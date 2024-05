Odčepite odvod bez puno troška uz nekoliko laganih trikova

Hrana, razni otpad, mrvice i komadići prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, vlasi kose i dlake kućnih ljubimaca, ulje i masti nakupljaju se u odvodnim cijevima i s vremenom ih mogu začepiti. Danas na tržištu postoje razna sredstva za čišćenje kućanstva. Kupovina sredstava za odčepljivanje odvoda nije jeftina, a niti uvijek učinkovita, osim toga takvi preparati su uglavnom vrlo štetni za okoliš. Donosimo vam nekoliko trikova i savjeta kako to napraviti prirodnije i bez nekog velikog troška.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:23 Trikovi kako očistiti odvod | Video: 24sata/pixsell

Jedan od trikova je pomoću žičane vješalice na kojoj inače držite odjeću. Izravnajte je najviše što možete, a kad ste dobili donekle ravnu žicu, na jednom kraju je savinite tako da dobijete nešto nalik udici. Potom taj kraj ugurajte u začepljeni odvod i počnite 'pecati'. Nećete vjerovati što je sve moguće izvući na taj način, od dlaka do nekih pomalo ljigavih nakupina. Nakon što zaključite da ste dosta toga izvadili, operite žicu (i sačuvajte je za drugi put) te u odvod pustite vruću vodu.

Ako začepljenje nije previše strašno, može vam pomoći i samo vrela voda. Zagrijte vodu do ključanja i polako je ulijevajte u odvod. Ponovite to dva do tri puta sa razmakom od nekoliko sekundi. Ova metoda često pomogne, posebno ako je odvod začepljen zbog nagomilanih masnih naslaga.

Imate li usisavač za suho i mokro usisavanje, I to će vas spasiti od nakupljanja prljave vode u sudoperu, kadi ili umivaoniku. Namjestite ga na opciju mokrog usisavanja pa napravite svojevrsni prsten koji će spriječiti da se pritisak izgubi kroz procjepe.

To možete napraviti npr. od komada gume. Stavite taj prsten na odvod, na njega pritisnite cijev usisavača i uključite ga na najjače. Hoće li ovaj trik uspjeti ili ne ovisi o tome koliko je i kako odvod začepljen, ali vrijedi pokušati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pomažu o soda, sol i ocat

Soda bikarbona i sol Pomiješajte pola šalice kuhinjske soli i pola šalice soda bikarbone. Tu smjesu uspite u začepljen odvod, ostavite 10 do 20 minuta pa ulijte vruću vodu. Sol, soda bikarbona i vruća voda će proizvesti kemijsku reakciju koja bi trebala riješiti problem.

Pomiješajte pola šalice kuhinjske soli i pola šalice soda bikarbone. Tu smjesu uspite u začepljen odvod, ostavite 10 do 20 minuta pa ulijte vruću vodu. Sol, soda bikarbona i vruća voda će proizvesti kemijsku reakciju koja bi trebala riješiti problem. Soda bikarbona i ocat Za ovaj super trik potrebni su vam samo soda bikarbona i ocat. Najprije u odvod stavite nekoliko žlica sode, a potom ulijte nešto octa. Odmah ćete vidjeti reakciju. Na kraju isperite toplom vodom. Neki ljudi savjetuju da se soda i ocat nakon što se zapjene ostave oko sat vremena u odvodu ili čak preko noći.

Što ako ništa od navedenog ne pomaže?

U tom slučaju pretvorite se u vodoinstalatera, ali ne paničarite, radi se o jednostavnom zahvatu koji može svatko napraviti. Uklonite sifon (savijenu cijev koja se nalazi ispod sudopera ili umivaonika), ali najprije ispod stavite lavor jer će nešto vode iscuriti. Potom sifon pregledajte i očistite od nakupina pa vratite na mjesto.

Ukoliko vidite da je sifon prohodan, tad problem vjerojatno leži u cijevi. Tu će vam pomoći nešto gipko čime možete malo pročačkati cijev.

Savjet: Dobro je na odvod sudopera, umivaonika, kade i tuš kabine staviti posebne mrežice koje ne dopuštaju dlakama da ulaze u odvod. To košta par eura i može vam uvelike olakšati život.