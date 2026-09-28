Očiti i oni manje očiti simptomi bolesne jetre: Evo koje znakove upozorenja ne smijete ignorirati

Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu i sudjeluje u brojnim procesima, od prerade hranjivih i uklanjanja štetnih tvari iz krvi do stvaranja žuči i skladištenja energije. Kada njezin rad oslabi, tijelo može početi slati različite znakove upozorenja, a neki od njih na prvi pogled uopće ne djeluju povezano s jetrom.

POGLEDAJTE VIDEO: Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'

Pokretanje videa... 01:22 Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru' | Video: 24sata/pixsell

Među najpoznatijim simptomima problema s jetrom svakako je žutica, odnosno žućkasta boja kože i bjeloočnica. Do nje dolazi kada se u tijelu nakuplja bilirubin koji jetra ne uspijeva pravilno obraditi. Uz žuticu se mogu pojaviti i tamnija mokraća te vrlo svijetla, sivkasta ili glinasta stolica.

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Problemi s jetrom mogu se pokazati i kroz probavne tegobe. Nadutost, plinovi, proljev ili zatvor mogu imati brojne druge uzroke, ali se ponekad pojavljuju i kod bolesti jetre. Neki ljudi mogu osjećati težinu, pritisak ili bol u gornjem desnom dijelu trbuha, gdje se jetra nalazi. Ako je organ povećan, moguće je primijetiti i oteklinu ili izbočinu ispod rebara.

Jedan od čestih, ali vrlo nespecifičnih znakova je dugotrajan umor. Osoba može osjećati iscrpljenost čak i nakon dovoljno sna i odmora, a uz to se mogu pojaviti gubitak apetita i nenamjeran gubitak kilograma. Dugotrajna povišena temperatura također se može javiti kod pojedinih infekcija jetre, poput virusnog hepatitisa.

Promjene se mogu primijetiti i na koži. Neobjašnjiv i dugotrajan svrbež bez vidljivog osipa može biti povezan s problemima jetre i žučnih vodova. Kod kroničnih bolesti mogu se pojaviti i sitne proširene krvne žilice ili druge promjene na koži, dok se oko očiju ponekad stvaraju žućkaste naslage povezane s poremećajem masnoća u krvi.

Jetra ima važnu ulogu i u procesu zgrušavanja krvi. Kada je ozbiljnije oštećena, osoba može lakše dobivati modrice ili primijetiti učestalija krvarenja, primjerice iz nosa.

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Kod uznapredovalih bolesti jetre simptomi mogu zahvatiti i mozak. Ako jetra više ne uspijeva učinkovito uklanjati štetne tvari iz krvi, one se mogu početi nakupljati i dovesti do zbunjenosti, problema s koncentracijom, dezorijentiranosti ili promjena ponašanja.

Određeni rijetki poremećaji također mogu istodobno zahvatiti jetru i živčani sustav. Primjer je Wilsonova bolest, nasljedno stanje kod kojeg se u tijelu nakuplja previše bakra. Uz oštećenje jetre mogu se pojaviti poteškoće s govorom, slabiji glas, problemi s pokretima ili kontrolom sline.

Kod vrlo teških kroničnih bolesti jetre može se pojaviti i karakterističan neugodan zadah. Ipak, taj je simptom mnogo češće povezan s problemima u usnoj šupljini ili probavnom sustavu.

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Važno je naglasiti da većina ovih simptoma nije specifična samo za bolesti jetre. Umor, probavne smetnje, svrbež ili promjene apetita mogu imati niz drugih uzroka. No ako simptomi traju dulje vrijeme, pojavljuju se zajedno ili se jave znakovi poput žutice, izrazito tamne mokraće, vrlo svijetle stolice, jake boli u gornjem desnom dijelu trbuha ili zbunjenosti, potrebno je obratiti se liječniku.