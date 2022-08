Odgonetnite znakove: Jeste li u zdravoj ili nezdravoj vrsti veze?

Postoje samo dvije vrste odnosa - dobar ili loš. Kako prepoznati razliku između zdravih i nezdravih veza? Budući da većina ljudi ne poznaje znakove nezdrave veze u odnosu na zdravu sve dok nisu u stvarno lošoj vezi, pokazat ćemo vam razlike.

Zdrav odnos sastoji se od šest sastojaka - komunikacije, kompromisa, predanosti, kompatibilnosti, ponašanja i obzira. Kad se nalazite u zdravoj vezi osjećate se dobro; sretni ste čak i kad ste sami ili s osobom s kojom ste u odnosu. U zdravoj vezi ne morate hodati okolo kao po ljuskama jajeta jer vi i vaš partner pokazujete dobre osobne granice, a svaka osoba ima slobodu izraziti tko je ona uistinu.

Nezdrav odnos se označava kao takav zbog razine emocionalnog, mentalnog ili fizičkog sukoba unutar njega. Nezdravi odnosi se često događaju. No, donedavno ljudi nisu razgovarali o detaljima nečijih intimnih ili romantičnih veza. Prije nešto manje od deset godina, ako je netko koga ste poznavali bio u nezdravoj ili nasilnoj vezi, oni o tome vjerojatno nisu razgovarali, a niste ni vi. Većina ljudi smatrala je da kad ste jednom oženjeni, oženjeni ste u dobru i zlu. Stoga je većina ljudi koji su bili u nezdravim vezama ostala u tim odnosima, a ako je veza nekako i završila, u većini slučajeva to je bilo zbog smrti jedne od osoba. Jedini način da spriječite nezdravu vezu je izbjegavanje ulaska u vezu s manipulativnom ili nasilnom osobom.

Lakše je reći nego učiniti! Pogotovo zato što su manipulativni ili uvredljivi ljudi majstori u skrivanju svojih neopravdanih ponašanja - sve dok čvrsto ne steknu kontrolu nad vama i vezom. A, tada je već kasno. Ipak, još uvijek postoje stvari koje možete učiniti kako biste izbjegli ulazak u nezdrav odnos ako znate što tražiti.

Prva stvar koju možete primijetiti kod nasilne osobe je da ima velikih problema s kontrolom. Međutim, oni obično ne pokazuju ovu manu odjednom, to je nešto što se postupno otkriva tijekom vremena. Prvi put možete primijetiti kontrolu nasilne osobe kada se oblačite za izlazak. Možda će početi suptilno komentirati i predlagati vam što da nosite. Muškarci bi mogli čuti nešto poput: 'Zašto ne obučeš svoje plavo odijelo umjesto crnog ', dok bi žene mogle čuti nešto u stilu: 'Izgledala bi puno bolje s manje šminke ili da nosiš ravne cipele umjesto štikli'. Ako u ovom slučaju nasilnik uspije uvjeriti drugu osobu da pristane na njegov prijedlog, predlagat će sve više i više ideja dok na kraju ne uspostavi potpunu kontrolu, piše Your Tango.

Druga tehnika vladanja koju zlostavljači koriste je izolacija. To se također događa postupno. U početku će nasilna osoba pokušati dominirati svim vašim vremenom te biste mogli pomisliti da on ili ona jednostavno uživa provoditi vrijeme s vama. Ali ubrzo ćete shvatiti da vas je ta osoba nekako uspjela izolirati od vaše obitelji i prijatelja.

Ti su ljudi obično dovoljno lukavi da znaju kako se izolacija od obitelji i prijatelja mora raditi postepeno. U suprotnom biste ih mogli prerano razotkriti, čime ćete umanjiti njegovu ili njezinu kontrolu nad vama. Kako bi vas izolirali od vaših prijatelja, mogu vam uputiti riječi kao što su: 'Mislim da me tvoji prijatelji ne vole, ili su možda ljubomorni jer si konačno upoznala ili upoznao nekoga tko te čini sretnom osobom'.

Kad vam je dovoljno stalo do te osobe, ne želite vjerovati da vam laže. Prihvaćate ono što ona govori i provodite manje vremena s ljudima koje je on ili ona optužio. A to su u većini slučajeva vaši prijatelji, obitelj i voljeni. Nakon što vas nasilnik izolira od vaših najmilijih, tada se stvari pogoršavaju. Međutim, ne vode svi nezdravi odnosi do jako zlostavljačkih odnosa. Međutim, oni jednako tako nisu dobri. Ponajviše zato što kad ste u nezdravoj vezi ne osjećate se dobro u vlastitoj koži. Niste u stanju biti ono što jeste zbog toga što su takvi odnosi prožeti intenzivnom dramom i nestabilnošću.

Ako mislite da ste u nezdravoj ili nasilnoj vezi, vrijeme je za bijeg. Dok se ponekad nezdravi odnosi mogu odnjegovati u zdrave uz pomoć trenera ili terapeuta, nasilni odnosi samo će se pogoršavati što duže ostanete u istima. Odnos s vrlo emocionalno, psihički i fizički nasilnim muškarcem provest će vas kroz sve spomenute faze. I većina ljudi postane svjesna da je u takvom odnosu kada već postane prekasno. Često žrtve takvih odnosa izgube obitelj, prijatelje i u mnogim prilikama čak i mjesto za život.

Stvari postanu bolje kada pronađete način da se povežete s pravim ljudima koji vam mogu pomoći da pobjegnete iz nezdravih odnosa. Uz pravu podršku, većina uspije izaći iz te veze. Kao i u svemu, znanje je moć. Ako vjerujete da ste vi ili netko koga poznajete u nezdravoj ili nasilnoj vezi, prvi je korak pronalazak kvalificiranog stručnjaka za pomoć.

