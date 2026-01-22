Obavijesti

Održivost u ribljoj industriji: Kako čuvamo oceane?

Foto: Marikomerc

Oceani su izvor hrane, radnih mjesta i inspiracije, ali i osjetljiv ekosustav kojem prijete prelov, klimatske promjene i onečišćenje. U takvom okruženju ribarstvo mora biti promišljeno, a svaki korak u lancu – od ulova do tanjura – osmišljen kako bi se očuvala prirodna ravnoteža

Marikomerc, s više od tri desetljeća iskustva, razvija praksu koja spaja vrhunsku kvalitetu i održivost kako bi se zaštitili oceani i osigurala pouzdana opskrba tržišta.

Zašto je održivost u ribarstvu ključna

Bez odgovornog pristupa, populacije ribe opadaju, narušavaju se staništa i gubi se bioraznolikost. Održivo ribarstvo znači primjenu metoda i intenziteta ulova koji omogućuju obnovu stokova te čuvaju zdravlje morskih ekosustava. Potrošači danas traže transparentnost, podrijetlo i jamstva – ne samo ukusnu, nego i etički prihvatljivu ribu. Zato održivost i zaštita morskih resursa predstavljaju istodobno ekološki i poslovno smislen izbor.

Ključni koraci za zaštitu oceana

  • Odabir lovišta i alata koji smanjuju prilov te čuvaju dno mora.
  • Planiranje ulova prema sezonalnosti i znanstvenim preporukama.
  • Striktna sljedivost: od broda do tanjura svaki paket prati odgovarajuća dokumentacija.
  • Strogi standardi sigurnosti hrane i neprekidan hladni lanac.
  • Optimizirana logistika i pametno pakiranje radi smanjenja otpada i emisija.

Svaki od ovih elemenata predstavlja ključan korak prema modelu u kojem je moguće zaštititi ocean i istovremeno osigurati pouzdanu, kvalitetnu ponudu.

Odgovoran ulov i suradnja s ribarima

Suradnja s flotama koje poštuju kvote i zabrane mrijesta čuva budućnost stokova. Selektivne mreže i udice koje smanjuju prilov te izbjegavanje osjetljivih područja predstavljaju konkretan način na koji ribarstvo postaje partner prirodi. Kada je ulovljena riba brzo i pravilno obrađena, zadržava vrhunsku teksturu i okus, čime se smanjuje bacanje hrane – jedna od najvažnijih mjera u borbi protiv rasipanja.

Sljedivost i sigurnost na koje se može osloniti

Povjerenje počinje dokazima. Sljedivost kod Marikomerca podrazumijeva da se za svaku ribu zna podrijetlo, datum i način obrade. Digitalni zapisi, lot-brojevi i redovite interne i eksterne provjere osiguravaju da je proizvod siguran i usklađen s propisima. Uz sustave upravljanja kvalitetom i HACCP, kupci iz HoReCa sektora i maloprodaje dobivaju jasnu sliku o proizvodu, što je danas standard odgovornog, održivog poslovanja.

Logistika s manjim ugljičnim otiskom

Očuvanje oceana ne završava u luci. Energetski učinkovita skladišta, optimizirane rute i konsolidacija pošiljki smanjuju emisije u distribuciji. Hladni lanac prilagođen je različitim kategorijama – od svježe do smrznute i dimljene ribe – kako bi se očuvala nutritivna vrijednost i sigurnost. Precizno planiranje i brza isporuka smanjuju rizik od kvarenja, a time i otpad, čineći svaki korak distribucije racionalnijim i odgovornijim.

Pametno pakiranje i manje otpada

Pakiranja koja štite proizvod uz manju potrošnju materijala važna su za održivost oceana. Korištenje reciklabilnih materijala, optimizacija formata i dizajn pogodniji za logistiku smanjuju volumene i poboljšavaju iskoristivost prostora. U praksi to znači manje vožnji, manju potrošnju energije i manje otpada na kraju lanca. Kada se tome doda precizno označavanje te upute za čuvanje i pripremu, kupci lakše iskoriste proizvod u potpunosti.

Foto: Marikomerc

Širok asortiman koji podupire odgovorne izbore

Od smrznutih i svježih fileta do dimljenih i usoljenih proizvoda, kao i kvalitetnog povrća, tjestenine te veganskih alternativa, širok asortiman pomaže kuharima i trgovcima planirati jelovnike s manjim utjecajem na okoliš. Sezonalno planiranje, uparivanje s povrtnim prilozima i porcioniranje prema potražnji omogućuju smanjenje otpada i zadržavanje vrhunske razine usluge. Tako se održivost prirodno ugrađuje u svakodnevnu praksu kuhinja i polica.

Edukacija i partnerstva za jači učinak

Zaštita oceana najuspješnija je kada se znanje dijeli. Marikomerc sudjeluje u edukaciji partnera o pravilnom rukovanju, skladištenju i pripremi, kao i o odgovornim izborima vrsta i rezova. Informirani timovi u HoReCa sektoru i maloprodaji mogu jasno komunicirati podrijetlo i prednosti održivog proizvoda, čime potrošači dobivaju točne informacije i dodatno povjerenje u održivost i zaštitu morskih resursa.

Pogled prema budućnosti koji čuva ocean

Inovacije u ribljoj industriji – od preciznijeg nadzora stokova do napredne akvakulture i poboljšanih alternativa na biljnoj bazi – definiraju korak za budućnost. Fokus ostaje na kvaliteti, transparentnosti i smanjenju utjecaja na okoliš u svakom segmentu. Kada je cijeli lanac opskrbe usklađen s tim načelima, budućnost u kojoj uživamo u zdravim i ukusnim morskim plodovima ide ruku pod ruku s ciljem da dugoročno zaštitimo oceane.

