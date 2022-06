Održivi stil života: Zvijezde su pokazale kako to njima uspijeva

Klimatske promjene utječu na svaku zemlju na svijetu, kao i na živote svih ljudi, životinja i biljaka. Istina je da je potrebno brzo usporavanje klimatskih promjena i da svi mi moramo dati svoj doprinos u tome.

Jedna od stvari koje svi mogu učiniti je ulagati u održivi način života.

Sve više slavnih se trudi svojim primjerom pokazati kako primijeniti održivost u životu, pa čak i svakodnevno. Oni žive ekološki prihvatljivijim životom, a koje su promjene uveli u svoju svakodnevicu pročitajte u nastavku:

1. Adele

Uspješna pjevačica je svoj dom u Brightonu pretvorila u mjesto za stanovanje na solarni pogon, što ga čini jednim od ekološki najprihvatljivijih domova na tom području. Prilikom obnove ugradila je solarne panele koji će napajati dom.

2. Shailene Woodley

Shailene Woodley je davno otkrila da je većina njezine odjeće iz second hand trgovina, a kupuje samo odjeću koja je već prije nošena. Rekla je d 'daje svoj prilog održivosti i ekologiji te da namjerava živjeti u skladu s prirodom umjesto da se neprestano bori protiv nje'. Jedna je od osnivača organizacije 'All It Takes' te je dobila nagrade za svoj doprinos pozitivnim promjenama. Ambasadorica je i UN-ove inicijative za zaštitu oceana.

3. Drew Barrymore

Drew Barrymore nije samo aktivistica za prava životinja, već podržava i ekološke kozmetičke proizvode. Stvorila je vlastitu beauty liniju 'Flower Beauty'. Njezini proizvodi izrađeni su u SAD-u kako bi se izbjegao utjecaj transporta na okoliš, a svi su izrađeni od cjelovitih i bezopasnih sastojaka. Također ih prodaje po pristupačnim cijenama, tako da si svatko može priuštiti da bude održiv. Inače, ne koristi više profesionalnu šminku, čak ni na crvenom tepihu, nego samo proizvode iz svoje eko linije.

4. Joaquin Phoenix

Glumac živi veganskim načinom života, što znači da ni na koji način ne koristi životinje. Iskoristio je svoju slavu da progura veganske jelovnike na dodjeli nagrada, poput Oscara i Zlatnih globusa. Kada je osvojio Oscara za najboljeg glumca za Jokera, noseći odijelo koje nema nijednog sastojka životinjskog porijekla, iskoristio je platformu kako bi održao strastveni govor o okolišu i načinu na koji se ponašamo prema životinjama.

5. Cate Blanchett

Cate Blanchett je veleposlanica Australian Conservation Foundation za kampanju za ekološku pravdu. Potiče ljude da podijele svoje brige vezane za klimatske promjene. Također je financijski pomogla kazalištu Sydney Theatre Company u njezinoj rodnoj Australiji da postavi krov na solarni pogon.

6. Leonardo DiCaprio

Još 1998. godine 24-godišnji Leonardo DiCaprio osnovao je zakladu za očuvanje posljednjih divljih mjesta i implementaciju rješenja za popravljanje ljudskih odnosa s prirodnim svijetom. Kroz to je financirao mnoge projekte očuvanja, a čak ga je UN i imenovao kao 'glasnika mira' za govor o okolišu.

7. Natalie Portman

Natalie Portman smatra da je sav njezin aktivizam povezan, od feminizma do veganstva. Ona je ekološki svjesna veganka i čak je bila narator u dokumentarnom filmu iz 2018. 'Eating Animals', kako bi podigla svijest o problemima koje nosi mesna industrija. Osnovala je i vlastitu liniju veganskih cipela i donirala dobit konzervatoriju 'The Nature Conservancy'.

8. Emma Watson

Emma Watson je jako osviještena te pazi što nosi, istovremeno podučavajući druge o održivoj modi. Napravila je Instagram račun, @the_press_tour, kako bi dokumentirala svoju odjeću za svoju press turneju Beauty and the Beast.

U opisima je istaknula povijest svakog brenda i njegove ekološke prakse. Na primjer, nosila je kaput Stelle McCartney, prve luksuzne marke koja se obvezala na izradu odjeće bez korištenja kože, krzna, perja ili bilo kojeg dijela životinja. Umjesto toga, Brightside piše da je brend osmislio načine korištenja materijala kao što su reciklirane tkanine i organski pamuk.

9. Olivia Wilde

Olivia Wilde lansirala je modnu kolekciju u čast Dana planete Zemlje. Njezina je misija informirati ljude o utjecaju modne industrije na okoliš i kako smanjiti ugljični otisak modne industrije. Njezina tvrtka, Conscious Commerce, nudi održive mogućnosti prikupljanja sredstava za brendove, a dio prihoda od kolekcija ide za podršku dizajnerima koji su usredotočeni na održivost.

