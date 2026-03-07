Od pametnih automobila do zelenijih lijekova: Znanstvenici osmišljavaju kako sve olakšati

Otkako se Ujedinjena Kraljevina 2024. ponovno pridružila programu Obzor Europa, prekogranična istraživanja koja financira EU s partnerima iz Ujedinjene Kraljevine omogućila su razvoj sigurnijih, pametnijih i održivijih tehnologija za svakodnevni život.

Na ispitnoj stazi u južnoj Njemačkoj inženjeri prate automatizirano vozilo koje vozi kroz simuliranu obilnu kišu. Dok prolazi kroz vodu pri slaboj vidljivosti, istraživači bilježe kako se nosi s jednim od najvećih problema za senzore za automatiziranu vožnju.

- Loše vrijeme jedna je od situacija na koje će automobil nailaziti i s kojom se automobil mora nositi - kaže profesor Werner Huber s Tehničkog sveučilišta u Ingolstadtu u Njemačkoj, mjesta gdje se nalaze neki od najsuvremenijih sustava današnjice za ispitivanje autonomnih vozila u stvarnom i virtualnom okruženju.

Kiša, magla i snijeg ometaju senzore na koje se oslanjaju automatizirana vozila. To ugrožava sigurnost budućih automobila bez vozača isto kao i današnjih vozila s vozačem, koja sve više ovise o automatiziranim funkcijama kao što su kočenje u slučaju opasnosti i tempomat.

Huberov tim radi u okviru projekta ROADVIEW, koji se financira sredstvima EU-a. Ta četverogodišnja inicijativa okuplja istraživače iz cijele Europe, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, koja se 1. siječnja 2024. ponovno pridružila EU-ovu programu Horizon Europa za istraživanja i inovacije. Cilj je projekta osigurati da vozila mogu sigurno prometovati u stvarnom svijetu, čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Među partnerima je profesorica Valentina Donzella sa Sveučilišta Queen Mary u Londonu, stručnjakinja u području senzorske tehnologije.

Donzella proučava kako senzori prikupljaju podatke, analizira i modelira kako okolišni uvjeti i buka utječu na njih te kako ih algoritmi tumače. Na temelju njezina rada poboljšava se pouzdanost sustava za percepciju vozila te tako automatizacija postaje sigurnija.

- Problemi s kojima se suočavamo toliko su složeni da ih čak ni industrija ne može riješiti sama. Stoga nam je potrebna ovakva suradnja i komplementarno stručno znanje - kaže ona.

S partnerima u Švedskoj, Finskoj, Francuskoj, Turskoj i Švicarskoj istraživači ROADVIEW-a nastoje poboljšati buduća automatizirana vozila i unaprijediti postojeće standarde sigurnosti automobila.

Nadaju se da će njihovi rezultati pomoći u proširenju ispitivanja novih automobila kako bi se obuhvatili nepovoljni vremenski uvjeti, što bi pomoglo da se smanji broj nesreća i spasilo živote.

- Horizon Europa omogućuje nam da detaljno ispitamo problem, pri čemu na prvo mjesto stavljamo sigurnost - rekao je Huber (Horizon Europa je ključni program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija).

- Ako poboljšamo tehnologiju i percepciju senzora, poboljšat ćemo sustave za pomoć vozaču i sigurnosne sustave. To ima izravan utjecaj na društvo - dodao je.

Projektiranje strojeva koji vide

Na drugom kraju Europe u tijeku je jedan drugi međunarodni projekt, pod nazivom NimbleAI, koji ima za cilj učiti strojeve da vide kao ljudi. Sredstva iz programa Horizon Europa tu su omogućila povezivanje istraživača iz osam država članica EU-a i nekoliko sveučilišta u Ujedinjenoj Kraljevini.

Oni rade na promjeni načina na koji strojevi vide i tumače svijet, i to tako što razvijaju iznimno učinkovite, „neuromorfne” sustave gledanja po uzoru na ljudski mozak.

- Neuromorfna umjetna inteligencija je iznimno interdisciplinarno područje u kojem se kombinira stručno znanje u području biologije, optike, hardvera, softvera i umjetne inteligencije - objašnjava koordinator projekta dr. Xabier Iturbe iz IKERLAN-a, istraživačkog centra španjolske korporacije Mondragon i člana Baskijskog saveza za istraživanje i tehnologiju (BRTA). Horizon Europa omogućuje nam da okupimo prave stručnjake za svaki aspekt tog problema.

U središtu projekta je nova vrsta optičkog senzora po uzoru na biološke sustave, a koji kombinira mehanizme prema kojima funkcionira vid kukaca i ljudi. Oponaša ljudsku vizualnu pozornost, skenira prizor i selektivno se usredotočuje na najvažnije detalje, a funkcionira na načelu složenih očiju kukaca, čime se postiže trodimenzionalna percepcija uz iznimno malu potrošnju energije.

