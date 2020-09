Od boje i ekonomije do ljubavi: 15 zanimljivih činjenica o jeseni

Doba nakon ljeta značajno je na mnogo načina, simbolizira promjene, predivne nijanse, a simbol je i jačanja ekonomije te je vrijeme kad se sklapa najviše ljubavnih veza

<p>Simbol promjene, jesen je za mnoge najljepše godišnje doba, iako zna biti puno kiše i sivila. Ipak, godišnje doba koje nam stiže ima niz prednosti, ljepote i zanimljivih činjenica.</p><h2>1. Čarobne boje</h2><p>Jesen je doba koje daje najviše boje te karakterizira prekrasne krajolike, šume i livade optočene snažnim tonovima crvene, smeđe i brončane. Sunčeva svjetlost pomaže biljnim stanicama da sadrže kemikaliju zvanu klorofil, koja daje lišću živopisnu zelenu boju radeći na tome da svjetlost pretvori u energiju. Kad se sunčeva svjetlost u jesen smanji, klorofil se razgrađuje, ostavljajući skrivene crvene, žute i narančaste nijanse.</p><h2>2. Jesen je dobra za ekonomiju</h2><p>Mnoge države i zemlje u jesen imaju povećani turizam, iako je ljeto gotovo. U Americi postoje takozvani festivali "izvirivanja lišća", koji se dešavaju upravo u doba dok se priroda mijenja.</p><h2>3. Ljubav i sex "cvatu"</h2><p>Facebook je objavio kako većina ljudi status mijenja u "u vezi" ili "zaručen" upravo u jesen. Studije su pokazale i da je seks bolji u jesen, odnosno da su mnogim muškarcima žene privlačnije u jesen nego ljeti.</p><h2>4. Jesen se nekad zvala "berba"</h2><p>Do otprilike 1500. godine jesen se nazivala samo "žetvom". Pun mjesec, najbliži jesenskoj ravnodnevici, poznat je pod nazivom žetveni mjesec. Prije nego što su se gradovi elektrificirali, svijetla noć žetvenog mjeseca bila je ključna za poljoprivrednike koji su ubirali svoje usjeve kasne godine.</p><h2>5. Božićna drvca svoju boju duguju - iglicama</h2><p>Kako božićna drvca ostaju zelena u najhladnijim i najmračnijim mjesecima? Zahvalite iglama. Igle četinjača kompaktne su te ih vrijeme i insekti teže uništavaju. Usporavajući sve, borovi mogu fotosintetizirati tijekom cijele godine, održavajući klorofil aktivnim i održavajući iglice trajno zelenim.</p><h2>6. Vjerojatnije je da će se polarna svjetlost pojaviti u ovo doba godine</h2><p>Poznata kao Polarno svijetlo, ova pojava na nebu privlači milijune turista, no nema garancije kad će se ovaj čaroban trag ukazati. Ipak, vjerojatnije je da će to biti u jesen. Ove se geomagnetske oluje javljaju kad se nabijene solarne čestice proguraju kroz obranu naše atmosfere i sudare s plinovitim česticama na Zemljinom nebu. Zahvaljujući dužim, vedrijim noćima, besplatna svjetlosna emisija događa se dvostruko češće tijekom jesenskih i zimskih mjeseci.</p><h2>7. Globalno zagrijavanje moglo bi utjecati na jesenje lišće</h2><p>Znanstvenici misle da su bogate crvene, narančaste i žute jeseni možda jedna od mnogih žrtava globalnog zatopljenja. Lišće dijelom mijenja boju zbog znakova preuzetih zbog pada temperature. Kako temperature ostaju toplije tijekom jesenskih i zimskih noći, mogle bi odgoditi promjene boje. Jedno istraživanje iz 2013. pokazalo je da jesenske boje sada stižu pet dana kasnije nego prije 23 godine.</p><h2>8. Niže razine vitamina D mogu poremetiti reguliranje težine tijela</h2><p>Istraživači misle da je niža razina vitamina D (zbog kraćih dana i manjeg kontakta sa sunčevim zrakama) dijelom odgovorna za jesensko i zimsko debljanje. Smatra se da nedostatak vitamina D smanjuje razgradnju masti i pokreće skladištenje masti, što dovodi do prosječnog debljanja od dva do četiri kilograma svake godine u jesen i zimi.</p><h2>9. Promjena računanja vremena</h2><p>Naša tijela vole se "vratiti". Naime, 6. studenog završava ljetno računanje vremena, što nam daje dodatnih sat vremena sna. Prema izvješću New England Journal of Medicine, poznato je da stopa infarkta Amerikanaca pada u prvi ponedjeljak nakon završetka ljetnog računanja vremena.</p><h2>10. Oscar ne voli jesen</h2><p>Nijedan film s naslovom "jesen" nikada nije osvojio Oscara. Djevičansko proljeće (1960.), Ljeto ’42. (1971.) i Lav zimi (1968.) omogućila su ostalim godišnjim dobima po jedan kipić.</p><h2>11. Dia de Muertos - fascinantan jesenski festival</h2><p>Jedan od svjetski najstarijih jesenskih festivala je meksički Dia de Muertos (1. i 2. studenog), odnosno proslava preminulih i ciklusa života.</p><h2>12. Bundeva kao super namirnica</h2><p>Bundeve, možda najslikovitija slika jeseni, uzgajaju se na šest od sedam kontinenata. Njihovo ime potječe od grčke riječi pepon, što otprilike znači "velika dinja". Kod nas, pa i diljem svijeta, održavaju se festivali u znaku ove izuzetne i hranjive namirnice.</p><h2>13. Leptiri Monarch idu u toplije krajeve</h2><p>Leptiri Monarch koriste jesen kao vrijeme migracije, leteći od sjevera Amerike do topline Meksika i dijelova Kalifornije. Putujući brzinama od oko 30-tak kilometara na sat. Ovo je jedini kukac koji migrira i do 5000 kilometara u potrazi za ljepšom, toplijom klimom.</p><h2>14. I arktička čigra migrira</h2><p>Bijela arktička čigra odrađuje godišnju migraciju u kružnom putu od gotovo 8000 kilometara u cik-cak ruti između Grenlanda i Antarktika - to je najduže godišnje putovanje na svijetu za neku životinjsku vrstu.</p><h2>15. Neka mjesta nikad ne vide jesen</h2><p>Jesen je normala za većinu nas, ali u tropskim klimama blizu Ekvatora, poput karipskih otoka, vrijeme je toplo tijekom cijele godine. Primjerice, temperature se u Portoriku kreću od 23 do 30 stupnjeva Celzijusovih, piše<a href="https://www.rd.com/list/autumn-facts-fall-facts/?trkid=soc-rd-facebook&fbclid=IwAR3f7ubYkPjj7v9EwRK2_PJTyqY8H-pbdWWTngjorF1n3HrqoktQgBzYbnw"> Reader's Digest.</a></p>