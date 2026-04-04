Odbjegle časne: Pobjegle smo iz samostana kako bismo postale 'franjevke'. Jedine na svijetu!

Nasred Asiza scena kao iz holivudskog filma o odmetnutim časnim sestrama. Nedostajala je samo Whoopi Goldberg. Dakle, dok smo se kolegica i ja probijale idiličnim talijanskim kamenim kalama među desetak tisuća hodočasnika, počele smo zamjećivati i modnu raznolikost među redovnicima i redovnicama koji su stigli u gradić častiti relikvije svetog Franje. Kolegica Sandra, fotoreporterka Pixsella s kojom sam imala čast odraditi ovaj zadatak, pokazuje mi na tri gospođe koje šetaju prema nama.

- Pa nešto je čudno na njima, je l’ da? Neobično su odjevene?! - odgovaram joj dok skeniramo sve tri dame od glave do pete. I, doista, tri su časne sestre odjevene u prepoznatljiv franjevački habit s pojasom koji ima tipična tri čvora.

24sata Mnogobrojni hodočasnici pohodili su grad Assisi povodom obljetnice smrti Franje Asiškog | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ali nešto je ipak drukčije. Habit je, doduše, franjevački - grub, jednostavan, s konopcem oko struka, no kroj je pomalo sportski, gotovo minimalistički. Čak imaju pri vratu i patentni zatvarač. Na ramenima džemperi, preko ramena platnene torbe. Nema klasične redovničke strogoće u njihovu izgledu, više podsjećaju na tri žene koje su se zaputile na planinarsku šetnju nego na redovnice iz samostana. Sandra diže aparat. “Oprostite, možemo li vas nešto pitati?”, počinjemo razgovor nasred ulice kojom neprestano prolaze hodočasnici. Tri se sestre pogledaju, pa nasmiju. Predstavljaju se: Sara, Cristina i Paula.

Sve tri su Talijanke. Žive u Cremoni, na sjeveru Italije, oko sat vremena od Milana. I, da, s razlogom su nam izgledale neobično. Njihov red postoji tek tri godine.

- Zovemo se Piccola Fraternità Francescana (Mala franjevačka bratovština u prijevodu, op. a.) - objašnjava Cristina i nastavlja: "U cijelom svijetu smo samo nas tri". U gužvi hodočasnika koji su u Asiz stigli iz svih krajeva svijeta, ova mala zajednica djeluje gotovo nestvarno. Priča koja stoji iza njih još je neobičnija. Nekad su bile dio veće redovničke zajednice. U njoj su, kažu, zajedno živjeli fratri i sestre. S vremenom su shvatile da žele drukčiji put.

24sata Mnogobrojni hodočasnici pohodili su grad Assisi povodom obljetnice smrti Franje Asiškog | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Osjetile smo da želimo živjeti franjevačku karizmu na vrlo jednostavan način, gotovo kao na početku. Nije više bilo moguće živjeti tako u staroj zajednici - kaže Sara.

Napustile su je. Isprva im je Cristinina mama Giovanna, koja ih, kako nam tumače, sad štiti s neba, otvorila vrata svoje velike seoske kuće u pokrajini Cremona i ondje su živjele još otprilike šest mjeseci.

- Unatoč nesigurnosti i neizvjesnosti uvijek smo nastojale nastaviti način života koji smo živjele do tada, koliko god smo mogle. Tako smo, na primjer, poštovale vrijeme naše molitve i zajedno sudjelovale u svakodnevnom euharistijskom slavlju. Upravo odatle, od Isusa živog među nama, crpile smo snagu da idemo dalje - objašnjavaju nam. Biskup iz Cremone konačno ih je primio i dao im blagoslov da počnu nešto novo.

- Tako je nastala naša mala bratovština - dodaje Paula. Malo po malo, na putu koji je trajao oko tri i pol godine, došle su do trenutka kad su skupile hrabrost i napisale vlastiti statut. Napokon su ga predstavile i biskupu. Dana 31. svibnja 2020., na Nedjelju Pedesetnice, stigao je njegov potpis na dekret kojim se odobrava statut i tako je nastalo Malo franjevačko bratstvo.

