovršetka. Nikad nije imao priliku vidjeti gotov proizvod u šezdesetima, unatoč tome što je on bio dizajner.</p><p>Prema web stranici Flyte Campa, gotovi, restaurirani model sada dolazi s osobnim potpisom Pellyja, unutar i izvan prikolice. Ova jedinstvena, lijepo izrađena i s ljubavlju obnovljena prikolica iz 1960. godine mali je komad iz povijesti dizajna 20. stoljeća, piše <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/01/24/holiday-house-geographic/?fbclid=IwAR0XP0-xvYQPX5axs5w9_wJUR4HVdOz5wh7gkvMbUB8vKfOm" target="_blank">The Vintage News</a>.</p>