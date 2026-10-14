Odlična ideja za vikend izlet: Na Hrastovačku goru popeli smo se dvaput, a evo zašto ćemo opet

Tražite li ideju za aktivan vikend, a pritom ne želite provesti cijeli dan na zahtjevnim planinarskim stazama, Hrastovačka gora nedaleko od Petrinje mogla bi biti odličan izbor.

Hrastovačka gora smještena je nedaleko od Petrinje, a njezin najviši vrh Cepeliš nalazi se na 415 metara nadmorske visine. Na vrhu se nalazi planinarski dom 'Matija Filjak', koji je mnogim izletnicima omiljeno mjesto za odmor nakon uspona. Sama pomisao na kavu na vrhu Hrastovačke gore davala nam je veliku motivaciju.

Prvi put do vrha nam je trebalo sat i pol vremena, dok smo drugi put bili nešto brži pa smo do planinarskog doma stigli za otprilike sat vremena. Naravno, trajanje uspona ovisi o odabranoj stazi, kondiciji i pauzama, a na Hrastovačkoj gori postoji više ruta koje možete prilagoditi svojim mogućnostima. Prema informacijama Turističke zajednice grada Petrinje, do vrha vode staze iz smjera Petrinje, Hrastovice i Gornje Bačuge, a na pojedinim rutama mogu se obići i zanimljivi povijesni lokaliteti.

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Kojom smo rutom krenuli?

Odlučili smo isprobati dvije varijante uspona, a zajednički dio obiju ruta prolazio je kroz selo Cepeliš, odakle smo nastavili prema šumi i planinarskom domu.

Prvi put automobil smo ostavili iza jednog imanja, prije ulaska na Put kestena. Odabrali smo nešto dužu šetnju, koja nas je vodila kroz zelenilo i dijelom otvorenim krajolikom. Nakon otprilike 35 minuta hoda stigli smo do karte s označenim planinarskim putovima u selu Cepeliš. Ova ruta odlična je za zagrijavanje jer gotovo da nema uspona, već je riječ o laganoj šetnji kroz prirodu.

Drugi put odlučili smo skratiti početni dio rute. Automobil smo parkirali pokraj početka šumske staze, petnaestak minuta hoda od spomenute karte. Od tog mjesta nastavili smo istim putem kao i prvi put.

Foto: Privatni album

Nakon prolaska pokraj karte još smo nekoliko minuta hodali kroz selo, sve do većeg OPG-a. Uz njega se nalazi stazica koja vodi prema šumi. Na prvi pogled ulaz djeluje pomalo divlje, kao da ulazite u netaknutu prirodu, no već na samom početku može se uočiti planinarska oznaka. Tu počinje blagi uspon koji postupno vodi sve dublje u šumu.

Staze su uglavnom dobro označene prepoznatljivim crveno-bijelim planinarskim markacijama, pa nam snalaženje nije predstavljalo veći problem.

Na području Hrastovačke gore postoji više ulaza u šumu, ali i drugih mogućnosti za rekreaciju. Na cestama koje vode prema Cepelišu mogu se susresti i trkači koji ovaj mirniji kraj koriste za trening, a ima puno i biciklista.

Put kestena posebno nas je oduševio

Ako imate nešto više vremena i želite duže uživati u prirodi, moja preporuka je odabrati Put kestena. Riječ je o stazi koja na dijelu kojim smo prolazili nema velikih uspona, pa se većinu vremena hoda gotovo ravnim terenom.

Upravo je taj dio bio jedan od razloga zbog kojih nam se prvi izlet toliko svidio. Uređena staza prolazi kroz zelenilo, a uz nju rastu šipak i stabla jabuka. Krajolik je zaista prekrasan, osobito u jesen, kada priroda mijenja boje i cijela šuma je kao golemo platno.

Nema potrebe za žurbom. Dovoljno je hodati i promatrati što se nalazi oko vas, a već nakon nekoliko minuta postaje jasno zašto je ovaj kraj toliko zanimljiv ljubiteljima prirode.

Foto: Privatni album

Na našem prvom izletu doživjeli smo i posebno iznenađenje. Neposredno prije ulaza u šumu, pokraj jednog izvora, put nam je prepriječila srna. Bio je to jedan od onih neočekivanih susreta, a šuma je i prepuna leptira.

Neki posjetitelji u ovaj kraj dolaze i zbog branja gljiva, a šumski putovi i okolne livade privlače različite zaljubljenike u prirodu.

Prolazeći selom, primijetili smo i zemljišta koja se nude na prodaju. Pojedini dijelovi Cepeliša djeluju pomalo zapušteno, no istodobno se može vidjeti da se neka imanja koriste, među ostalim i za poljoprivrednu djelatnost. Mir, zelenilo i blizina šume svakako su ono što ovom području daje posebnu privlačnost.

