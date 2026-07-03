Od protetike do papira i AI-ja: Europski inovatori dali podršku novim tehnologijama

U konferencijskoj dvorani na rubu Bruxellesa ljudi se druže dok u pozadini DJ pušta glazbu. Na podiju svi predstavljaju svoje radove, od poluvodičkih čipova do naprednih tehnologija za proizvodnju obnovljive energije i ekoloških materijala.

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Riječ je o sastanku na vrhu Europskog vijeća za inovacije (EIC), događaju koji svake godine okuplja ulagače u rizični kapital i znanstvenike te dužnosnike EU-a i osnivače start-up poduzeća koji razvijaju svoje prve proizvode.

Pierre Cherelle, osnivač i glavni izvršni direktor belgijskog start-up poduzeća Axiles Bionics, imao je priliku prikazati rezultate rada svojeg tima: nove vrste proteza s robotskim tehnologijama namijenjene osobama s amputacijama.

- U svojem radu kombiniramo financijsku dobit sa socijalnim učinkom. Naše proteze donose ogromne prednosti za pacijente. Često kažu da imaju osjećaj kao da ponovno hodaju na vlastitim nogama - rekao je.

U blizini njih, drugo poduzeće predstavilo je novu vrstu tehnologije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja koristi kretanje valova.

- Bilo je vrlo teško doći do ove točke. Međutim, tehnologija je sada spremna, a Europa zauzima vodeće mjesto u tom pogledu. Nekoliko najvažnijih svjetskih lokacija i poduzeća za ispitivanje energije valova nalazi se u Europi, posebno u sjevernom Atlantiku - istaknuo je Patrik Möller, suosnivač i glavni izvršni direktor švedskog start-up poduzeća CorPower Ocean, koje izrađuje uređaje slične plutačama.

Sve njih okupilo je Europsko vijeće za inovacije, koje podupire istraživače i poduzetnike s visokorizičnim idejama koje se inače možda ne bi mogle financirati. EIC nudi sve, od programa ubrzavanja do financiranja rizičnim kapitalom, a svojom potporom već je omogućio rast mnogih prisutnih poduzeća, kao što su Axiles Bionics i CorPower Ocean.

Europsko vijeće za inovacije osnovano je 2021. i stalno proširuje svoje aktivnosti. Prvog dana sastanka na vrhu, 3. lipnja, najavljeno je osnivanje Fonda za scale-up poduzeća u Europi.

Taj fond rizičnog kapitala u vrijednosti od 5 milijardi EUR mogao bi u narednim godinama narasti na 20 milijardi EUR. Njegova je svrha pomoći europskim start-up poduzećima u pribavljanju vrlo velikih rundi kapitala, koje danas često traže u SAD-u.

Novi tehnološki div

Među osnivačima start-up poduzeća okupljenima u Bruxellesu bila je i Norvežanka Anita Schjøll Abildgaard, suosnivačica i glavna znanstvena direktorica tvrtke Iris.ai, koja se bavi umjetnom inteligencijom. Ona smatra da je upravo EIC zaslužan za opstanak tvrtke.

- Da nije bilo EIC-a, naše poduzeće više ne bi postojalo. Pridružili smo se programu Akcelerator EIC-a u pravom trenutku, odnosno 2023. Time smo osigurali prijeko potrebnu financijsku potporu, što nas je potaklo da svoj proizvod plasiramo na tržište - rekla je.

Iris.ai proizvodi softver koji povezuje neobrađene podatke poduzeća i sustave umjetne inteligencije koji te podatke upotrebljavaju. Pomaže pretvoriti ogromne količine teško obradivih i često osjetljivih poslovnih podataka u format kojim se sustavi umjetne inteligencije mogu koristiti.

To bi inače zahtijevalo intenzivan i dugotrajan ljudski rad, ali Iris.ai automatizira taj postupak.

- Neke tvrtke raspolažu poslovnim podatcima koji su prikupljani desetljećima, od patenata i bilješki do sigurnosnih priručnika. U ovom trenutku, obrada je jedna od najvećih prepreka za umjetnu inteligenciju - istaknula je Schjøll Abildgaard.

Iris.ai se sprema za ulazak na područje na kojem snažno dominiraju američke tvrtke, ali to je ne brine.

- Osnivanje poduzeća u Europi, u usporedbi sa SAD-om, nekad je bio nedostatak. Ali se to sada mijenja. Poduzećima su potrebna apsolutna jamstva u pogledu sigurnosti, suvereniteta i privatnosti. U Europi to možemo zajamčiti - rekla je.

Iris.ai danas brzo raste.

- Želimo postati jedan od novih predvodnika u području tehnologije u Europi. Imamo nešto jedinstveno i ako dobro odigramo sa svojim kartama, možemo postati nov tehnološki div koji će izaći iz Europe - dodala je Schjøll Abildgaard.

