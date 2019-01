Obratite pažnju: Prve znakove da vas vara naći ćete u ormaru

Kad posumnjate da vas partner vara, prvo pravilo je da se pretvarate kao da ništa ne znate. No kako je to moguće? Ostanite mirni jer se iz govora tijela i izraza lica sve može iščitati, tvrde Del Anthony Delorenzo, Dawn Ricci, Kenneth Baron i Frank Gunzburg, autori knjige “Warning Signs: How to Know if Your Partner Is Cheating and What to Do About It”.

Budite svjesni da je “glumljenje” trenutačna situacija i da se nećete morati vječno pretvarati da je sve u redu.

- Neki partneri provode više vremena u sakrivanju svojih afera nego s ljubavnicom. Jedan muškarac napravio je lažne račune izmišljenih klijenata s kojih si je slao e-mailove o kasnim večernjim sastancima. Ti ‘klijenti’ su povremeno slali mailove i njegovoj supruzi kako bi se ispričali što ga zadržavaju na poslu do kasno navečer - opisuju autori te savjetuju da ono na što morate obratiti pozornost su promjene u ponašanju i rutini.

Foto: Promo

- Naime, većina ljudi ima razvijenu svakodnevnu rutinu uz sitne odmake od iste. Ako vaš partner odluči obojiti kosu, ne znači da vas vara ili traži ljubavnicu. Vjerojatno se želi osjećati bolje u svom tijelu. S druge strane, drugačiji stav prema seksu (smanjena želja, manjak nježnosti), promjena interesa i drastičnije promjene u izgledu, u smislu pretjeranog sređivanja, izbjeljivanja zubiju ili botoks injekcija kako bi izgledao mlađe, znakovi su da vas vara - smatraju autori. Prve znakove najlakše ćete otkriti u - njegovu ormaru.

- Ako se u njegovu ormaru nalazi neka skupa majica, a vi ne znate kako se tamo stvorila, potražite je na ispisu kreditne kartice. Ako je ne pronađete, ona je vjerojatno poklon ljubavnice. Ima li u njegovu ormaru nove odjeće koja je modernija od one koju inače nosi? Ako je odgovor da, pronašli ste jedan od prvih znakova da vas možda vara - govore autori.

Ali nemojte još biti sigurni i ništa ga nemojte ispitivati. On će to već nekako objasniti, a vi ćete mu pokazati da sumnjate na nešto zbog čega može postati oprezniji i tako će vam biti teže saznati ako vas zaista vara.

- U seksu također možete tražiti znakove varanja. Neki od njih mogu biti manjak nježnosti tijekom seksa ili smanjena seksualna želja. Najbolje je da sve znakove koji se temelje na činjenicama zapisujete u dnevnik. Tako ćete u slučaju otkrivanja afere moći postaviti sve neobjašnjive dokaze ispred njega i reći mu da ste ga otkrili, a on neće imati druge nego priznati vam svoju krivnju - zaključuju autori.

