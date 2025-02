Odvjetnik iz Torina: Tron je moj, ja sam pravi princ od Monaka!

Drma se prijestolje najmanje europske monarhije. Barem tako tvrdi 50-godišnji torinski odvjetnik Augusto Maria Olivero Grimaldi. Tvrdi da je on pravi princ od Monaka i da će uskoro svrgnuti s prijestolja sadašnjeg, u svijetu priznatog suverena Monaka, princa Rainiera, piše Večernji list 26. veljače 1989. godine. Tvrdio je da će on kao August I. uskoro zasjesti na prijestolje. Kako bi dokazao pravo na to, istraživao je kraljevsku obitelj i lozu čak 400 godina unatrag. Naime, tvrdio je da je nakon smrti oca i brata njegov predak Francoise nasilno svrgnut s prijestolja te da je on njegov potomak i pripadnik loze Grimaldi koja je vladala Monakom. Čak je tvrdio da je tadašnji vladajući ogranak dinastije Grimaldi, onaj princa Reiniera, izgubio mušku lozu jer je jedan od prinčeva, ostavši neženja, za nasljednicu imenovao svoju izvanbračnu kćer, samo zato da prijestolje ne dođe u ruke Francoiseove grane dinastije Grimaldi.