Istraživači sa Sveučilišta u Manchesteru doprinose vrhunskim stručnim znanjem u neuromorfnom računalstvu i razvijaju hardver i algoritme koji obrađuju informacije u kratkim intenzivnim periodima električne aktivnosti, slično načinu na koji funkcionira ljudski mozak, a ne kao kontinuirani tok podataka.

U tim sustavima umjetni neuroni uglavnom su neaktivni i odašilju impulse samo kada trebaju prenijeti važne informacije, što smanjuje potrošnju energije.

- Želimo postići inteligentnu obradu podataka uz znatno manju potrošnju energije i ovo nam otvara potpuno nove mogućnosti - kaže dr. Oliver Rhodes, predavač bionadahnutog računalstva na Sveučilištu u Manchesteru.

Tom bi se tehnologijom mogla poboljšati sigurnost i autonomija robota, dronova, vozila i pametnih uređaja. To će pomoći unaprijediti zdravstvenu skrb, proizvodnju, transport i hitne službe.

- Sredstva iz programa omogućila su nam da koncept pretvorimo u stvarni sustav. Za nas u IKERLAN-u ovaj je projekt transformativan. U rekordnom smo vremenu prešli s ničega na brz tempo inovacija u neuromorfnoj tehnologiji - rekao je dr. Iturbe.

Zeleniji lijekovi, zdraviji ekosustavi

U jednom sasvim drugom području suradnja mijenja način na koji se razvijaju lijekovi i njihov utjecaj na okoliš.

Istraživači iz šest zemalja EU-a i Ujedinjene Kraljevine rade na projektu ETERNAL, čiji je cilj povećanje održivosti lijekova: od zelenije proizvodnje do smanjenja rizika za okoliš od farmaceutskih ostataka u tlu i vodi.

Takvi ostaci mogu doprijeti do rijeka i poljoprivrednih zemljišta kroz otpadne vode i kao posljedica poljoprivrednih praksi, i mogu naštetiti divljim životinjama i ekosustavima.

Projekt ETERNAL, u kojem su okupljeni znanstvenici koji se bave okolišem, inženjeri i partneri iz industrije, ubrzava praktična rješenja za uvođenje čišćih metoda proizvodnje, smanjenje otpada i smanjenje ugljičnog otiska.

- Ujedinjena Kraljevina ima iznimno veliku industrijsku tradiciju, ne samo u farmaceutskom sektoru, već i u mnogim drugim industrijama. Partneri iz Ujedinjene Kraljevine u naš konzorcij donose ogromno praktično znanje i iskustvo - kaže Susana Gómez, viša inženjerka strojarstva iz poduzeća IRIS Technology Solutions iz Barcelone.

Sam Harrison iz Centra za ekologiju i hidrologiju Ujedinjene Kraljevine modelira kretanje lijekova kroz vodu i tlo i tako pomaže u utvrđivanju rizika i poboljšavanju zaštite okoliša.

- Zdravi ekosustavi važni su jer se na njima temelje naši prehrambeni sustavi, kvaliteta vode i, u konačnici, dobrobit ljudi - kaže dr. Harrison.

Istraživači iz ETERNAL-a istražuju i znanstvene pristupe koji bi omogućili manje oslanjanje na ispitivanja na životinjama. Nadaju se da će na temelju kombiniranja znanja o djelovanju lijekova u tijelu s okolišnim modeliranjem moći već u startu predvidjeti koje su vrste najugroženije i osmisliti sigurnije lijekove.

ETERNAL je i dio šireg klastera za zelene farmaceutske proizvode koji financira EU u kojem se povezuje pet inicijativa EU-a za povećanje održivosti lijekova tijekom njihova cijelog životnog ciklusa.

Suradnja koja mijenja granice mogućeg

Ova tri projekta zajedno upućuju na isti zaključak: složeni problemi zahtijevaju međunarodno stručno znanje.

Kombiniranjem disciplina, industrija i perspektiva te ponovnim uključivanjem Ujedinjene Kraljevine Europa može brže rješavati zajedničke probleme i poboljšati život građana.

- Ovakav bi projekt bilo iznimno teško provesti samostalno. Mogućnost okupljanja tima iz cijele Europe odlučujući je faktor u realizaciji ambicioznih, visokorizičnih ideja - rekla je dr. Iturbe iz NimbleAI-ja.

Zato je povratak Ujedinjene Kraljevine programu Horizon Europa dobra vijest u priči o prekograničnoj suradnji EU-a. U konačnici, jedno je sigurno: kad znanje prelazi granice, znanost napreduje. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Horizon. Stajališta sugovornika ne odražavaju nužno stajališta Europske komisije. Ako vam se svidio ovaj članak, možete ga podijeliti na društvenim mrežama.

Piše: Ali Jones

