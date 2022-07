Od boca do novina - ovih 5 kuća izgrađeno je od svakodnevnih predmeta koje ljudi bacaju

Kuća od papira, Rockport, Massachusetts

Kada je Elis F. Stenman, inženjer strojarstva koji je slučajno bio i dizajner stroja koji se koristio za proizvodnju spajalica za papir, izgradio svoju ljetnu kuću 1922. godine, okrenuo se papiru kao savršenom materijalu za pružanje izolacije.

Naoružan kantama ljepila i laka, zajedno s kulama novina koje je prikupio, Stenman je podijelio segmente novinskog papira debljine 2,5 centimetra, koje je sastavio zajedno i umetnuo između drvenog okvira kuće i krova.

Dizajn se pokazao prilično vodootpornim, budući da još uvijek stoji gotovo 100 godina kasnije. Zapravo, novine su bile toliko izdržljive da je Stenman odlučio od njih napraviti namještaj za dom, motajući hrpe novinskog papira u rolice kako bi oblikovao stolove i stolice.

U intervjuu objavljenom u Cape Ann Sunu 1996., Edna Beaudoin, sadašnja kućepaziteljica i Stenmanova nećakinja, rekla je da nijedna površina nije sigurna od toga da bude ožbukana papirom.

- Kada je radio kuću, samo je umiješao vlastito ljepilo da sastavi papir. U osnovi je to bilo brašno i voda, znate, ali on bi dodao malo ljepljivih tvari poput kore od jabuke - rekla je.

- Ali stvarno je potrajalo. Namještaj je upotrebljiv iako dosta težak. Uglavnom je sav namještaj od papira osim klavira koji je on prekrio papirom - objašnjava.

Dom je otvoren za posjetitelje od 1930-ih, a počeo je naplaćivati ​​ulaz (10 centi po osobi) tek 1942. kad je postao muzej. Danas posjetitelji mogu sami doživjeti Kuću od papira za pa čak i pročitati novosti iz prošlih vremena, jer je vlasnik to namjerno napravio tako da papiri koje je koristio ostanu čitljivi. Jedan popularan naslov koji ljudi često komentiraju je: 'Lindbergh kreće na oceanski let za Pariz.'

Kuća od limenki za pivo, Houston

Nakon što popiju hladno pivo, većina ljudi baca prazne limenke u najbližu kantu za recikliranje, ali ne i John Milkovisch. Umjesto toga, umirovljeni zaposlenik južnopacifičke željeznice odlučio je upotrijebiti ono što je smatrao glavnim građevinskim materijalom za kuću.

Počeo je graditi 1968. godine i u sljedećih 18 godina skupio je više od 50.000 limenki piva koje je sam skupio (mrzio je biti rastrošan) i izravnao ih kako bi stvorio aluminijske obloge za svoju Kuću od limenki piva u Houstonu veličine 1300 četvornih metara.

Milkovisch nije bio izbirljiv oko toga koje je marke piva koristio, jednom je rekao da je njegovo omiljeno pivo 'ono koje je na akciji'. I ništa nije propalo piše Smithsonian Magazine.

The Beer Can House kupio je The Orange Show for Visionary Art, neprofitna zaklada usmjerena na očuvanje neuobičajenih kreacija poput Milkovischovog impresivnog pokazatelja prednosti recikliranja, nakon smrti njegove supruge 2002. godine.

Danas je kuća otvorena za posjetitelje subotom i nedjeljom.

Selo od plastičnih boca, Bocas del Toro, Panama

Prema web stranici Plastic Bottle Village u Panami, 'smeće jednog čovjeka je drugom čovjeku stan'. Istinitije riječi ne mogu opisati projekt Roberta Bezeaua, koji je započeo 2012. godine, kada je predvodio program recikliranja za Bocas del Toro, pokrajinu koja se sastoji od dijela kopna i otoka u sjeverozapadnoj Panami.

Nakon skupljanja desetaka tisuća plastičnih boca odbačenih duž gradskih ulica i plaža, Bezeau je odlučio iskoristiti boce i zaposlio tim mještana da sagrade zgradu koristeći odbačeni materijal, zatvarajući boce u metalne 'cigle' kako bi izgradili strukturu.

Shvativši da imaju više boca nego što im je potrebno, grupa je sagradila selo, uključujući četverokatni dvorac napravljen od 40 tisuća praznih plastičnih boca vode i sokova koji je dostupan za noćenje i tamnicu napravljenu od 10 tisuća boca.

Earthship Biotecture, Taos, Novi Meksiko

Mike Reynolds izgradio je svoj prvi Earthship kada je imao 23 godine. Tek što je završio fakultet, budući arhitekt preselio se u Taos ranih 1970-ih kako bi posjetio prijatelja i zaljubio se u pustinjski krajolik, otkrivši da bi suha klima bila idealna za njegovu ideju izvan ovog svijeta: stvaranje Zemaljskog broda (Earthship).

Počevši s ničim više od šest boca piva i malo betona, Reynolds je krenuo u stvaranje kuće koja nije samo održiva i energetski učinkovita, već i dovoljno laka da je izgradi netko tko nema građevinsko obrazovanje.

U intervjuu objavljenom u Taos Newsu 2017. godine, izumitelj Earthshipa rekao je da je bio inspiriran 'hrpama starih guma' koje je viđao po gradu, pa ih je 'napunio nabijenom zemljom' i poslagao jednu na drugu duž s odbačenim limenkama i staklenim bocama za oblikovanje struktura. Njegova je ideja zaživjela i uskoro su Zemaljski brodovi postali uobičajeni oko Taosa.

U svom sjedištu u Taosu, Earthship Biotecture, organizacija koja promiče izgradnju održivih domova korištenjem materijala koji su lako dostupni, nudi noćenje u nekim od svojih Earthshipova na licu mjesta, uključujući Phoenix Earthship od 500 kvadrata koji je potpuno samoodrživ i podsjeća na staklenik. Samostalni obilasci također su dostupni kroz Earthship Visitor Center.

The Bottle Houses, Cape Egmont, Otok princa Edwarda, Kanada

Kuća od boca, taverna i kapelica tri su građevine koje se obično nalaze u selima diljem svijeta, ali ova skupina zgrada na Otoku princa Edwarda malo je drugačija.

Izgrađene od približno 30 tisuća staklenih boca i spojene cementom, The Bottle Houses su kreacija Éduoarda T. Arsenaulta i njegove kćeri Réjeanne.

Dvojac je započeo s izgradnjom 1980. godine, inspiriran dvorcem koji je Réjeanne posjetila u Boswellu u Britanskoj Kolumbiji, a koji je u potpunosti izgrađen od praznih staklenih boca tekućine za balzamiranje.

Mjesecima su otac i kći skupljali su prazne boce iz lokalnih restorana, od prijatelja i susjeda, a 1981. godine otvorili su kuću za javnost. Potaknuti interesom javnosti, par je izgradio konobu 1982. godine, nakon koje je 1983. godine uslijedila kapelica.

Od tada su tri zgrade ostale otvorene za posjetitelje, a sunčani dani su najbolje vrijeme za posjet. Tada prozirne, zelene, plave i smeđe boce stvaraju zadivljujuću 'simfoniju boje i svjetla', piše na njihovoj Internet stranici.

