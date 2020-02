Od glave do pete u najlonu za let avionom - strah ga korone

Muškarac koji se ukrcao na avionski let iz australskog Sydneya do otoka Hamilton nedaleko od obale Australije izazvao je čuđenje među ostalim putnicima. On i njegov pratitelj izgledali su kao da ih to sve ne dira, mirno sjedeći u svojim sjedalima omotani u plastični najlon, ispod kojeg su se vidjele maske na licima te rukavice, piše Daily Mail.

Ponašanje putnika samo je još jedan dokaz rasta panike oko zaraze, a dosad je zabilježeno 15 potvrđenih pacijenata s koronom u Australiji. Svi slučajevi su u direktnoj ili nedirektnom povezanosti s kineskim gradom Wuhanom, mjestom gdje se dogodio i prvi slučaj bolesti.

Pet zaraženih nalazi se u Queenslandu, odakle je i spomenuti let krenuo. Prizor muškaraca u najlonu zabilježila je korisnica Twittera Alyss423 uz riječi 'Trenutno sa mnom na avionu. Kad si u velikom strahu od koronavirusa'

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1 — alyssa (@Alyss423) February 19, 2020

Poput mnogih zemalja, Australija je zabranila ulazak posjetiteljima koji su bili u kontinentalnoj Kini u posljednjih 14 dana, bez obzira na nacionalnost.

Australskim državljanima dopušteno je ulazak u zemlju, ali moraju ući u 14-dnevnu karantenu ako su nedavno bili u Kini.