U svom životu, kažu, pokušavaju što vjernije slijediti ideal svetog Franje: jednostavnost, siromaštvo i povjerenje u providnost. Doslovno.

- Mi ne radimo redovan posao. Idemo naviještati evanđelje, vodimo duhovne susrete, pomažemo ljudima..., ali nemamo plaću - kaže Cristina. Ne idu ni u kupovinu, barem ne često.

- Ljudi nam daju hranu, ponekad i novac. Fratri u Cremoni nam pomognu, prijatelji, ljudi koji nas poznaju. Sve dolazi spontano - dodaje Sara. Providnost, ponavljaju nekoliko puta. I, zaista, čak je i njihov habit nastao gotovo improvizirano.

- Htjele smo najjednostavniji mogući habit - objašnjava Paula dok pokazuje na smeđu tuniku i dodaje: "Kupile smo tkaninu i odnijele je krojačici. Ona nam je pomogla da ga napravimo". Džempere koje nose? Poklon. Torbe? Također.

- Moja rođena sestra dala nam je džempere i torbe. Vidite, sve je providnost - kaže Sara. U Asiz su došle, kažu, iz jednog razloga: susresti se sa svetim Franjom. Ne metaforički nego doslovno. Tih su dana hodočasnici imali priliku proći pokraj njegovih relikvija.

- To je susret s osobom. Čak i ako je u nebu, to je susret s osobom - kaže Cristina tišim glasom. Za njih je Franjo više od sveca.

Cristina nam u razgovoru na ulici svjedoči kako je Gospodina susrela s 27 godina, a pet godina kasnije odlučila je ući u redovničku zajednicu. Iako je od mladosti smatrala da je vjernica, danas priznaje da je njezina vjera tad bila prilično površna. Susret koji joj je promijenio život dogodio se upravo u vrijeme bolesti i smrti njezina oca. Kroz tu bolnu životnu situaciju, kako kaže, Gospodin joj je dopustio upoznati ljubav nebeskog Oca, u čijoj punini sad živi i njezin zemaljski otac. Nakon nekoliko godina duhovnog hoda, na kojem ju je pratio kapucinski svećenik, sve je jasnije osjećala da Gospodinu ne može darivati samo ostatke svog vremena, nego da je pozvana predati mu čitav svoj život. Posebno ju je oduvijek nadahnjivala osoba svetog Franje, ponajprije njegova evanđeoska radikalnost i potpuno predanje Bogu. Paola se prisjeća kako se nakon krizme na gotovo 15 godina udaljila od Crkve i sakramenata. Živjela je, kako kaže, sasvim "normalnim" životom poput većine vršnjaka, privučena ponudama svijeta. Ipak, u sebi je osjećala duboki nemir, kao da njezino srce ne uspijeva pronaći pravi dom. Prekretnica se dogodila kad su je zdravstveni problemi suočili s prolaznošću svega na što se dotad oslanjala tražeći sreću. Tad se počela pitati ima li život dublji smisao i postoji li nešto što nikad ne prolazi.

24sata Mnogobrojni hodočasnici pohodili su grad Assisi povodom obljetnice smrti Franje Asiškog | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Odmah nakon diplome iz inženjerstva počela sam raditi u jednoj tvrtki u rodnome mjestu. Bila sam sretna djevojka i imala sam sve što sam željela. Bila sam okružena ljubavlju obitelji i prijatelja, radila sam posao koji sam voljela, za koji sam se školovala i koji je obećavao karijeru. Imala sam vlastiti dom, dobru materijalnu situaciju i slobodu da radim što želim - otkriva nam treća redovnica Sara. Jednog dana, gotovo kao posljednje utočište, odlučila sam razgovarati s franjevačkim bratom iz zajednice koja je vodila župu u mome mjestu. Moj odnos s Bogom zapravo je bio stao još u vrijeme vjeronauka, nakon čega sam odlučila nastaviti "sama". Pitala sam ga: "Zašto mi pomažeš? Što ti imaš od toga?". A on mi je odgovorio: "Zato što sam pronašao smisao svog života, a to je Isus Krist, želio bih da ga svi pronađu". U tom trenutku kao da su mi pale ljuske s očiju: shvatila sam koga zapravo tražim i gdje ga mogu pronaći.