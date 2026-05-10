Ogledalo zdravlja: Evo što usta otkrivaju o stanju organizma

Stanje usne šupljine nije samo pitanje lijepog osmijeha ili svježeg daha; ono je ključan pokazatelj općeg zdravlja. Usta su složen ekosustav u kojem živi više od 700 vrsta mikroorganizama, a ta zajednica, poznata kao oralni mikrobiom, igra presudnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali i u razvoju bolesti. Kada se ravnoteža ovog mikrosvijeta poremeti, posljedice se mogu osjetiti daleko izvan usne šupljine.

Od upale desni do bolesti srca

Godinama se smatralo da su karijes i bolesti desni isključivo lokalni problemi. Danas znanost potvrđuje ono što se dugo sumnjalo: zdravlje usta neraskidivo je povezano sa stanjem cijelog organizma. Kronična upala desni, poput parodontitisa, nije samo infekcija koja uništava potporno tkivo zuba.

Ona je "tihi upalni proces" koji može imati ozbiljne posljedice. Bakterije i njihovi metaboliti iz upaljenih desni lako ulaze u krvotok i putuju tijelom, uzrokujući ili pogoršavajući niz sistemskih bolesti.

Ova veza posebno je izražena kod kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja su pokazala da su osobe s parodontitisom pod većim rizikom od razvoja srčanih problema.

Bakterije povezane s bolestima desni, poput *Porphyromonas gingivalis*, pronađene su u aterosklerotskim plakovima u arterijama, što sugerira njihovu izravnu ulogu u začepljenju krvnih žila. Slično je i s dijabetesom, gdje veza ide u oba smjera. Dijabetičari su skloniji infekcijama desni, a teška bolest desni može otežati kontrolu razine šećera u krvi.

Novija saznanja povezuju oralne bakterije, posebno 'Fusobacterium nucleatum', s povećanim rizikom od raka debelog crijeva, dok druge studije ukazuju na moguću vezu s karcinomima gušterače i jednjaka.

Utjecaj oralnog zdravlja ne zaustavlja se na srcu ili probavnom sustavu; on seže sve do mozga. Sve je više dokaza koji povezuju lošu oralnu higijenu s neurološkim i kognitivnim stanjima. Posebno je alarmantna veza između kroničnog parodontitisa i Alzheimerove bolesti.

Znanstvenici vjeruju da oralni mikrobi mogu na dva načina utjecati na mozak. Prvi je neizravan, putem sistemske upale. Upalni citokini, molekule koje tijelo proizvodi kao odgovor na infekciju u ustima, putuju krvlju do mozga i tamo mogu potaknuti neuroinflamaciju, proces koji je u središtu razvoja Alzheimera.

Drugi, izravniji put, jest da bakterije poput 'P. gingivalis' ili njihovi toksični proizvodi mogu dospjeti u mozak putem perifernih živaca ili kroz oslabljenu krvno-moždanu barijeru. Jednom u mozgu, ovi patogeni mogu potaknuti proizvodnju beta-amiloidnih plakova, ljepljivih nakupina proteina koje su glavno obilježje Alzheimerove bolesti.

Studije su pronašle tragove ovih bakterija u moždanom tkivu pacijenata oboljelih od Alzheimera, dodatno potvrđujući ovu zabrinjavajuću vezu. Slični mehanizmi istražuju se i u kontekstu Parkinsonove bolesti te povećanog rizika od moždanog udara.

Budućnost medicine u kapljici sline

Prepoznavanje usta kao prozora u zdravlje cijelog tijela otvara vrata revoluciji u dijagnostici. Slina se sve više profilira kao idealan dijagnostički alat budućnosti. Njezino prikupljanje je jednostavno, potpuno bezbolno i neinvazivno, što dramatično smanjuje nelagodu povezanu s vađenjem krvi. Uz to, jeftinija je i sigurnija za rukovanje.

Slina nije samo voda; ona je složena biološka tekućina koja sadrži širok spektar molekula, uključujući proteine i genetski materijal (RNK), koje se filtriraju iz krvi. Zbog toga sastav sline može precizno odražavati fiziološko stanje organizma i otkriti prisutnost bolesti puno prije pojave prvih simptoma. Razvoj novih, iznimno osjetljivih tehnologija, poput minijaturnih "lab-on-a-chip" sustava, omogućuje istovremeno mjerenje više biomarkera iz jedne kapi sline.

Mogućnosti su goleme. Već danas postoje testovi iz sline za detekciju virusa poput HIV-a, no pravi potencijal leži u ranom otkrivanju najsmrtonosnijih bolesti. Primjerice, istraživači s kalifornijskog sveučilišta UCLA identificirali su četiri RNK biomarkera u slini koji s više od 90 posto točnosti mogu razlikovati pacijente s rakom gušterače od zdravih osoba. S obzirom na to da se rak gušterače najčešće otkriva u kasnoj fazi kada je liječenje gotovo nemoguće, ovakav test mogao bi spasiti tisuće života.

Sličan napredak postignut je i u dijagnostici neurodegenerativnih bolesti, gdje se u slini mogu mjeriti razine proteina poput beta-amiloida i tau proteina, ključnih pokazatelja Alzheimerove bolesti, ili alfa-sinukleina, povezanog s Parkinsonovom bolesti. Stomatolozi bi tako u budućnosti mogli postati prva linija obrane, prepoznajući rane znakove sistemskih bolesti tijekom rutinskih pregleda.

*Uz korištenje AI-ja

