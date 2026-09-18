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Velika pomama!

Ogromni redovi u centru Zagreba: Evo zašto svi satima čekaju na ove cimet rolice

Piše Anamarija Dukši,
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Ogromni redovi u centru Zagreba: Evo zašto svi satima čekaju na ove cimet rolice
Foto: 24sata
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Radi se o novootvorenoj pekarnici specijaliziranoj za razne vrste rolica od cimeta, nalazi se u Vlaškoj 103, a pred njom se od samog otvorenja čeka satima u dugačkim redovima

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Ako ste se pitali zašto se usred Zagreba iznenada stvaraju toliki veliki redovi, odgovor je jasan - svi su poludjeli za novim hit slasticama! Zagrebačka gastro scena odnedavno je bogatija za novu destinaciju koja je u rekordnom roku izazvala pravu pomamu i osvojila srca ljubitelja slatkog.

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Radi se o pekarnici Rollin' Artisan Bakery, specijaliziranoj za raskošne rolice od cimeta, pred kojom se od samog otvorenja u rujnu doslovno čeka u dugačkim redovima. Nalazi se u Vlaškoj 103, a radi samo petak, subotu i nedjelju od 10 sati pa sve do kad ne rasprodaju. Cijene se kreću od 5 do 6,5 eura, a osim slatkih, u ponudi imaju i slane rolice.

Koliki je zapravo interes Zagrepčana i zašto svi žele baš ove cimet rolice, najbolje potvrđuje njihova najnovija objava na Instagramu u kojoj su pratiteljima otkrili da su morali drastično povećati proizvodnju kako bi zadovoljili neviđenu potražnju.

Ekipa iz pekarnice Rollin' putem svog Instagram profila obratila se brojnim obožavateljima najavom novog radnog vikenda. U objavi su istaknuli kako su pripremili dvostruko više rolica kako bi svi posjetitelji u onim velikim redovima uspjeli doći do svog omiljenog deserta, a najavili su i predstavljanje novog okusa iz ograničenog izdanja. 

Foto: 24sata
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Na snimkama iz objave se može vidjeti dugačak red građana koji strpljivo čekaju ispred staklenog izloga u Vlaškoj ulici samo kako bi se dočepali ove poslastice. 

Foto: 24sata

Iza ovog uspješnog koncepta stoji mlada slastičarka Petra Hadaš, koja je svoje vještine usavršavala na prestižnoj pariškoj školi École Ducasse. Njezina vizija bila je stvoriti mjesto gdje će posjetitelji moći uživati u vrhunski pripremljenim pecivima uz dobru kavu, a sudeći prema golemim redovima, u tome je i uspjela. 

Foto: 24sata

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