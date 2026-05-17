Od mršavog klinca do fitness modela i pozicije kreativnog direktora Gymsharka

Nakon što mu je sa 14 godina dijagnosticirana skolioza, David Laid je na preporuku liječnika počeo vježbati. Poticaj mu je bilo i konstantno ruganje vršnjaka zbog njegovih 45 kilograma. No, ubrzo mu se život promijenio kada je otkrio utege.
David Laid (28) Postao je popularan objavama svoje transformacije na YouTubeu, pomoću utega. Počeo je sa samo 14 godina.
Estonsko-američki fitness influencer i model, YouTuber te kreativni direktor popularnog brenda Gymshark danas ima 5,8 milijuna pratitelja na Instagramu.
Kao dječak igrao je hokej, a u dobi od 14 godina dijagnosticirana mu je skolioza.
Vršnjaci su ga ismijavali, a liječnici su mu preporučili vježbanje. Ubrzo se primio utega i rezultati su došli.
Inspiriran fitness YouTuberima poput Hodgetwinsa, Marca Fitta i Jeffa Seida vrlo brzo je počeo dobivati mišićnu masu.
Svoju prvu 18-mjesečnu transformaciju, objavio je u prosincu 2013., mjesec dana prije 16. rođendana.
Njegov drugi video, objavljen u kolovozu 2015., dokumentirao je promjene njegovog tijela od 14. do 17. godine i postao je posebno popularan, zaradivši preko 14 milijuna pregleda do 2016. da bi danas premašio brojku od 58 milijuna pregleda.
2019. je imao 800.000 pretplatnika na YouTubeu i otprilike u to vrijeme postao je popularan i kao pripravnik trenera bodybuildinga Elliota Atwella.
Laid je 2020. objavio da je vegan, a izjavio je i da pati od tjelesne dismorfije.
Nakon što je prethodno bio model za fitness brend Gymshark, 2023. je imenovan kreativnim direktorom za dizanje utega, a također je pokrenuo i kurirao račune brenda na društvenim mrežama posvećene dizanju utega.
