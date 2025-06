'Odje*i u krevet': Slikovnica za odrasle i pomoć je 'izgubljenim' modernim roditeljima...

Slikovnica za odrasle “Odje** u krevet” knjiga je namijenjena svim iscrpljenim roditeljima koja pokušava razbiti iluziju o lažima modernog roditeljstva. Autor, Amerikanac Adam Mansbach, dobitnik California Book Awarda, kroz nju je savršeno prikazao nevolje pri uspavljivanju “malog anđela”...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Party tramvaj zaludio Zagreb: 'Ovdje je tulum tri puta jači nego u bilo kojem klubu' | Video: 24sata/privatna arhiva

- Cijelu slikovnicu možete pročitati u deset minuta, a roditeljima pomaže instantno. U njoj će se prepoznati svatko tko je proživio to kako uspavati dijete koje nije umorno, željno je pažnje, igre i još priča. A roditelj je umoran i samo traži odmor i mir. Svaki roditelj nosi tu dilemu: Mogu li izvući iz pete još snage i pročitati ili ispripovijedati još jednu priču ili ću otići na zasluženi odmor i provesti možda još sat vremena s partnerom/partnericom? Velika većina se odluči na ovo prvo, ali onda kreće žal i ogorčenost zbog vlastite sudbine, koju autor pretvara u urnebesno smiješne situacije. A smijati se samome sebi jedna je od najzdravijih stvari na svijetu! - kaže Ivan Sršen iz izdavačke kuće Sandorf, koja je izdala slikovnicu na hrvatskom, a prepjevao ju je njegov otac Matko Sršen, s kojim knjigu i predstavlja po Hrvatskoj.

Usput su se kaže, dobro zabavili, prisjećajući se anegdota iz Ivanova djetinjstva.

- Unutarnji monolog svakog roditelja kojem je bezbroj puta prekipjelo, zapravo su normalni životni trenuci i ne treba od njih bježati ili ih se stidjeti. A treba moći i sebi oprostiti. Ta komponenta je prisutna u svakoj strofi knjige i to je čini istovremeno sjajnom šalom, doskočicom, ali i poukom. Knjigu su sjajno prihvatili i naši čitatelji. Mnogo je ljudi zapamtilo naslov knjige "Odje** u krevet", čak i oni koji ne znaju o čemu se radi i slikovnicu nisu pročitali. Jer, naslov je jednostavno lako pamtljiv i provokativan. Šalje subverzivnu poruku o nečemu o čemu se inače ne govori otvoreno - smatra Ivan Sršen. U knjizi su opisani normalni životni trenuci i ne treba od njih bježati ili ih se stidjeti. A treba moći i sebi oprostiti, dodaje. Ta komponenta je prisutna u svakoj strofi knjige i to je čini istovremeno doličnom šalom, doskočicom, ali i poukom.

Zagreb: Ivan Sršen i Matko Sršen | Foto: Igor Soban/PIXSELL

O roditeljstvu se, nastavlja, može iskrenije i otvorenije govoriti.

- O uspjesima, ali i podbačajima roditeljstva nekad lako i otvoreno govoriti. Ali (crno)humorni pristup vjerojatno je prvi korak ovdje da se da tema otvori. Kao prvo, jasno je i da dijete samo želi zabavu i ugodu, što je sasvim prirodno i svi to razumijemo. Roditelj je taj koji je zbog socijalnih, financijskih, obiteljskih ili bilo kojeg drugog razloga došao u poziciju da je umoran, nema vremena, tankih je živaca, zabrinut... On je taj koji treba razmisliti kako promijeniti tu situaciju i kako, ako je već ne može promijeniti, na nju gledati vedrije, ili joj se barem nasmijati u lice - zaključuje Ivan uz naglasak kako će se u ovoj slikovnici pronaći i stariji roditelji, ali i oni koji još to nisu jer univerzalnost opjevane emocije ćemo svi - prepoznati.

Knjiga je dosad prevedena na 40 jezika. Nije čudo da je publika tražila još pa su, kako je i njegova kćer odrastala, nastajali i nastavci ove knjige, pod prepoznatljivim i urnebesnim naslovima: Seriously, Just Go To Sleep ("Ozbiljno, samo odi spavati"), You Have to Fucking Eat ("Je**mu, moraš jesti"), Seriously, You Have to Eat ("Ozbiljno, moraš jesti"), Fuck, Now There Are Two of You ("Je**te, sad vas je dvoje") i, najnovija, u pripremi, Go the Fuck to College ("Odje** na faks)!