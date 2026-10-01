Od danas je posjet Plitvicama povoljniji: Evo koliko sada stoje ulaznice i za koga je besplatno

S dolaskom listopada promijenile su se cijene ulaznica za Nacionalni park Plitvička jezera. Nakon ljetnih mjeseci, kada je ulaz za odrasle stajao 40 eura, jednodnevni obilazak sada je 23 eura. Nove cijene vrijede do kraja listopada.

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Jeftinije ulaznice za sve kategorije

Niže cijene vrijede i za ostale posjetitelje. Studenti za jednodnevni obilazak izdvajaju 14 eura, dok ulaznica za djecu od sedam do 18 godina stoji šest eura. Djeca mlađa od sedam godina te osobe s invaliditetom većim od 50 posto i njihova pratnja i dalje imaju besplatan ulaz. Studenti i osobe s invaliditetom pri kupnji trebaju predočiti odgovarajuću iskaznicu.

Za razliku od rujna, kada je cijena ovisila o vremenu ulaska u park, tijekom listopada vrijedi jedinstveni dnevni cjenik.

Popusti su dostupni i organiziranim grupama s najmanje 15 posjetitelja, uz uvjet da se dolazak najavi pisanim putem najmanje dva dana unaprijed. Odrasli u grupama ulaznicu plaćaju 21 euro po osobi, studentske grupe 13 eura, a dječje pet eura.

Turisti na Plitvicama | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Snižene su i cijene dvodnevnih ulaznica. Odrasli za dva dana obilaska izdvajaju 39 eura, studenti 20 eura, a djeca od sedam do 18 godina deset eura.

Pojeftinilo i parkiranje

U cijenu ulaznice uključeni su prijevoz elektrobrodom i panoramskim vozilom, osiguranje posjetitelja te PDV. Povoljnije je i parkiranje osobnih automobila, za koje sat vremena sada stoji 1,50 eura, umjesto dosadašnja dva eura. Dnevna parkirna karta za motocikle iznosi pet eura, a za kampere, automobile s prikolicom i autobuse 15 eura.

Uprava parka preporučuje kupnju ulaznica putem interneta, pri čemu je potrebno odabrati datum posjeta, vrijeme dolaska i ulaz. Ulaznice se mogu kupiti i na licu mjesta ako prethodno nisu rasprodane, no njihov broj je ograničen.

Foto: PROFIMEDIA

Tko posjet Plitvičkim jezerima planira nakon listopada, moći će proći još povoljnije. Od 1. studenoga jednodnevna ulaznica za odrasle stajat će deset eura, za studente šest eura, a za djecu od sedam do 18 godina četiri eura.

