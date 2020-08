Sarah Tyau zapo\u010dela je s transformiranjem odje\u0107e ubrzo nakon \u0161to se udala kako bi u\u0161tedjela novac. Sve \u0161to napravi podijeli na svom blogu 'Life is Beautiful'. Otkako je 2010. zapo\u010dela s transformacijom odje\u0107e,\u00a0Tyau je\u00a0rekla da je vjerojatno prepravila\u00a0oko 400 komada.

Održiva moda: Nošenu odjeću pretvaraju u novu i još ljepšu

Budući da je održivost u modi trenutno vruća tema, mnoge blogerice i influencerice se okreću second-hand dućanima u potrazi za odjećom. Neke čak nošenu odjeću pretvaraju u odjeću koja izgleda potpuno nova

<p><strong>Caitlin Trantham</strong> je naučila šivati prije otprilike sedam godina. Ona kaže da ne želi potrošiti više od 10 dolara na svaki komad koji kupi, a ponekad novac troši na niti, gumbe, patentne zatvarače ako su joj potrebni.</p><p>Otkako je pokrenula svoj TikTok profil u siječnju, Trantham je rekla da je transformirala dvadesetak haljina, a neke od njih planira i donirati. Također, kaže kako joj za transformaciju odjeće treba od dva sata do tri tjedna, ali uglavnom to bude oko dva dana. Ona se nada da će njen rad potaknuti i druge ljude da kupuju pametnije.</p><p><strong>Sarah Tyau</strong> započela je s transformiranjem odjeće ubrzo nakon što se udala kako bi uštedjela novac. Sve što napravi podijeli na svom blogu 'Life is Beautiful'. Otkako je 2010. započela s transformacijom odjeće, Tyau je rekla da je vjerojatno prepravila oko 400 komada.</p><p>- Ne samo da ćete pomoći u očuvanju okoliša, nego ćete uštedjeti novac, a također ćete uložiti u svoje šivaće vještine i proširiti svoju kreativnost i osjećaj postignuća - rekla je.</p><p><strong>Cleo Page</strong> počela je raditi s second-hand odjećom prošle godine i od tad je prepravila preko 50 komada. Page, koja je trenutno studentica biomedicinskog inženjerstva, u slobodno vrijeme voli reciklirati odjeću iz second-hand dućana. </p><p>- Volim kombinirati svoj inženjerski stil razmišljanja sa svojom kreativnošću kako bih stvorila nešto točno onako kako sam zamislila da bude - rekla je Page koja je naučila šivati tako što je gledala YouTube videozapise.</p><p><strong>Jennifer Klotz</strong> je dizajnerica i krojačica koja po narudžbi izrađuje jedinstvene odjeću. Ujedno i studira američku povijest i književnost. Prije otprilike dvije godine kada je pohađala nastavu u školi modnog dizajna počela je kupovati u second-hand trgovinama. Tako je mogla eksperimentirati sa svojim stilom jer nije imala novca za nešto skuplje.</p><p>- Tada sam počela shvaćati koliko štetna za okoliš može biti industrija brze mode - rekla je.</p><p>Ona obično kupuje second-hand tkaninu kako bi odjeću napravila ispočetka, ali kad pronađe odjevni predmet koji voli, odmah zna kako to želi transformirati.</p><p>- Moda i isprobavanje novih izgleda moja su strast, ali želim stvarati što manje odjeće koja svake godine završi na odlagalištima. Zato volim pronaći nove svrhe za već proizvedene predmete - dodala je, a prenosi <a href="https://www.insider.com/photos-show-how-people-transform-thrift-store-clothes-new-outfits-2020-8#it-can-take-klotz-anywhere-from-three-hours-to-two-days-to-finish-a-project-12" target="_blank">Insider.</a></p><p> </p>