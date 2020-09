Oduševila trikom uz koji stare i uvenule mrkve postaju svježe...

Već nakon nekoliko dana stajanja mrkva postaje mekana, no postoji način da je 'vratite u život', tvrdi korisnica TikToka koja je na toj društvenoj mreži podijelila svoj trik i oduševila komentatore

<p>Rijetko tko odlazi u nabavku svakodnevno, a uslijed brzog tempa života obično namirnice poput povrća kupujemo povremeno, s namjerom da ih dulje koristimo. No, dok neko povrće može stajati dulje, drugo brže propada.</p><p>Kad naletimo na nekoliko mrkvi na dnu hladnjaka koje su posve uvenule, prvi nam je instinkt baciti ih - no jedna korisnica TikToka kaže da za to nema potrebe, jer ne samo da ih možete iskoristiti, već postoji i trik kako im povratiti svježinu.</p><p>Lottie Dalziel iz Sydneya u Australiji kaže da je sve što vam za to treba nekoliko minuta vremena i čaša vode, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/12788222/woman-shares-easy-hack-to-get-old-carrots-fresh-again-in-minutes-people-are-stunned-its-so-simple/">The Sun</a>.</p><p>U svom videu koji je pregledan više od 1,1 milijun puta, Lottie tvrdi da je uvenula mrkva iz hladnjaka samo dehidrirana, a stvar će spasiti stavljanje 'uvenulih' mrkvi u čašu hladne vode na pet minuta. </p><p>Nakon toga mrkve jednostavno izvadite i bit će dobre kao svježe i tek kupljene.</p><p>Na taj način korjen mrkve ponovno povlači vodu u povrće osmozom te se povećava rok trajanja povrća.</p><h2>Dodatan trik za svježinu</h2><p>Mrkve nakon što kupite pohranite tako da svaku zasebno omotate u papirnati ručnik i pohranite u papirnatu vrećicu (škarnicl) u hladnjak, najbolje u ladicu namijenjenu za povrće. Imate li takvu mogućnost, podesite opciju smanjenja vlage u hladnjaku, što će doprinijeti duljoj svježini povrća.</p><p> </p>