Uspon nije zahtjevan, ali na pojedinim dijelovima treba malo više truda

Budući da inače ne planinarimo često, prije prvog odlaska nismo bili sigurni koliko će nam uspon biti naporan. Ipak, pokazalo se da je ovo odlična rekreacija za vikend, osobito za one koji žele biti aktivni, a nisu spremni na višesatno i zahtjevno planinarenje.

Početak uspona meni je osobno bio najteži, ponajprije zato što tijelu treba određeno vrijeme da se zagrije i privikne na hodanje uzbrdo. Nakon toga sve je išlo znatno lakše.

Prvih dvadesetak minuta šumskog dijela rute hodali smo uglavnom uzbrdo, a poslije se teren mijenja. Staza postaje nešto dinamičnija, izmjenjuju se blaži dijelovi i kraći usponi.

Meni je pomogao jedan običan štap koji sam pronašla uz put. Bio je gotovo visok kao ja, a tijekom uspona poslužio mi je kao odličan oslonac za održavanje ravnoteže. Naravno, planinarski štapovi praktičnije su rješenje, ali i ovaj improvizirani pokazao se vrlo korisnim.

Za ovu rutu, u dobrim vremenskim uvjetima, nisu nužno potrebne posebne planinarske cipele. Dobre, udobne tenisice s kvalitetnim potplatom mogu biti dovoljne, iako je za mokar ili sklizak teren sigurnije odabrati planinarsku obuću.

Najljepši dio puta nalazi se duboko u šumi

Iako je cijela staza zanimljiva, meni osobno najljepši dio dolazi otprilike na sredini uspona, kada se ulazi dublje u šumu.

Ondje vas okružuju visoka stabla, a njihove krošnje gotovo potpuno prekrivaju pogled prema nebu. Zrake sunca probijaju se između grana i obasjavaju šumski put, dok tišinu prekine pokoji pjev ptica.

Posebno je lijepo u jesenskim danima, dok nas vrijeme još uvijek relativno dobro služi. Lišće poprima različite nijanse, od zelene i žute do smeđe, a sunčeva svjetlost koja se probija kroz krošnje naglašava ljepotu cijelog prizora.

Na tom dijelu puta nalaze se i drvene stepenice koje olakšavaju prolazak kroz nešto strmiji teren. Upravo ondje primijetili smo i jednu zanimljivu uspomenu. Netko je na deblu stabla nacrtao crveno srce i unutar njega ostavio potpise, kao malu uspomenu na zajednički dolazak. Takvi prizori podsjećaju koliko je ponekad dobro maknuti se od svakodnevnih obveza, mobitela i neprestanih obavijesti.

Na pojedinim dijelovima šume ni signal nije bio dostupan, što nam u tom trenutku nije nimalo smetalo. Naprotiv, bila je to prilika da vrijeme provedemo zajedno, razgovaramo i uživamo u miru koji se u svakodnevici sve teže pronalazi.

Skrenuli smo i do ostataka starog grada Hrastovice

Osim samog uspona, odlučili smo istražiti još jednu zanimljivost koja se nalazi uz planinarske putove – ostatke starog grada Hrastovice. Naša je ruta imala odvajanje prema planinarskom domu, no mi smo odlučili skrenuti ulijevo i nastaviti prema ostacima nekadašnje utvrde. Do njih je trebalo još nekoliko minuta hoda uzbrdo. Taj dio puta nešto je strmiji, ali je uređena stazica koja vodi prema gore, a uz nju je postavljeno i uže za pridržavanje. Neposredno prije tog uspona nalazi se klupa na kojoj se možete odmoriti.

S povišenog dijela pruža se pogled na šumu, a ostaci starog grada dodatno obogaćuju izlet. Za one koji žele istraživati više, na Hrastovačkoj gori postoje i druge markirane staze koje vode preko povijesnih lokaliteta, među kojima su ostaci crkve sv. Duha i stare Hrastovice. Tu su i Put kestena te drugi šumski putovi i vidikovci.

Na vrhu nas je dočekala zaslužena kava

Nakon šetnje kroz šumu napokon smo stigli do planinarskog doma 'Matija Filjak'. I moram priznati, kava nakon sat ili sat i pol hodanja ima nekako poseban okus.

Foto: Privatni album

Prostor oko doma uređen je s mnogo pažnje. Dvorište krasi cvijeće, tu je i ljuljačka, a brojni detalji lijepo se uklapaju u prirodno okruženje. Na vrhu posjetitelji mogu popiti kavu i predahnuti. Hrana nije u ponudi tako da je preporuka da si ponesete sami ovisno koliko ćete se zadržati. Tu se nalazi i pečenjara, no prije dolaska potrebno je provjeriti mogućnost njezina korištenja.

