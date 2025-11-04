Ideja o produljenju porodiljskog dopusta sa šest mjeseci na godinu dana zapela je ne samo na mjesečnim naknadama za majke, već i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Odgodili produljiti porodiljni dopust majkama zbog 'računice'
Time out za rodilje - naslov je teksta u Večernjem listu od 4. studenoga 1972. godine, u kojem se analizira zašto je ponovno odgođeno usvajanje zakona kojim bi žene dobile produljenje prava na porodiljski dopust. Odgodu je ovaj put tražila Saborska komisija za praćenje i proučavanje društvenog položaja žene i porodice, koja zakon i predlaže.
