Od ljetnog penisa do natečenih gležnjeva: Što nam vrućina radi

Širenje krvnih žila, znojenje i gubitak tekućine imaju velik utjecaj na naš organizam, a ljetno doba svakako ima neke neugodne fizičke nuspojave. Evo što se događa s tijelom tada, ali i kako si možete pomoći

<p>Znojite li se ovih dana više nego obično? Niste jedini, jer visoke ljetne temperature i sparina uzrokuju poprilično neugodne pojave na tijelu. Meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i nakon vikenda, a stručnjaci za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/6869829/summer-penis-fat-ankles-how-heatwave-affects-your-body/">The Sun</a> objašnjavaju koje fizičke promjene to može izazvati.</p><h2>1. Ljetni penis</h2><p>Ako vam zvuči kao zafrkancija, vjerujte da nije - već stvarno stanje. Kao što hladnoća na penis djeluje tako da ga smanjuje, bilo da se radi o izloženosti hladnoj vodi ili hladnom zraku, tako i ljetna vrućina djeluje na njegovo povećanje. Tu pojavu neki nazivaju "ljetnim penisom".</p><p>S time se slaže i američki urolog dr. Dudley Danoff, autor knjige "The Ultimate Guide to Male Sexual Health".</p><p>- Visoke temperature doprinose širenju krvnih žila pa tako i širenju samog penisa. Postoji dobar razlog zašto parovi na medeni mjesec odlaze u toplije krajeve, a ne na Sjeverni pol - pojasnio je.</p><p>- Da ne bi bilo zabune, penis ljeti ne poraste, već se samo krvne žile u njemu mrvicu rašire, jer se tako tijelo bori s vrućinom. I to vam neće doprinijeti boljem performansu u krevetu, jer kada se radi o erekciji, spolovilo je tada rastegnuto maksimalno - pojasnila je dr. Sarah Jarvis, liječnica i klinička direktorica portala Patient.info.</p><p>Dodala je da se krvne žile u penisu na vrućini rašire, kao što se šire i tijekom seksualnog uzbuđenja, samo u manjem omjeru. Uz to, spolovilo na vrućini može izgledati blago ružičaste boje zbog sve te dodatne krvi na njegovoj površini.</p><h2>2. Natečeni gležnjevi</h2><p>Neugodna nuspojava zagrijavanja tijela je i oticanje, što gležnjevi koji nose cijelo tijelo najviše 'osjete'. Kad smo vrući, naše se krvne žile šire kako bi krv mogla teći bliže površine kože.</p><p>To je način na koji naše tijelo hladi krv. Ali, naravno, ako se naše krvne žile šire, to čine i druga područja tijela.</p><p>Budući da vam gležnjevi i stopala cijeli dan podupiru vašu težinu i imaju vrlo malo masnoće i mišića između kože i krvnih žila, možete primijetiti kako bubre. Toplina također uzrokuje da naše tijelo pokušava zadržati što više tekućine kako bi spriječilo dehidraciju. Zadržavanje tekućine je vidljivije u obično mršavim područjima poput gležnja.</p><h2>3. Trljanje bedara</h2><p>Trljanje bedara nije problem sam po sebi nego to što s tim dolazi i svrbež, crvenilo, a u ekstremnim slučajevima čak i žuljevi. Trenje bedara možeš iskusiti bez obzira na veličinu svog tijela, a može se dogoditi svakome čija se bedra dodiruju.</p><p>Zapravo, to nije samo problem unutarnjeg dijela bedara - može se dogoditi i s rukama i oko linije grudnjaka. Odnosno, može se dogoditi na bilo kojem dijelu tijela gdje se stvori kombinacija vlage i trenja kože na kožu.</p><h2>4. Ekcem</h2><p>Vruće vrijeme može pogoršati ekcem, jer toplina može isušiti kožu i uzrokovati da se stanje još više upali. Ekcem je stanje koje uzrokuje suhu kožu i oštećenu kožnu barijeru, što znači da koža gubi vlagu lakše nego zdrava koža i sklonija je iritacijama.</p><p>Znojenje također može pogoršati ekcem, jer natrij u znoju uzrokuje nadraženu kožu. Pokušajte nositi komotne, prozračne tkanine kako biste ostali hladni, i redovito koristite emolijente kako biste spriječili da se koža previše isuši.</p><h2>5. Znojenje</h2><p>Ne možete izbjeći činjenicu da ćete se znojiti kad je vruće, jer je to način na koji vaše tijelo regulira temperaturu.</p><p>Znojenje ima važnu zdravstvenu ulogu jer pomaže da se ohladimo. Usprkos onome što mislite, znoj zapravo ne smrdi - tek kada se pomiješa s bakterijama na našoj koži, počne ispuštati neugodan miris. Lijeka nema, osim redovitog pranja, mijenjanja odjeće i nošenja dezodoransa.</p>