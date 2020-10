Ideja za Noć vještica: Vaze od bundeve s cvijećem

Jedna je žena na Facebooku objavila fotografiju vaze od bundeve sa cvijećem, koju planira odnijeti na sinov grob. To je dalo ideju drugim ženama da naprave slične aranžmane

<p>Umjesto rezbarenja bundeva u koje se umeću svijeće, maštovite mame ovih dana dosjetile su se tome kako ih iskoristiti na novi način, kao - vazu za cvijeće. </p><p>Nakon što je jedna mama podijelila fotografije impresivnog buketa koji je napravila u čast svome preminulom sinu na Facebooku, u grupi Extreme Couponing and Bargains UK, mnoge su mame preuzele ideju. </p><p>- Uzela sam tikvu, pomislila što bih mogla s njom, te pogledala video na YouTubeu u kojem se opisuje slična ideja i pomislila da bih to mogla odraditi. Cvijeće me stajalo oko 10 funti (oko 84 kune), a planiram ga odnijeti na grob svome sinu. Kako je ovo bio moj prvi pokušaj izrade ovakve vaze, uopće nije loše ispalo - napisala je mama od koje je krenula ideja. </p><p>Uskoro su mnogi članovi grupe počeli objavljivati svoje vaze sa cvijećem, s tim da mnogi kažu kako im je odlična upravo ideja da takvo cvijeće odnesu na grobove najmilijih, iako ima i onih koji planiraju napraviti takve bukete i držati ih kao ukras na stolu ovih dana. </p><p>Žene koje su preuzele ideju dodatno su je i razradile, pa je jedna od njih objavila kako je u bundevu stavila malu čašu s vodom i u nju postavila cvijeće, kako bi dulje ostalo svježe. Mnoge mame dodale su i puno jeftinije ukrase uz cvijeće, tako da su neke cijeli buket napravile i za upola manju cijenu od one koju je objavila mama s početka priče.</p><p>Na primjer, jedna mama uz nekoliko cvjetova dodala je pampas travu, dok je druga dodala kineski javorov list kao ukras. Neki od tih ukrasa ubrani su i u vlastitom vrtu. </p><p>- Ideja je sjajna, a izrada bolja nego buketi iz časopisa - jedan je od komentara koji je zaradila žena koja je objavila prvi post, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12989249/diy-pumpkin-halloween-vases/">The Sun.</a></p>