'Odlučila sam ostati sama dok sin ne napuni 15 godina, sad ima 4 i poludi kad imam nekog'

Postoji veliki razlog zašto nemamo muškarca u svom životu, kaže Josie Gibson. Kada sat otkuca ponoć na Silvestrovo ove subote, postoji samo jedan muškarac s kojim se Josie želi maziti. Britanska voditeljica dočekat će Novu godinu. sa svojim četverogodišnjim sinom, Reggiejem Jamesom.

Za 37-godišnju Josie pronalaženje ljubavi posljednja je stvar na umu i obećala je da će ostati sama dok Reggie ne ode duboko u tinejdžerske godine.

- Mislim da kada Reg bude imao oko 15 godina i počne živjeti svoj život, možda tada. U svakom slučaju, on i dalje spava sa mnom i poludio bi da netko drugi uđe u moj krevet. Tek neki dan sam ga pitala kada bi mogao ustati iz maminog kreveta, a on je rekao kad bude imao 18 - kaže voditeljica.

Dakle, za Novu godinu će se ušuškati sa sinom.

- To bi moglo zvučati dosadno, ali je savršeno za mene - dodaje Josie, koja se prije četiri godine razišla s Reggiejevim tatom Terryjem (52), samo nekoliko mjeseci nakon poroda. I smatra da slobodnog vremena za vezu u njezinu životu jednostavno nema.

Nikada ne bi mogla nikoga uklopiti, kako kaže, pa to ne bi bilo pošteno ni prema kome.

- I ovo bi moglo zvučati jako čudno, ali ja toliko volim Rega, ništa drugo nije ni blizu tome. Znam da je to druga vrsta ljubavi, ali toliko sam zaljubljena u njega, a on je u tako slatkim godinama, da želim biti s njim sve vrijeme. Dakle, kad bih sada upoznao nekoga, on bi zadirao u njegovo vrijeme - ističe mama.

Nema sumnje da je 2022. bila nevjerojatna godina za Josie.

Nakon što je započela s emisijom This Morning početkom 2019. kao lutajući reporter, sada se čvrsto etablirala kao redovita voditeljica. Sve je to sada daleko od vremena kada je Josie, koja je postala slavna 2010. kada je pobijedila u 11. seriji Big Brothera, trebala odustati od svog TV predstavljanja snova nakon niza odbijanja, prenosi The Sun.

- Tijekom otprilike tri godine pokušala sam 72 puta dobiti posao i dobila sam 72 'ne'. Svatko je imao svoje izgovore ili razloge, možda nije bilo pravo vrijeme ili ja nisam bila prava. Slučajno se dogodilo da su isti tjedan nazvali iz This Morninga i pitali bi li voljela imati prvi nastup s njima, intervjuirajući ljude na plaži Chalkwell u Essexu - prisjeća se voditeljica koja se pokazala kao hit među gledateljima koji su voljeli njenu prizemljenost, samozatajni humor i osobnost koja se bori za sve.

Odjednom je bila prava osoba i bilo je pravo vrijeme.

- Odustajanje od svojih snova znači odustajanje od sebe, stoga ću uvijek nastaviti - kaže Josie.

Njezini vrhunci u 2022. uključuju podučavanje Jennifer Aniston kako govoriti bristolskim naglaskom i otkrivanje glumcima Rupertu Friendu i Sienni Miller da joj je nadimak u školi bio Lobey-Wan Kenobi zbog njezinih 'debelih ušnih resica'.

Unatoč tome što se druži s holivudskom A-listom, Josie najviše veseli rad s najboljom prijateljicom i kolegicom Alison Hammond.

- Ne znam kako išta uređuju kad smo zajedno jer se cijelo vrijeme smijemo. Kao da živim dvostruki život. Obje imamo isti pogled na život i prilično smo slični karakteri. Samo je jako volim - dodaje.

Više od 12 godina nakon pobjede u Big Brotheru Josie je navikla na život u javnosti, iako odbacuje svaku sugestiju da je 'slavna'. Još uvijek živi u Bristolu i drži svoj uski unutarnji krug prijatelja kako bi zaštitila sebe i Reggieja.

- Ne puštam puno ljudi unutra jer sam stvarno zaštitnički nastrojena prema sinu. Odem u London da radim emisiju i pomalo je kao da živim dvostruki život, gdje imam divnu, nevjerojatnu TV karijeru u velikim studijima, a onda se vratim kući i sve je normalno - istaknula je.

Josie se oslanja na uspješne suroditeljske odnose s bivšim partnerom Terryjem.

- Reggiejev tata je zapravo jako dobar. On ide u jaslice utorkom, srijedom i četvrtkom, a njegov tata ga ima te dane da mogu ići na posao. A onda ga pokupim nakon vrtića u četvrtak. To nam funkcionira i još uvijek pokušavamo raditi i obiteljske stvari, kao što smo prije nekoliko tjedana svi zajedno išli na kuglanje. Trudimo se da sve bude prijateljski za Rega - kaže voditeljica.

Dodaje da bi voljela više djece, ali ne vidi da će se to sada dogoditi.

- Voljela bih da sam počela malo ranije jer bi tada Reg imao brata. Ali sada nemam energije. Volim djecu, oni pokreću svijet i imala bih ih punu kuću da mogu. Voljela bih veliku obitelj, ali trenutno nisam u pravim okolnostima i nemam vremena - kaže Josie.

Nije bila toliko samouvjerena prije nego što je postala mama.

- Ali kad sam dobila Rega, osjećala sam se kao ratnica. Malo sam očvrsnula i onda je moja karijera krenula jer sam dobila posao u This Morningu kad je Reg imao pet mjeseci - dodaje.

Gledajući unaprijed, u 2023., Josie kaže da emisija ima 'mnogo stvari u planu za nju' i da je uzbuđena što će vidjeti što će nova godina donijeti.

- Zaokreti koje sam imala s poslom ove godine bili su ludi i još uvijek sam pomalo šokirana svime time. Odrasla sam gledajući ovu emisiju i sve na njoj, a ponekad pogledam oko sebe i pomislim kako sam završila ovdje, to je tako nadrealno - kaže Josie.

