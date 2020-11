'Očajna udavača': Kritizirali je jer se hvali vjenčanicom, a još nema ni svadbe ni mladoženje

Anonimna žena bila je presretna kada je na internetu pronašla svoju 'buduću' vjenčanicu. Sliku svoje 'buduće' vjenčanice postavila je na Facebooku, ali zadivljujuća činjenica je ta da ta žena nije ni zaručena

<p>Anonimna žena, za koju se vjeruje da je iz SAD-a, pohvalila se pronalaskom haljine u antikvarnici, za 20 dolara (oko 127 kuna) . Kada su joj ljudi počeli čestitati na vjenčaju, otkrila je kako se ona zapravo ne udaje, već je kupila haljinu pripremajući se za budućnost. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Fotografiju vjenčanice podijelila je u Facebook grupi 'That's It, I'm Wedding Shaming'. Objasnila je kako nije mogla odoljeti kada je pronašla ovu vjenčanicu po tako jeftinoj cijeni. Kaže kako se takva prilika ne propušta.</p><p>Napisala je: 'Danas sam pronašla svoju buduću vjenčanicu. Zaljubila sam se u ovu haljinu i nisam je mogla ne kupiti. Bila je samo 20 dolara i savršeno mi pristaje.'</p><p>Nakon što su joj ljudi počeli komentirati i čestitati na vjenčanju napisala je: 'Hvala svima na lijepim željama! Ja se ne udajem još, ali znate...jednog dana hoću.'</p><p>Žena nije otkrila je li u vezi ili je slobodna, no nekima je bilo neobično to što je kupila vjenčanicu, a nije ni zaručena.</p><p>Bilo je tu i pozitivnih komentara, a bilo je i onih koji nisu baš bili oduševljeni njenom kupnjom: 'Sviđa mi se vjenčanica, ali kupiti vjenčanicu bez planirane svadbe je pomalo neobično', 'Pitam se zašto kupiti vjenčanicu kada vjenčanja nema?','Ovako češ samo uplašiti potencijalnog partnera' i slično.</p><p>'Buduća mladenka' objavila je dvije fotografije, jednu sprijeda, a drugu straga. Haljina na fotografija izgleda pomalo veliko unatoč činjenici što je ona napisala kako joj vjenčanica savršeno pristaje.</p><p>Iz tog razloga osvanuli su i ovakvi komentari: 'Okej, ona je luda i nema ukusa','Nadam se da će se njen ukus s vremenom promijeniti dok se stvarno zaruči te da će promijeniti vjenčanicu', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8992975/Bride-says-shes-perfect-dress-not-actually-engaged.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>