Šira primjena kvantne tehnologije

Finska tvrtka IQM Quantum Computers također surađuje s EIC-om. S više od 400 zaposlenih u cijeloj Europi, IQM je jedna od malobrojnih tvrtki u svijetu sposobnih isporučiti upotrebljiva kvantna računala.

Ti strojevi rade na načelima kvantne fizike pri rješavanju specifičnih problema koje je izuzetno teško ili nemoguće riješiti današnjim konvencionalnim računalima.

- Mi smo svjetski lider u prodaji i isporuci kvantnih računala podatkovnim centrima. Isporučujemo više kvantnih računala nego itko drugi - rekao je Jan Goetz, glavni izvršni direktor i suosnivač IQM-a.

Na tom tržištu IQM se uspješno nosi s velikim imenima iz SAD-a kao što su Google i IBM, što je važno za Europu, koja teži većoj digitalnoj suverenosti. Kvantna računala mogla bi promijeniti pravila igre.

- Kvantna računala nisu samo brža ‘obična’ računala. Primjenom kvantne fizike ona mogu obavljati izračune koji nisu mogući običnim računalima s tranzistorima - istaknuo je Goetz.

Primjerice, kvantna računala omogućuju nam uspoređivanje milijuna mogućih kombinacija materijala, što bi moglo pomoći u proizvodnji jačih, lakših i održivijih materijala, a taj zadatak nadilazi mogućnosti običnih računala. Na sličan način mogu nam pomoći u razvoju novih lijekova.

- Ovo je poput ranog interneta. Još uvijek ne znamo što ćemo sve s tim moći učiniti - rekao je Goetz.

Podrška EIC-a u ranoj fazi bila je odlučujuća za rast IQM-a, a Goetz je naglasio da EIC popunjava veliku prazninu u europskom gospodarstvu.

- Europa je dobra u vrhunskoj znanosti. Međutim, loši smo kad je riječ o njezinoj komercijalizaciji i skaliranju - rekao je. Smatra da je EIC jedan od načina da se to promijeni, posebno s pomoću novog Fonda za scale-up poduzeća u Europi.

- Europskim poduzećima treba omogućiti lakše prikupljanje kapitala u iznosima od nekoliko stotina milijuna ili čak milijardi eura - dodao je.

Inovacijska platforma EU-a, pokrenuta tijekom sastanka na vrhu, jedan je od alata koji bi izumiteljima trebao pomoći da svoje ideje stave na tržište. Osmišljena je kako bi se inovatorima financiranima iz fondova EU-a omogućilo da pronađu mogućnosti financiranja, dobiju odgovarajuće preporuke, sudjeluju na događanjima i povećaju vidljivost svojeg rada. Očekuje se da će time europske ideje lakše pretočiti u rezultate sa stvarnim učinkom.

Od otpada do papira

Međutim, na sastanku na vrhu EIC-a nije se razgovaralo samo o hardveru i softveru. Na jednom od izložbenih prostora Valentyn Frechka pokazao je posjetiteljima razne vrste vlakana, papira i ambalažnog materijala.

- Pronašao sam način proizvodnje papira iz otpalog lišća. Svake godine gradovi troše vrijeme i novac na prikupljanje stotina tisuća tona otpalog lišća - ispričao je Frechka, podrijetlom iz Ukrajine, koji upravlja tvrtkom Releaf iz njezine tvornice u Parizu. Zahvaljujući toj ideji dobio je 2024. Nagradu za mlade izumitelje, koju dodjeljuje Europski patentni ured.

Prema Frechkinu mišljenju, to je ogroman gubitak:

- Mi to lišće promatramo kao sirovinu koju je moguće pretvoriti u stvari poput papira i ambalaže.

Frechka je došao na tu ideju kao šesnaestogodišnjak, dok je živio u Ukrajini, gdje ju je i započeo razrađivati, a kasnije je proširio Releaf u poduzeće za proizvodnju materijala od lišća sa sjedištem u Francuskoj. Projekt je stekao vidljivost u europskim i francuskim inovacijskim krugovima, uključujući Bpifrance, Station F i inovacijski ekosustav LVMH-a. Danas brzo raste i proizvodi ambalažni papir za robne marke kao što su Uber Eats, Rituals i LVMH.

Ove je godine EIC pozvao Releaf da predstavi svoju osnovnu liniju proizvodnje papira i novija dostignuća u proizvodnji materijala, uključujući hidrofobne premaze i posebno oblikovane predmete. Frechka je to opisao kao važnu prekretnicu za tvrtku.

- Ovdje vlada veliko zanimanje za naše proizvode. Ovo je naše prvo sudjelovanje i već sada se veselim dolasku iduće godine - rekao je Frechka.

Ove priče pokazuju raspon projekata okupljenih pod okriljem EIC-a. Promatrani zajedno, oni su jasan pokazatelj da se, uz potporu EIC-a, obećavajuće ideje mogu pretvoriti u uspješna poduzeća u Europi.

Autor: Tom Cassauwers

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u.

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