Iako na vrhu zna biti više ljudi nego na samim stazama, atmosfera je iznimno opuštena. Nema klasične atmosfere kafića niti redovnog posluživanja. Konobar je iza šanka, sve se odvija spontano i bez žurbe, a posjetitelji razgovaraju, odmaraju se i uživaju u prirodi. Upravo ta jednostavnost daje cijelom mjestu poseban šarm.

U planinarskom domu moguće je kupiti i magnete kao uspomenu na izlet.

Jedna od atrakcija na vrhu je i vidikovac visok 17 metara, s kojeg se za lijepog vremena pruža pogled prema Petrinji i okolici, pa čak i do Zagreba. Do vrha ne dolaze isključivo planinari. Neki posjetitelji stižu automobilima, netko se odluči na uspon biciklom. No, meni osobno je ipak draže pješačiti i usput uživati u svakom dijelu šume.

Odličan izbor i za obitelji s djecom

Tijekom uspona susreli smo i obitelj koja je odlučila provesti dan u prirodi, što je još jedna potvrda da Hrastovačka gora može biti dobar izbor za zajednički vikend izlet.

Na stazama se mogu susresti ljudi različitih generacija, od mlađih izletnika do starijih planinara.

Iako se možda čini da je riječ o vrlo posjećenoj lokaciji, tijekom naših uspona nismo imali dojam gužve. Tu i tamo mimoišli bismo se s drugim šetačima, a najviše ljudi bilo je upravo kod planinarskog doma do kojeg je moguće doći i automobilom. To je, osobno, jedna od najvećih prednosti ove destinacije. Možete uživati u miru i tišini šume, a na vrhu ipak imati mjesto za odmor i druženje.

Na izlet možete povesti i psa, osobito ako je aktivan, voli šetnje i boravak u prirodi. Pritom treba voditi računa o njegovoj kondiciji, držati ga pod nadzorom i ponijeti dovoljno vode i za njega. Iako tijekom šetnje nismo imali osjećaj da nam prijeti opasnost od divljih životinja, susret sa srnom s početka naše priče bio je lijep podsjetnik da smo u šumi ipak samo gosti u njihovu prirodnom staništu.

Što ponijeti na Hrastovačku goru?

Nakon dva odlaska zaključili smo da za ovakav izlet zaista ne treba pretrpavati ruksak. Moja preporuka je ponijeti otprilike litru i pol vode po osobi, osobito ako planirate nešto duže hodati ili se zadržati na vrhu. Količina ovisi i o temperaturi te osobnim potrebama, a na planinarskom domu možete provjeriti postoji li mogućnost dopunjavanja zaliha pitke vode.

Od hrane sasvim su dovoljni sendvič i neka voćka, barem za kraći boravak kakvu smo mi odabrali. Ako namjeravate provesti više vremena u prirodi, količinu hrane i vode prilagodite duljini izleta.

Uz udobnu obuću, dobro će doći i lagana jakna, posebno tijekom jesenskih dana kada u šumi može biti nešto svježije nego na otvorenom.

Nije loše ponijeti ni planinarske štapove, pogotovo ako imate problema s održavanjem ravnoteže na neravnom terenu. Svakako preporučujem i mobitel s napunjenom baterijom te prethodno spremljenu kartu rute jer signal nije svugdje jednako dostupan. Mi osobno smo se najviše služili oznakama jer su zaista jasne, ali radi samog početka rute - dobro je spremiti kartu s obzirom da i u Cepelišu nema signala.

Izlet koji ćemo sigurno ponoviti

Hrastovačka gora pokazala nam se kao odličan izbor za aktivan vikend, posebno zato što nismo tražili zahtjevan planinarski pothvat, nego rekreaciju koja će nas aktivno uvesti u vikend i omogućiti nam da uživamo u prirodi.

Ono što mi se posebno svidjelo jest osjećaj nakon završetka izleta. Kao da ste odradili dobar trening, a pritom niste potpuno iscrpljeni. Umjesto zatvorenog prostora i sprava za vježbanje, oko vas su visoka stabla, zelenilo, pjev ptica i svjež zrak.

Susret sa srnom, leptiri uz put, šipak i jabuke koje rastu uz stazu, sunčeve zrake kroz krošnje i kava na vrhu samo su neki od detalja zbog kojih nam je ovaj izlet ostao u lijepom sjećanju. Naravno, bitno je i dobro društvo.

Za one koji žele provesti nekoliko sati daleko od gradske gužve, Hrastovačka gora zaista ima mnogo toga za ponuditi. Možete odabrati kraću ili dužu rutu, istraživati povijesne ostatke, uživati u šumi ili jednostavno sjesti na vrhu i odmoriti.

Mi smo se već dvaput uvjerili da za kvalitetan vikend nije potrebno otići daleko niti planirati nešto posebno zahtjevno. Ponekad su dobra šetnja, ugodno društvo i priroda sasvim dovoljni.