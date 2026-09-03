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LJETO I DALJE TRAJE

Od Balaševića i Magazina do Art bazara i keramike: Novi tjedan na Green Riveru

Piše Goran Ivanović,
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Od Balaševića i Magazina do Art bazara i keramike: Novi tjedan na Green Riveru
Foto: Tomislav Jugkala
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Green River Festival i u prvi rujanski tjedan donosi raznolik program uz Savu, od glazbe i filma do umjetnosti i kreativnih sadržaja. Posjetitelje očekuje niz događanja kroz cijeli tjedan, a detalji programa kriju nekoliko posebnih iznenađenja

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Kolovoz je završio, ali ljeto uz Savu još traje. Green River Festival u prvi rujanski tjedan ulazi s programom koji donosi film, glazbu,  poeziju, umjetnost, kreativne radionice i druženje, a ulaz na festival je besplatan.

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Tjedan počinje u ponedjeljak posljednjim kolovoškim izdanjem Kina na Savi. Od 20:20 na programu su tri filma – Par Nepar, ljubavna priča smještena u Zagreb, Jeste li to htjeli, koji prati mladu djevojku koja se priprema za ispit na akademiji, te Stambeno pitanje, film koji se bavi problemom pronalaska stana.

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U utorak slijedi književno-glazbena večer „Pročitaj mi pjesmu“, posvećena poeziji, uz moderatora Laramica. Nakon stihova nastupa Cona, kantautor, satirik i „akustični šaman“ koji uz gitaru i trubu spaja glazbu, humor i interakciju s publikom.

Srijeda je rezervirana za Book'N'Paint Ivane Jerković. Tema radionice je „Mornari sa Save“, pa će posjetitelji uz rijeku moći slikati, družiti se i stvarati vlastite radove.

Foto: Tomislav Jugkala

Četvrtak donosi jedan od glazbenih vrhunaca tjedna. Na Green River stižu Neki Novi Klinci, Balašević tribute bend koji njegove pjesme izvodi gotovo dva desetljeća. Publiku očekuju poznati hitovi Đorđa Balaševića i stihovi koje mnogi i danas znaju napamet.

Petak je u znaku Magazina. Tribute to Magazin by DJ Mag donosi hitove iz različitih razdoblja jednog od najpopularnijih domaćih pop sastava, a pjesme koje su obilježile generacije zasigurno će se pjevati uglas.

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Vikend ponovno donosi Art bazar, na kojem će se okupiti lokalni autori, umjetnici i kreativci sa svojim radovima i rukotvorinama. U subotu glazbeni program preuzimaju Tanja i Marko, kojima se pridružuje djembe majstor Commi Balde i njihovoj akustičnoj svirci daje dodatnu ritmičku dimenziju.

Foto: Franc

Nedjelja je rezervirana za još jedan Art bazar, turnir u beli i kreativnu radionicu keramike by Jeramika. Radionica je besplatna za posjetitelje, no broj mjesta ograničen je na 20 polaznika.

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Od filma i poezije do Balaševićevih pjesama, hitova Magazina, Art bazara, bele i keramike – Green River Festival i početak rujna donose raznolik program za sve generacije. Ulaz na festival je besplatan.

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